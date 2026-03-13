ETV Bharat / entertainment

OTT Release This Weekend: 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' से 'द ताज स्टोरी' तक, इस हफ्ते देखें ये धमाकेदार फिल्में-सीरीज

'एस्पिरेंट्स सीजन 3'/'द ताज स्टोरी' ( Poster )

हैदराबाद: अगर आप लगातार फिल्में या सीरीज देखने के मूड में हैं, तो ऑनलाइन मजेदार नई फिल्में और सीरीज देखने के लिए ऑप्शन है, जिसमें हिंदी ड्रामा और रोमांटिक फिल्मों से लेकर कोरियन ड्रामा तक शामिल है. इस हफ्ते प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज आ रही है. आइए, आने वाली रिलीज पर एक नजर डालते हैं. एस्पिरेंट्स सीजन 3 स्ट्रीमिंग डेट: 13 मार्च

ओटीटी प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो एस्पिरेंट्स का तीसरा सीजन आज, 13 मार्च से प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. यह बेहद पसंद की जाने वाली वेब सीरीज़, अभिलाष की जिंदगी के एक नए अध्याय के साथ वापस आ गई है. एक्टर नवीन कस्तूरिया ने डीएम अभिलाष के तौर पर अपनी भूमिका फिर से निभाई है. डीएम अभिलाष शर्मा और संदीप ओहलान के बीच कानूनी और व्यक्तिगत जंग छिड़ी हुई है. भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के साथ ही कहानी अतीत और वर्तमान के बीच घूमती है. इस सीरीज में नवीन कस्तूरिया, शिवंकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सनी हिंदुजा, नमिता दुबे और तेंगम सेलिन मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जतिन गोस्वामी एक नए कलाकार के रूप में शामिल हुए हैं. 'द ताज स्टोरी' स्ट्रीमिंग डेट: 13 मार्च

ओटीटी प्लेटफॉर्म: लायंसगेट प्ले तुषार अमरीश गोयल की निर्देशित 'द ताज स्टोरी' ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. यह फिल्म 13 मार्च, 2026 से लायंसगेट प्ले पर हिंदी, तेलुगू और तमिल भाषाओं में उपलब्ध है. इस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं. इस कोर्टरूम फिल्म में परेश रावल ने विष्णु दास का किरदार निभाया है, जो आगरा का एक टूर गाइड है नशे की हालत में बना एक वायरल वीडियो उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मचा देता है. ताजमहल के एक हिंदू मंदिर होने के उसके दावे के बाद उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है.