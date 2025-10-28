'कांतारा: चैप्टर 1' के साथ इस हफ्ते OTT पर उठाएं इन फिल्मों का लुत्फ, यहां देखें लिस्ट

ETV Bharat / entertainment

हैदराबाद: सिनेमाघरों में 800 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाकर ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है. थिएटर पर धमाका मचाने के बाद अब ऋषभ शेट्टी के करियर की यह हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. फिल्म ने देश और दुनिया में पहले ही करोड़ों का कलेक्शन कर लोगों का दिल जीता है और अब मिनी पर्दे (ओटीटी) पर कांतारा: चैप्टर 1 देखने के लिए तैयार हो जाइए. इस हफ्ते ओटीटी पर कौन-कौन से भी फिल्में रिलीज होने जा रही है, चलिए जानते हैं.

इडली कड़ई (29 अक्टूबर) (नेटफ्लिक्स)

धनुष और नित्या मेनन की फिल्म इडली कड़ई आगामी 29 अक्टूबर से आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस फिल्म का निर्देशन खुद धनुष ने किया है. फिल्म में धनुष और नित्या के अलावा अरुण विजय, सत्याराज, पी समुथीरकनी, शालिनी पांडे और राजकिरण अहम रोल में हैं.

लोका-चैप्टर 1 चंद्रा (31 अक्टूबर)जियो हॉटस्टार

मलयालम सिनेमा की पहली 100 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म लोका-चैप्टर 1 पहले ही दर्शकों को अपना दीवाना बना चुकी है. फिल्म में कल्याणी प्रियादर्शन ने सुपरवुमन चंद्रा का रोल प्ले किया है. इस फिल्म का निर्देशन डॉमनिक अरुण ने किया है. फिल्म का क्रेज अभी भी बरकरार है.

बाघी 4 (31 अक्टूबर) प्राइम वीडियो

बॉक्स ऑफिस पर फेल होने के बाद संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म बाघी 4 भी ओटीटी पर आने का तैयार है. फिल्म का निर्देशन ए हर्ष ने किया था, जिसमें सोनम बाजवा, हरनाज संधू बतौर एक्ट्रेस दिखी थीं.

कांतारा-चैप्टर 1 ( 31 अक्टूबर) (प्राइम वीडियो)

ऋषभ शेट्टी स्टारर 800 करोड़ी फिल्म कांतारा- चैप्टर 1 की हाल ही में ओटीटी रिलीज डेट सामने आई है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपये और भारत में 592.55 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म ने 26वें दिन 2.92 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

