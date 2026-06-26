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OTT Release this Weekend: हिस्टोरिकल ड्रामा से रियलिटी शो तक, फुल एंटरटेनिंग होगा जून का आखिरी हफ्ता

ओटीटी पर इस वीक बहुत कुछ आने वाला है. हम कुछ चुनिंदा फिल्म-शो लेकर आए हैं, जिन्हें आप वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Raja Shivaji Lock Upp Season 2
राजा शिवाजी/लॉक अप सीजन 2 (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: इस वीकेंड नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की नई रिलीज आ रही हैं, जिनमें शानदार ऐतिहासिक गाथाओं और रोमांचक रियलिटी शो से लेकर फैमिली ड्रामा, थ्रिलर शामिल हैं. इतने सारे नई स्ट्रीमिंग को लेकर क्या आप कन्फ्यूज हैं कि वीकेंड पर क्या देखें? हो सकता है हमारे पास इसका जवाब हो. यहां खास ओटीटी स्ट्रीमिंग हैं जिन्हें आप अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

'लॉक अप सीजन 2'
स्ट्रीमिंग डेट: 27 जून
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

फराह खान और रितेश देशमुख की होस्ट की जाने वाली यह रियलिटी सीरीज, 2022 में दर्शकों को एंटरटेन करने के बाद अब सीजन 2 के साथ वापस आ रही है. जेल-थीम वाले इस रियलिटी शो में 14 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट को अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना होगा. यह शो 27 जून, नेटफ्लिक्स पर दिखाया जाएगा.

'राजा शिवाजी'
स्ट्रीमिंग डेट: 26 जून
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

रितेश देशमुख के निर्देशन और अभिनय में बनी 'राजा शिवाजी' एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उदय और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के उनके प्रयासों को दर्शाती है. यह फिल्म मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी. यह फिल्म शिवाजी की सैन्य रणनीतियों, राजनीतिक सोच और उनकी विरासत को दिखाती है.

'बाहुबली: द टॉर्चबियरर'
स्ट्रीमिंग डेट: 26 जून
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
प्रोडक्शन में आई मुश्किलों से लेकर आर्थिक संकटों तक, 'बाहुबली: द टॉर्चबियरर' एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें फिल्म की कास्ट और क्रू इस ब्लॉकबस्टर फ्रैचाइजी को बनाने के मुश्किलों के सफर को दर्शाता है.

'लिंगम'
स्ट्रीमिंग डेट: 26 जून
स्ट्रीमिंग डेट: जियो हॉटस्टार

एम. सरवनन के निर्देशन में बनी 'लिंगम' एक तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अथर्व मुरली मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ प्रिया भवानी शंकर और लाल भी हैं. कहानी एक होनहार कबड्डी खिलाड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका पुलिस फोर्स में शामिल होने का सपना तब टूट जाता है जब वह एक मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध बन जाता है.

'अलायंस'
स्ट्रीमिंग डेट: 26 जून
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो
कुणाल खेमू का होस्ट किया जाने वाला 'अलायंस' एक कॉम्पिटिटिव रियलिटी शो है, जिसमें जबरदस्त स्ट्रैटेजी, इकॉनमी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मेल देखने को मिलेगा. इसमें सोलह सेलिब्रिटीज को चार टीमों में बांटा गया है, जो पॉइंट्स कमाने के लिए फिजिकल और मेंटल चुनौतियों का सामना करती हैं. इस रियलिटी शो के नए एपिसोड रोज दोपहर 12 बजे आएंगे.

'ब्लास्ट'
स्ट्रीमिंग डेट: 25 जून
स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

इस तमिल मार्शल आर्ट्स एक्शन फिल्म में अर्जुन सर्जा, अभिरामी, प्रीति मुकुंदन, जॉन कोकेन, विवेक प्रसन्ना और अरुण चिदंबरम ने काम किया है। इसे सुभाष के. राज ने डायरेक्ट किया है और एजीएस एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है.

'अवतार: फायर एंड ऐश'
स्ट्रीमिंग डेट: 24 जून
स्ट्रीमिंग डेट: जियो हॉटस्टार

24 जून, 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली जेम्स कैमरून की तीसरी अवतार फिल्म, जेक सली और नेतिरी के सफर को दिखाती है. वे अपने बेटे को खोने के गम से अभी तक उबर रहे हैं. उन्हें एक नया कबीला मिलता है—'ऐश पीपल', जिनका नाता आग और तबाही से है.

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