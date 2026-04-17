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OTT Releases This Weekend: अप्रैल का मिड वीक होगा धमाकेदार, एंटरटेन करेंगी ये जबरदस्त फिल्में-सीरीज

दो दीवाने शहर में स्ट्रीमिंग डेट: 17 अप्रैल ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

मटका किंग स्ट्रीमिंग डेट: 17 अप्रैल ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो यह क्राइम ड्रामा 1960 के दशक के मुंबई पर आधारित है. इसमें विजय वर्मा ने ब्रज भट्टी का किरदार निभाया है, जो एक कपास व्यापारी है और एक अवैध जुआ रैकेट शुरू करता है, जिसके चलते वह अपना एक आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लेता है. इसी वजह से उसे मटका नाम मिलता है.

थिएटिकल रिलीज के बाद तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी ओटीटी पर गई है. इस फिल्म में तापसी ने एक वकील, जिसका नाम रावी होता है, का किरदार निभाया है. अनुभव सिन्हा का यह कोर्टरूम ड्रामा एक रेप पीड़िता, परिमा की कहानी है, जो दिल्ली में एक स्कूल टीचर है. यह फिल्म ट्रॉमा, सिस्टम की नाइंसाफी को दर्शाती है. ये दोनों औरतें एक भ्रष्ट सिस्टम के ख़िलाफ एक मुश्किल कानूनी लड़ाई लड़ती हैं.

हैदराबाद: इस हफ्ते बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई तरह की नई फिल्में और सीरीज आने वाले हैं. नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर फैमिली, कोर्टरूम थ्रिलर से लेकर कोरियन रोमांस तक सब कुछ देखने को मिलेगा. इन सभी रिलीज में से आप अपनी पसंद की कोई भी फिल्म या सीरीज चुन सकते हैं.

'दो दीवाने शहर में' एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं. ये दोनों ऐसे दो लोगों का किरदार निभा रहे हैं जो एक रोमांटिक रिश्ता बनाने की कोशिश करते हुए अपने मन के अंदरूनी शक से जूझते हैं. यह फ़िल्म दिखाती है कि लोग अपने मॉर्डन रिलेशनशिप के पैटर्न के जरिए किस तरह इमोशनल वीकनेस को महसूस करते है.

आशकाल आयिरम

स्ट्रीमिंग डेट: 17 अप्रैल

ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

जयराम और कालिदास अभिनीत मलयालम फैमिली कॉमेडी-ड्रामा आशकाल आयिरम 17 अप्रैल से जी5 पर उपलब्ध है. यह एक पिता और बेटे के बीच के रिश्ते की कहानी है. जीवन के प्रति उनके अलग-अलग नजरिए के कारण कहानी में कई इमोशनल मोमेंट आते हैं. यह फिल्म ओटीटी से पहले 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आशा शरथ और शरफ यू दीन भी अहम किरदारों में नजर आते हैं.

वी आर ऑल ट्राइंग हियर

स्ट्रीमिंग डेट: 18 अप्रैल

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

18 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर एक नया कोरियन ड्रामा आ रहा है, जिसका नाम वी आर ऑल ट्राइंग हियर है. यह ड्रामा एक ऐसे उभरते फ़िल्ममेकर पर केंद्रित है जो अपने आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा है वहीं, दूसरा संकोची फिल्म प्रोड्यूसर जो अपने छिपे हुए भावनात्मक घावों से निपट रहा है. जैसे-जैसे उनकी ज़िंदगी एक-दूसरे से जुड़ती है, वे धीरे-धीरे एक-दूसरे को ठीक होने में मदद करते हैं.

स्ट्रेंजर थिंग्स: टेल्स फ्रॉम '85

स्ट्रीमिंग डेट: 23 अप्रैल

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

नेटफ्लिक्स पर एक मजेदार ड्रामा आ रहा है. यह एनिमेटेड स्पिन-ऑफ 23 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा, जिसमें ओरिजिनल सीरीज के जाने-पहचाने किरदारों के साथ हॉकिन्स की दुनिया में फिर से वापसी होगी. इसमें नए खतरों और रहस्यों को दिखाया जाएगा.

उस्ताद भगत सिंह

स्ट्रीमिंग डेट: 16 अप्रैल

ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

पवन कल्याण की एक्शन-ड्रामा फिल्म 16 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है. यह तेलुगू फिल्म भगत सिंह नाम के एक निडर पुलिस ऑफिसर पर आधारित है, जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ता है, और खास तौर पर एक भ्रष्ट राजनेता को अपना निशाना बनाता है.