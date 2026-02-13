ETV Bharat / entertainment

OTT Releases This Week: रोमांटिक से क्राइम-थ्रिलर तक, इस हफ्ते देखें ये दमदार फिल्में और सीरीज

हॉरर, क्राइम समेत कई ड्रामा इस हफ्ते के नए ओटीटी लाइनअप में है. तो आइए एक नजर डालें इस वीक के ओटीटी रिलीज पर...

Kohrra Season 2 The Conjuring Last Rites
'कोहरा' सीजन 2/द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 13, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: क्या आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते क्या देखें? फरवरी के दूसरे हफ्ते में बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज आ रही हैं. हमने इस हफ्ते की सबसे बेहतरीन ओटीटी रिलीज की लिस्ट बनाई है, जो आपकी वीकेंड वॉचलिस्ट में जोड़ने लायक हैं. हॉरर, एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस से भरपूर, हाल ही में रिलीज हुई ये फिल्में और शो आपको पूरे वीकेंड एंटरटेन करते रहेंगे.

द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स
स्ट्रीमिंग डेट: 13 फरवरी, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

द कॉन्ज्यूरिंग फ्रैंचाइज का आखिरी पार्ट द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स है. इसमें वेरा फार्मिगा और पैट्रिक विल्सन लोरेन और एड वॉरेन के रोल में हैं. इस पार्ट में आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लोरेन वॉरेन एक आखिरी केस का सामना करते दिखेंगे. जाने-पहचाने डरावने सीन और फ्रैंचाइजी कॉलबैक के साथ, यह हॉरर पसंद करने वालों के लिए जरूर देखने लायक है.

'कोहरा' सीजन 2
स्ट्रीमिंग डेट: 11 फरवरी, 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

पंजाबी क्राइम नॉयर एक नई इंवेस्टिगेशन के साथ वापस आ रहे हैं. सीजन दो एक औरत के मर्डर पर फोकस है, जो अपने भाई के खलिहान में मरी हुई मिली थी. इस इंवेस्टिगेशन में शक परिवार के रिश्तों की तरफ जाता है. दो पुलिस ऑफिसर झूठ और दबे हुए राजों को सुलझाते हैं, जो इसे स्लो-बर्न इन्वेस्टिगेशन के फैंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है. नया सीजन इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेयर्स के साथ अपनी जमीनी कहानी को जारी रखता है.

मन शंकर वर प्रसाद गारू
स्ट्रीमिंग डेट: 11 फरवरी 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5
चिरंजीवी के डायरेक्शन में बनी तेलुगु एक्शन-कॉमेडी मन शंकर वर प्रसाद गारू में आपको ह्यूमर के साथ-साथ इमोशन भी देखने को भी मिलेगा. इस एक्शन-कॉमेडी में चिरंजीवी ने शंकर वर प्रसाद का रोल किया है, जो एक एनएसजी ऑफिसर है और छह साल के अलगाव के बाद अपनी अलग रह रही पत्नी (नयनतारा) और उनके बच्चों के साथ सुलह करने की कोशिश करता है. अपनी पर्सनल की उथल-पुथल के बीच, उसे अपने ससुर को एक हत्या की साजिश से बचाने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है. यह परिवार के साथ देखने लायक ऑप्शन बन जाती है.

बेबी गर्ल
स्ट्रीमिंग डेट: 12 फरवरी 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: सोनी लिव
मलयालम थ्रिलर बेबी गर्ल की कहानी शहर के एक हॉस्पिटल से एक बच्चे के किडनैप होने और बाद में उसे ढूंढने के इर्द-गिर्द घूमती है. एक हॉस्पिटल अटेंडेंट भी इसमें शामिल होता है, हालांकि हम देखते हैं कि इसमें भाई-बहन का कॉम्बिनेशन भी है जो कहानी का हिस्सा हैं.

बैंडवाले
स्ट्रीमिंग डेट: 13 फरवरी 2026
ओटीटी प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो

यह म्यूजिकल ड्रामा-कॉमेडी युवा कवि मरियम (शालिनी पांडे) की कहानी है, जो समाज की पारंपरिक उम्मीदों और अरेंज मैरिज के दबाव से घुटन महसूस करती है. अपनी आवाज खोजने के लिए, वह एक अनजान अकाउंट से अपनी कविता ऑनलाइन शेयर करना शुरू करती है.वह दो अलग-अलग लोगों रोबो (स्वानंद किरकिरे), एक ब्रास बैंड सिंगर, और डीजे साइको (जहान कपूर) के साथ मिलकर एक बैंड बनाती है और समाज के नियमों को चुनौती देती है. यह उन दर्शकों के लिए डार्क थीम से ब्रेक देती है जो कुछ ज्यादा अपबीट चाहते हैं.

