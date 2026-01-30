ETV Bharat / entertainment

लेटेस्ट OTT रिलीज: बेहद थ्रिलिंग होगा फरवरी का पहला हफ्ता, हिलाकर रख देंगी ये धांसू फिल्में और सीरीज, देखें पूरी लिस्ट

चैंपियन प्रदीप अद्वैथम की निर्देशित और रोशन मेका अभिनीत चैंपियन एक ऐतिहासिक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है. आजादी से पहले के समय पर आधारित, यह तेलुगु ड्रामा फिल्म सिकंदराबाद के एक कुशल फ़ुटबॉलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लंदन में अपना करियर बनाना चाहता है. हालांकि, उसके सपने तब रुक जाते हैं जब उसके ब्रिटिश विरोधी पिता का अतीत उसके लंदन जाने के रास्ते में रुकावट बन जाता है. इस फिल्म में रोशन मेका, अनस्वरा रंजन, कल्याण नंदामुरी, मुरली शर्मा अहम भूमिका में हैं.

प्रणीत प्रत्तिपति की लिखित और डायरेक्ट की गई 'पतंग' एक तेलुगु स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में एस.पी. चरण, केशव दीपक, एस.एस. कांची, प्रणव कौशिक जैसे स्टार शामिल हैं. इसकी कहानी दो सबसे अच्छे दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी तब मुश्किल हो जाती है जब उन्हें एक ही लड़की से प्यार हो जाता है.

स्ट्रीम डेट: 30 जनवरी, 2026 ओटीटी प्लेटफॉर्म: सन नेक्स्ट

अखिल सत्यन की लिखित और निर्देशित सर्वम माया एक मलयालम भाषा की सुपरनैचुरल कॉमेडी फिल्म है जो पुजारियों के परिवार से आने वाले नास्तिक म्यूजिशियन प्रभेंदु (निविन पॉली) की जिंदगी की कहानी बताती है. हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब उसकी मुलाकात एक ऐसी आत्मा से होती है जिसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन उनका यह रिश्ता उन दोनों को पर्सनल और प्रोफेशनल शांति पाने में मदद करता है.

स्ट्रीम डेट: 30 जनवरी, 2026 ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

हैदराबाद: जनवरी 2026 खत्म होने वाला है, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली नई फिल्में हर उम्र के लोगों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. इस हफ्ते प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाली फिल्मों और सीरीज एक नई लिस्ट यहां दी गई है, जो आपके पसंदीदा जॉनर को बिंज-वॉच करने के लिए एकदम सही है. नीचे ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे.

'धुरंधर'

स्ट्रीम डेट: 30 जनवरी

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

धुरंधर आदित्य धर द्वारा निर्देशित एक जासूसी एक्शन थ्रिलर है, जो वास्तविक आतंकी घटनाओं से प्रेरित है. यह हमजा अली मजार (रणवीर सिंह) नाम के एक जासूस की कहानी है, जो कराची के अंडरवर्ल्ड में एक अंडरकवर मिशन पर जाता है. धुरंधर ऑपरेशन के तहत, जब वह आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है, तो उसका सामना गैंगस्टर्स, एक आईएसआई एजेंट और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से होता है. फिल्म के सीक्वेंस दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा है.

सीरीज

'दलदल'

स्ट्रीम डेट: 30 जनवरी, 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

भूमि पेडनेकर, राहुल भट्ट, जया भट्टाचार्य, अनंत महादेवन की अभिनीत सीरीज दलदल 30 जनवरी को दर्शकों को देखने के लिए अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. मुंबई पर आधारित, यह सीरीज डीसीपी रीटा फेरेरा (भूमि पेडनेकर) की कहानी है, जिन्हें हाल ही में मुंबई क्राइम ब्रांच में नियुक्त किया गया है. डीसीपी का लक्ष्य सीरियल किलर को पकड़ना होता है. हालांकि, जब वह अपने पिछले सदमे से जूझ रही होती है, तो उसे भ्रष्टाचार और अपने इंपोस्टर सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है. यह सीरीज सदमे और हिंसा की मनोवैज्ञानिक जड़ों को दिखाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विश्व धामिजा के उपन्यास 'भिंडी बाजार' से लिया गया है.

'देवखेल'

स्ट्रीम डेट: 30 जनवरी, 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

चंद्रकांत गायकवाड़ की निर्देशित, देवखेल एक मराठी ओरिजिनल साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें प्राजक्ता माली, यतिन कार्येकर, वीणा जामकर, सायली देवधर, मंगेश देसाई जैसे कलाकार शामिल हैं. इसकी कहानी देवतली नाम के गांव पर आधारित है, जहां हर साल, होली पूर्णिमा की रात को, एक गांव वाले की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है. हालांकि, डर के मारे, गांव वाले इन हत्याओं को एक पौराणिक आकृति द्वारा दी गई सजा मानते हैं.इस मामले की जांच एक पुलिस अधिकारी करता है और अंधविश्वासों के काले सच को सामने लाता है.

'वंडर मैन'

स्ट्रीम डेट: 28 जनवरी, 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

डेस्टिन डेनियल क्रेटन और एंड्रयू गेस्ट द्वारा बनाई गई, वंडर मैन एक मिनी-सीरीज है जो एक हॉलीवुड एक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे अचानक सुपरपावर मिल जाती हैं और वह नया वंडर मैन बन जाता है. इस मिनी सीरीज में बेन किंग्सले, एरियन मोयेद, एक्स मेयो, याह्या अब्दुल मतीन जैसे कलाकार हैं. इस मार्वल सीरीज में आठ एपिसोड हैं, जिनमें से हर एक हर हफ्ते रिलीज होगा.

'ब्रिजर्टन' सीजन 4 पार्ट 1

स्ट्रीम डेट: 29 जनवरी, 2026

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

ब्रिजर्टन का सीजन 4 आ गया है. यह दो हिस्सों में आएगा, जिसका पार्ट 1 29 जनवरी को और पार्ट 2 26 फरवरी को प्रीमियर होगा. चौथा सीजन ब्रिजर्टन परिवार के दूसरे सबसे बड़े भाई, बेनेडिक्ट (ल्यूक थॉम्पसन द्वारा निभाया गया) के इर्द-गिर्द घूमेगा, जिसे मास्करेड बॉल के दौरान सोफी बेक (येरिन हा द्वारा निभाई गई) नाम की एक रहस्यमयी लड़की से प्यार हो जाएगा. सोफी बेक का अतीत सिंड्रेला जैसा होगा, जिसमें वह छिपे हुए सच और एक नौकरानी के रूप में नजर आएगी.