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OTT Release This Weekend: साइकोलॉजिकल हॉरर से पॉलिटिकल थ्रिलर तक, फुल एंटरटेनिंग होगा अप्रैल का आखिरी हफ्ता

इस हफ्ते ओटीटी पर कई एक्शन से भरपूर, रोमांटिक, कॉमेडी जैसी फिल्में और सीरीज आ रही हैं. यहां खास ड्रामा की लिस्ट दी गई है.

If Wishes Could Kill
इफ विशेज कुड किल (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 24, 2026 at 4:59 PM IST

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हैदराबाद: अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है. आपकी वॉचलिस्ट जबरदस्त एंटरटेनमेंट के लिए तैयार है. इस हफ्ते आपके फेवरेट ओटीटी प्लेटफॉर्म कुछ दमदार नई फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं. चाहे आप किसी रोमांटिक ड्रामा का प्लान बना रहे हों या किसी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर पर नजर गड़ाए हों, यह हफ्ता आपके लिए हर एक जोनर के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है. तो तो, स्क्रॉल करते रहिए और जानिए कि हमने आपके लिए क्या खास चुना है.

प्रतिछाया
स्ट्रीमिंग डेट: 24 अप्रैल
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार
प्रतिछाया एक मलयालम पॉलिटिकल थ्रिलर है, जो एक टेक एंटरप्रेन्योर के इर्द-गिर्द घूमती है. वह राजनीति में सिर्फ इसलिए कदम रखता है ताकि वह अपने पिता को बेगुनाह साबित कर सके. इसमें बालचंद्र मेनन, शरफ यू दीन और ऐन ऑगस्टीन शामिल हैं. यह 26 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 24 अप्रैल से ओटीटी पर उपलब्ध है.

हैप्पी राज
स्ट्रीमिंग डेट: 24 अप्रैल
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो

'हैप्पी राज' एक तमिल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जो 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद, 24 अप्रैल को अमेजन प्राइम वीडियो पर आ गई है. यह फिल्म मारिया राजा एलांचेजियन के निर्देशन की पहली फिल्म है. उन्होंने इस फिल्म में जी.वी. प्रकाश कुमार को आनंद राज (हैप्पी) की भूमिका के लिए चुना है. आनंद राज एक ऐसा शख्स है, जिसे अपने पिता के अजीब व्यवहार के कारण सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. फिल्म में श्री गौरी प्रिया और अब्बास भी हैं.

नुक्कड़ नाटक
स्ट्रीमिंग डेट: 24 अप्रैल
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

'नुक्कड़ नाटक' एक हिंदी इंडिपेंडेंट ड्रामा है, जो दो सबसे अच्छे दोस्तों- मोलश्री और शिवांग की कहानी है. दोनों कैंटीन से कुछ चीज़ें चुरा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उन्हें पास की एक झुग्गी-झोपड़ी के गरीब बच्चों का स्कूल में डाल दिया जाता है. यह काम उन्हें विकास, जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता का एक दिल को छू लेने वाला सफर पर ले जाता है.

24
स्ट्रीमिंग डेट: 24 अप्रैल
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार
'24' एक हाई-स्टेक्स एक्शन थ्रिलर सीरीज है. यह जय सिंह राठौड़ के इर्द-गिर्द घूमती हैं. इसमें बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर लड रोल में है. उनका किरदार एंटी-टेररिस्ट यूनिट (ATU) प्रमुख का है, जिसे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश को रोकना होता है. यह सीरीज ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर होगी, जिसमें जय सिंह हमले को रोकने और अपनी बेटी को बचाने के लिए समय से होड़ लगाते नज़र आएंगे.

इफ विशेज कुड किल
स्ट्रीमिंग डेट: 24 अप्रैल
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
'इफ विशेज कुड किल' एक कोरियन साइकोलॉजिकल टेक हॉरर सीरीज है. इसकी कहानी सेओरिन हाई स्कूल के 5 दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. उनकी जिंदगी में तब एक मोड़ आता है, जब उन्हें 'गिरिगो' नाम का एक मिस्ट्री ऐप मिलता है. यह एक जानलेवा ऐप होता है. यह ऐप स्टूडेंट्स की सारी विश पूरी करता है. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है. हर विश उनकी मौत का काउंटडाउन शुरू कर देती है.

एपेक्स
स्ट्रीमिंग डेट: 24 अप्रैल
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
'एपेक्स' एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर है, जिसमें साशा (शार्लीज थेरॉन) नाम की एक रॉक क्लाइंबर की कहानी दिखाई गई है,जो काफी दुखी रहती है. वह अपने जख्मों को भरने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बीहड़ जंगलों में चली जाती है. लेकिन, उसका यह सफर तब ज्यादा खतरनाक हो जाता है. जब वह एक बेरहम शिकारी (टैरन एगर्टन) का निशाना बन जाती है. उम्मीद होगी कि यह ड्रामा आपके वॉचलिस्ट के लायक होगी.

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