ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' के साथ इस हफ्ते OTT पर उठाएं इन फिल्मों का लुत्फ, यहां देखें लिस्ट

Etv Bharat ( Etv Bharat )

हैदराबाद: सिनेमाघरों में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. थिएटर पर धमाका मचाने के बाद अब ऋषभ शेट्टी के करियर की यह हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. फिल्म ने देश और दुनिया में पहले ही करोड़ों का कलेक्शन कर लोगों का दिल जीता है और अब मिनी पर्दे (ओटीटी) पर कांतारा: चैप्टर 1 देखने के लिए तैयार हो जाइए. इस हफ्ते ओटीटी पर कौन-कौन से भी फिल्में रिलीज होने जा रही है, चलिए जानते हैं. इडली कड़ई (29 अक्टूबर) (नेटफ्लिक्स) धनुष और नित्या मेनन की फिल्म इडली कड़ई आगामी 29 अक्टूबर से आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस फिल्म का निर्देशन खुद धनुष ने किया है. फिल्म में धनुष और नित्या के अलावा अरुण विजय, सत्याराज, पी समुथीरकनी, शालिनी पांडे और राजकिरण अहम रोल में हैं.