OTT Release This Weekend: 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' से 'द ताज स्टोरी' तक, इस हफ्ते देखें ये धमाकेदार फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर कई नई फिल्में और सीरीज आ रही हैं. यहां कुछ चुनिंदा फिल्मों और ड्रामा के लिस्ट दिए गए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 2:35 PM IST
हैदराबाद: अगर आप लगातार फिल्में या सीरीज देखने के मूड में हैं, तो ऑनलाइन मजेदार नई फिल्में और सीरीज देखने के लिए ऑप्शन है, जिसमें हिंदी ड्रामा और रोमांटिक फिल्मों से लेकर कोरियन ड्रामा तक शामिल है. इस हफ्ते प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज आ रही है. आइए, आने वाली रिलीज पर एक नजर डालते हैं.
एस्पिरेंट्स सीजन 3
स्ट्रीमिंग डेट: 13 मार्च
ओटीटी प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो
एस्पिरेंट्स का तीसरा सीजन आज, 13 मार्च से प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. यह बेहद पसंद की जाने वाली वेब सीरीज़, अभिलाष की जिंदगी के एक नए अध्याय के साथ वापस आ गई है. एक्टर नवीन कस्तूरिया ने डीएम अभिलाष के तौर पर अपनी भूमिका फिर से निभाई है. डीएम अभिलाष शर्मा और संदीप ओहलान के बीच कानूनी और व्यक्तिगत जंग छिड़ी हुई है. भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के साथ ही कहानी अतीत और वर्तमान के बीच घूमती है.
इस सीरीज में नवीन कस्तूरिया, शिवंकित सिंह परिहार, अभिलाष थपलियाल, सनी हिंदुजा, नमिता दुबे और तेंगम सेलिन मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जतिन गोस्वामी एक नए कलाकार के रूप में शामिल हुए हैं.
'द ताज स्टोरी'
स्ट्रीमिंग डेट: 13 मार्च
ओटीटी प्लेटफॉर्म: लायंसगेट प्ले
तुषार अमरीश गोयल की निर्देशित 'द ताज स्टोरी' ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. यह फिल्म 13 मार्च, 2026 से लायंसगेट प्ले पर हिंदी, तेलुगू और तमिल भाषाओं में उपलब्ध है.
इस फिल्म में परेश रावल मुख्य भूमिका में हैं. इस कोर्टरूम फिल्म में परेश रावल ने विष्णु दास का किरदार निभाया है, जो आगरा का एक टूर गाइड है नशे की हालत में बना एक वायरल वीडियो उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मचा देता है. ताजमहल के एक हिंदू मंदिर होने के उसके दावे के बाद उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है.
जूटोपिया 2
स्ट्रीमिंग डेट: 13 मार्च
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार
पिछले साल हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म जूटोपिया 2 ओटीटी पर आ गई है. यह 13 मार्च से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग हो रही है. इस फिल्म में ऑफिसर जूडी हॉप्स और निक वाइल्ड, गैरी (के हुई क्वान) नाम के एक फरार पिट वाइपर को पकड़ने के लिए भेष बदलकर निकलते हैं. उनकी जांच-पड़ताल उन्हें एक खतरनाक साजिश तक ले जाती है.
मेड इन कोरिया
स्ट्रीमिंग डेट: 12 मार्च
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
तमिल एडवेंचर ड्रामा 'मेड इन कोरिया' को रा कार्तिक ने लिखा और निर्देशित किया है. इसमें प्रियंका मोहन मुख्य भूमिका में हैं, जो तमिलनाडु की एक युवती हैं और कोरियाई भाषा और वहां के कल्चर को काफी पसंद करती है. प्रियंका अरुल मोहन, आर कार्तिक की निर्देशित इस क्रॉस-कल्चरल फिल्म के साथ अपना ओटीटी डेब्यू किया है. यह तमिल और तेलुगू सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है.
भर्ता महाशयुलकु विग्नप्ति
स्ट्रीमिंग डेट: 13 मार्च
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5
भर्ता महाशयुलकु विग्नप्ति' रवि तेजा अभिनीत एक तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसकी कहानी एक परेशान बिजनेसमैन के इर्द-गिर्द घूमती है. स्पेन की उसकी बिजनेस ट्रिप उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देती है. इस फिल्म में कॉमेडी का भरपूर तड़का लगाया गया है.
पुकी
स्ट्रीमिंग डेट: 13 मार्च
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5
गणेश चंद्र की निर्देशित, 'पुकी' एक तमिल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसकी स्टोरी जेन-जेड के एक ऐसे कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका छह साल पुराना रिश्ता एक तीखी बहस के बाद टूट जाता है. इसके बाद की कहानी ब्रेकअप से जुड़ी उलझनों और इगो के बीच होने वाली तकरारों से गुजरती है. फिल्म के सीन जबरदस्त ड्रामा से भरे हुए हैं.
फैंटम लॉयर
स्ट्रीमिंग डेट: 13 मार्च
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
फैंटम लॉयर एक साउथ कोरियन फैंटेसी लीगल ड्रामा है, जिसकी कहानी शिन यी-रंग (यू येओन-सेओक) पर आधारित है. वह एक ऐसा लॉयर है जिसे सफलता देर से मिली है, और वह सेओचो जिले में कामयाब होना चाहता है.