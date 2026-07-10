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OTT Releases This Weekend: 'इक्का' से 'पति-पत्नी और वो दो' तक, फुल एंटरटेनिंग होगा जुलाई का दूसरा, देखें वॉचलिस्ट

द अपार्टमेंट जॉब एक कोरियन ड्रामा है. जी सुंग स्टारर यह कोरियन मिस्ट्री एक पूर्व गैंग लीडर और एक युवा वकील की कहानी है, जो एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का पता लगाने से पहले एक बड़ी चोरी को अंजाम देने की कोशिश करता है.

'द अपार्टमेंट जॉब' स्ट्रीमिंग डेट: 11 जुलाई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

'पति पत्नी और वो दो' एक फैमिली कॉमेडी फिल्म है. यह एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है, जिनकी शांति से चल रही जिंदगी में अचानक गलतफहमियां और मजेदार हालात पैदा हो जाते हैं, जिससे उनके रिश्ते में उथल-पुथल मच जाती है. फिल्म में आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह हैं.

'पति पत्नी और वो दो' स्ट्रीमिंग डेट: 11 जुलाई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

हैदराबाद: इस वीकेंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाली नई और रोमांचक ओटीटी रिलीज के बारे में यहां पूरी जानकारी दी गई है. इस हफ्ते की लिस्ट में कई तरह की फिल्में और शो शामिल हैं, जैसे सनी देओल और अक्षय खन्ना की कोर्टरूम थ्रिलर 'इक्का', एक जबरदस्त तमिल स्पोर्ट्स फिल्म 'बाल्टी' और बहुत कुछ. चाहे आपका मन हल्की-फुल्की कॉमेडी देखने का मन हो या सस्पेंस से भरे ड्रामा या रोमांचक फिल्में देखने का हो, इस शुक्रवार रिलीज होने वाली फिल्मों और शो की यह खास लिस्ट आपकी 'बिंज-वॉचिंग' की जरूरतों को जरूर पूरा कर सकेगी.

'इक्का'

स्ट्रीमिंग डेट: 10 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

सिनेघरों में धमाल मचाने के बाद 'इक्का' ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. यह फिल्म एक रोमांचक कोर्टरूम ड्रामा है जो अर्जुन मेहरा की कहानी है, जिसकी भूमिका सनी देओल ने निभाई है. अर्जुन एक मशहूर वकील हैं, जिनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उन्हें शौर्यमान गौर (अक्षय खन्ना) का केस लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है.

'बाल्टी'

स्ट्रीमिंग डेट: 10 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: सोनी लिव

बाल्टी को उन्नी शिवलिंगम ने निर्देशित किया है. यह मलयालम एक्शन-स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म उदयन् की कहानी है, जो केरल-तमिलनाडु बॉर्डर पर बसे एक कस्बे में रहने वाला एक होनहार कबड्डी खिलाड़ी है. जब वह और उसके दोस्त एक स्थानीय फाइनेंसर का भरोसा जीत लेते हैं, तो वे खतरनाक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंस जाते हैं.

'लैंड ऑफ फुलबॉल'

स्ट्रीमिंग डेट: 10 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार

हसीफ हकीम की डायरेक्ट की गई यह मलयालम स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज, फ़ुटबॉल के लिए केरल के गहरे जुनून को दर्शाती है. लोकल टूर्नामेंट से लेकर फैन कम्युनिटीज तक, 'लैंड ऑफ फुटबॉल' यह दिखाती है कि कैसे यह खेल राज्य की संस्कृति, पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है.

'परिमला एंड कंपनी'

स्ट्रीमिंग डेट: 10 जुलाई

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: जी5

परिमला एंड कंपनी एक तमिल ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है. यह चेन्नई के एक ऐसे मिडिल-क्लास परिवार की कहानी है, जो एक मर्डर केस में फंस जाता है. यह केस तब शुरू होता है जब परिवार की बेटी का पीछा करने वाला एक लोकल गैंगस्टर मरा हुआ मिलता है. परिवार के किसी भी सदस्य को यह नहीं पता होता कि यह मर्डर किसने किया है, लेकिन पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए भी वे एक-दूसरे से कई बातें छिपाते रहते हैं.