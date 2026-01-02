ETV Bharat / entertainment

'हक' से 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' तक, नए साल के पहले हफ्ते OTT पर धमाल मचाएंगी ये फिल्में और सीरीज

'हक'/'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' ( Poster )

हैदराबाद: नया साल और 2026 का पहला शुक्रवार है. इसके साथ ही ओटीटी रिलीज की एक नई लिस्ट भी तैयार है जो आपकी वॉचलिस्ट पर छा जाने वाली है. चाहे आप ऐसे व्यक्ति हों जो वीकेंड बिंज-वॉचिंग की प्लानिंग कई दिन पहले से करते हैं या बस कुछ दिलचस्प ढूंढने के लिए घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, इस हफ्ते आप मूड के हिसाब से सब कुछ ओटीटी पर है. दमदार कोर्टरूम ड्रामा और इमोशनल स्पोर्ट्स कहानियों से लेकर रोमांस और थ्रिलर तक, ओटीटी प्लेटफॉर्म इस हफ्ते अलग-अलग भाषाओं और जॉनर में कंटेंट लाया है. तो चलिए जानते हैं कि ये सब आप कब और कहां देख सकते हैं... 'हक'

थिएटर में सफल प्रदर्शन के बाद, फिल्म 'हक' ओटीटी पर दस्तक दे दी है. फिल्म की कहानी शाजिया बानो पर आधारित है,, जिसका किरदार यामी गौतम ने निभाया है. यह एक ऐसी महिला है जो अपने वकील पति, अब्बास (इमरान हाशमी) के दूसरी शादी करने और उसे और उसके बच्चों को छोड़ने के बाद न्याय चाहती है, और अब्बास उसे ट्रिपल तलाक देकर चुप कराने की कोशिश करता है. कहां देखें: नेटफ्लिक्स

स्ट्रीम डेट: 2 जनवरी, 2026 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5: द फिनाले'

स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले का इंतजार फैंस बेसब्री कर रहे हैं. स्ट्रेंजर थिंग्स अब अपने अंत तक पहुंच गई है. आखिरी एपिसोड में मेकर्स ने वादा किया है कि वेकना के साथ एक जबरदस्त मुकाबला और अपसाइड डाउन के बारे में लंबे समय से इंतजार किए जा रहे सवालों का जवाब मिलेगा. फैंस इमोशनल पलों, हाई-स्टेक एक्शन और एक ऐसे फिनाले की उम्मीद कर सकते हैं जो एक छाप छोड़े. यह सीरीज ओटीटी पर आ गई है. यह इंग्लिश के अलावा, हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में उपलब्ध है. कहां देखें: नेटफ्लिक्स

स्ट्रीम डेट: 1 जनवरी, 2026 'रनअवे'

हारलन कोबेन की नॉवेल पर आधारित 'रनअवे' एक ब्रिटिश मिस्ट्री ड्रामा है, जो एक ऐसे पिता की कहानी है जिसकी बेटी के गायब होने के बाद उसकी जिंदगी बिखर जाती है. इस दौरान वह एक क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से जा मिलता है, जिसके राज, खतरा और सस्पेंस इस पूरे सीजन के थ्रिलर को दर्शकों को बांधे रखते हैं।