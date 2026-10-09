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OTT Releases This Weekend: नवरात्रि की शुरुआत करें ओटीटी पर नई फिल्में-सीरीज के साथ, यहां देखें लिस्ट

'रिपोर्टिंग लाइव'/ 'एनिमल्स' ( Poster )

हैदराबाद: अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ओटीटी पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज आ रही हैं. इस हफ्ते रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों में परिणीति चोपड़ा की इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर 'रिपोर्टिंग लाइव', बेन एफ्लेक की किडनैपिंग ड्रामा 'एनिमल्स' शामिल हैं. हॉरर फिल्मों के शौकीन स्टीफन किंग की 'कैरी' पर आधारित नई फिल्म देख सकते हैं, जबकि 'बिलो' एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है. इस हफ्ते रिलीज हुई नई फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

'एनिमल्स'

स्ट्रीमिंग डेट: 9 अक्टूबर प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स बेन एफ्लेक की फिल्म 'एनिमल्स' एक किडनैपिंग थ्रिलर है. यह लॉस एंजिल्स के मेयर पद के उम्मीदवार मार्क किम्बॉल की कहानी है, जिनके बेटे का अपहरण कर लिया जाता है और फिरौती की मांग की जाती है. अपने पॉलिटिकल कैंपेन में परिवार की सारी बचत खर्च हो जाने के कारण, मार्क और उनकी पत्नी को अपने बच्चे को बचाने के लिए जरूरी पैसे जुटाने के लिए मुश्किल और हताशा भरे कदम उठाने पड़ते हैं. एफ्लेक ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसमें केरी वाशिंगटन, गिलियन एंडरसन और स्टीवन येउन के साथ मुख्य भूमिका भी निभाई है. 'रिपोर्टिंग लाइव' स्ट्रीमिंग डेट: 9 अक्टूबर प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स 'रिपोर्टिंग लाइव' युवा रिपोर्टर संध्या की और उसके अनुभवी कैमरामैन विनोद की. वे एक ऐसी कहानी का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जो शुरुआत में तो आम सी लगती है, लेकिन बाद में उन्हें रेत की अवैध खुदाई करने वाले नेटवर्क तक ले जाती है और उन्हें खतरनाक स्थिति में डाल देती है. इस इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म में परिणीति चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं, और उनके साथ देवेन भोजानी, अमोल पालेकर, आदिल हुसैन और शेखर सुमन भी हैं. ध्रुव त्रिपाठी के निर्देशन में बनी यह फिल्म सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी. 'एपिक' स्ट्रीमिंग डेट: 9 अक्टूबर