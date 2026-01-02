'हक' से 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' तक, नए साल के पहले हफ्ते OTT पर धमाल मचाएंगी ये फिल्में और सीरीज

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: नया साल और 2026 का पहला शुक्रवार है. इसके साथ ही ओटीटी रिलीज की एक नई लिस्ट भी तैयार है जो आपकी वॉचलिस्ट पर छा जाने वाली है. चाहे आप ऐसे व्यक्ति हों जो वीकेंड बिंज-वॉचिंग की प्लानिंग कई दिन पहले से करते हैं या बस कुछ दिलचस्प ढूंढने के लिए घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, इस हफ्ते आप मूड के हिसाब से सब कुछ ओटीटी पर है. दमदार कोर्टरूम ड्रामा और इमोशनल स्पोर्ट्स कहानियों से लेकर रोमांस और थ्रिलर तक, ओटीटी प्लेटफॉर्म इस हफ्ते अलग-अलग भाषाओं और जॉनर में कंटेंट लाया है. तो चलिए जानते हैं कि ये सब आप कब और कहां देख सकते हैं...

'हक'
थिएटर में सफल प्रदर्शन के बाद, फिल्म 'हक' ओटीटी पर दस्तक दे दी है. फिल्म की कहानी शाजिया बानो पर आधारित है,, जिसका किरदार यामी गौतम ने निभाया है. यह एक ऐसी महिला है जो अपने वकील पति, अब्बास (इमरान हाशमी) के दूसरी शादी करने और उसे और उसके बच्चों को छोड़ने के बाद न्याय चाहती है, और अब्बास उसे ट्रिपल तलाक देकर चुप कराने की कोशिश करता है.

कहां देखें: नेटफ्लिक्स
स्ट्रीम डेट: 2 जनवरी, 2026

'स्ट्रेंजर थिंग्स 5: द फिनाले'
स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले का इंतजार फैंस बेसब्री कर रहे हैं. स्ट्रेंजर थिंग्स अब अपने अंत तक पहुंच गई है. आखिरी एपिसोड में मेकर्स ने वादा किया है कि वेकना के साथ एक जबरदस्त मुकाबला और अपसाइड डाउन के बारे में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे सवालों का जवाब मिलेगा. फैंस इमोशनल पलों, हाई-स्टेक एक्शन और एक ऐसे फिनाले की उम्मीद कर सकते हैं जो एक छाप छोड़े. यह सीरीज ओटीटी पर आ गई है. यह इंग्लिश के अलावा, हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में उपलब्ध है.

कहां देखें: नेटफ्लिक्स
स्ट्रीम डेट: 1 जनवरी, 2026

'रनअवे'
हारलन कोबेन की नॉवेल पर आधारित 'रनअवे' एक ब्रिटिश मिस्ट्री ड्रामा है, जो एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी बेटी के गायब होने के बाद उसकी जिंदगी बिखर जाती है. इस दौरान वह एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से जा मिलता है, जिसके राज, खतरा और सस्पेंस इस पूरे सीजन के थ्रिलर को दर्शकों को बांधे रखते हैं।

कहां देखें: नेटफ्लिक्स
स्ट्रीम डेट: 1 जनवरी, 2026

'ईको'
अगर आपको रहस्य वाली फिल्में पसंद हैं, तो 'ईको' आपको जरूर पसंद आएगी. यह एक मलयालम फिल्म है जो एक डॉग ब्रीडर, कुरियाचन (सौरभ सचदेवा) की तलाश पर आधारित है. यह घटना काट्टुकुन्नू की शांत पहाड़ियों में घटित होती है. डॉग ब्रीडर के गायब होने से मलाथी (सोई), केयरटेकर, पेयूस (संदीप प्रदीप) को उसके अतीत और नेवी से उसके कनेक्शन के बारे में गहरे राज पता चलते हैं. इस फिल्म को मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में देखा जा सकता है. मलायलम भाषा में यह फिल्म नेटफ्लिक्स में उपलब्ध है. वहीं, इसे हिंदी में देखने के लिए दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना होगा.

कहां देखें: नेटफ्लिक्स
हिंदी स्ट्रीम डेट: 7 जनवरी, 2026

'मोगली'
तेलुगु फिल्म 'मोगली' एक रोमांटिक और एक्शन फिल्म है. यह एक अनाथ लड़के की कहानी है जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है और एक गूंगी-बहरी बैकग्राउंड डांसर से प्यार करने लगता है. यह फिल्म दिखाती है कि दो लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं.

कहां देखें: ईटीवी विन
रिलीज की तारीख: 1 जनवरी 2026

'कुम्की 2'
प्रभुसोलोमन की निर्देशित 'कुम्की 2' एक लड़के और एक छोटे हाथी पर आधारित इमोशनल कहानी है. यह एक इंसान और एक छोटे हाथी के बीच खूबसूरत रिश्ते को दिखाया है. यह दोस्ती, भरोसे और इमोशनल जुड़ाव की कहानी है जो दिल को छू जाती है.

कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो
रिलीज की तारीख: 3 जनवरी 2026

'ब्यूटी'
'ब्यूटी' एक तेलुगु रोमांटिक ड्रामा है, जिसे जेएसएस वर्धन ने डायरेक्ट किया है. कहानी एक कॉलेज लड़की, अलेख्य पर फोकस करती है, जो अपनी मां के उनके सीक्रेट वीडियो कॉल के बारे में पता चलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है. यह प्यार, भरोसे और छिपे हुए सच के नतीजों को दिखाती है.

कहां देखें: जी5
रिलीज की तारीख: 2 जनवरी 2026

