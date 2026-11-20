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OTT Release This Weekend: ओटीटी रिलीज के लिए तैयार ये 8 कहानियां, कॉमेडी से हॉरर तक का लगेगा तड़का, ये रही लिस्ट

ढिंढोरा 2-मांगलिक ( Poster )

हैदराबाद: क्या इस वीकेंड कुछ नया देखने की सोच रहे हैं? इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और सीरीज आए हैं, जिनमें कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर और एक्शन का मिक्स है. क्रिस्टोफर नोलन की बहुप्रतीक्षित एपिक 'द ओडिसी' से लेकर भुवन बाम की पॉपुलर कॉमेडी सीरीज 'ढिंडोरा' के दूसरे सीजन की वापसी तक, आपकी वॉचलिस्ट के लिए बहुत कुछ है. नीचे कुछ खास ओटीटी ड्रामाज के नाम दिए गए हैं, जिसका आप घर बैठे आनंद ले सकते हैं.

ढिंढोरा 2

स्ट्रीमिंग डेट: 20 नवंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स भुवन बाम स्टारर पॉपुलर कॉमेडी शो ढिंढोरा अपने सीजन 2 के साथ वापस आ गया है. इस सीजन में, फोकस टीटू मामा पर है क्योंकि वह अपने कर्ज चुकाने और अपने ससुराल वालों के साथ अपने खराब रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता है. लेकिन, एक अचानक खजाने की खोज उसके प्लान में रुकावट डालती है. बबलू जी, जानकी, समीर और बांचो के साथ, टीटू खुद को कई मुश्किल एडवेंचर में फंसा हुआ पाता है और अपनी पत्नी कविता मामी (संजीदा शेख) के गांव के सख्त रीति-रिवाजों का सामना करता है. द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट स्ट्रीमिंग डेट: 20 नवंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो थिएटिकल रिलीज के बाद द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट ओटीटी पर गई है. ऋषि ( सिद्धार्थ मल्होत्रा ), एक समझदार इंजीनियर, बिहार में अपने पुश्तैनी गांव देवांचल लौटता है, लेकिन एक जंगल के नियम तोड़ने के बाद गलती से एक पुरानी देवी जाग जाती है. इस दौरान उसे वन देवी से जुडे़ खतरनाक रहस्यों और संकटों का सामना करना पड़ता है. 418 स्ट्रीमिंग डेट: 20 नवंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स 'सालार' और 'केजीएफ' के फिल्ममेकर प्रशांत नील की प्रेजेंटिंग ड्रामा '418' एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी एक गांव पर आधारित है. इसकी कहानी विम्स (VIMS) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक मेडिकल कॉलेज की ऐसी बिल्डिंग है जिसे 15 साल पहले सील कर दिया गया था. जब स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद इस बिल्डिंग को फिर से खोला जाता है, तो वहां कई रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं. अनबिल अवन स्ट्रीमिंग डेट: 20 नवंबर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: सोनीलिव अशोक सेलवन और प्रीति मुकुंदन स्टारिंग, यह तमिल रोमांटिक थ्रिलर एक यंग कपल की कहानी है जो अपनी जिंदगी साथ शुरू करने के लिए एक नए शहर में जाते हैं. लेकिन, उनकी शांति वाली जिंदगी में कुछ परेशान करने वाली घटनाओं की वजह से रुकावट आती है जो उनके रिश्ते और सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती हैं, जिससे उन्हें खतरनाक हालात का सामना करना पड़ता है.