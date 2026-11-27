OTT Releases This Week: 'दृश्यम 3' से 'पंचायत सीजन 5' तक, 'मातृभूमि' की रिलीज से पहले ऑनलाइन आ रहीं ये इंटरेस्टिंग फिल्में-सीरीज
सलमान खान की मातृभूमि 4 दिसंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी. इससे पहले 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक OTT पर देखें ये नई-पुरानी फिल्में-सीरीज.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 1:36 PM IST
हैदराबाद: ओटीटी रिलीज दिस वीक सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक ऑनलाइन रिलीज होने वाली नई-पुरानी फिल्में और सीरीज के बारे में. इस हफ्ते ओटीटी पर 2 बड़ी फिल्में और एक पॉपुलर सीरीज आ रही है. इसमें मौजूदा साल की दो सबसे बड़ी फिल्में दृश्यम 3 और हनुमान अंश शामिल है और देशभर में पॉपुलर सीरीज पंचायत का पांचवां सीजन भी रिलीज होने जा रहा है. इनके अलावा फैमिली ड्रामा फिल्म, थ्रिलर कहानियां भी देखने को मिलेंगी. तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते बिंजे वॉच में दर्शकों के लिए क्या-क्या है...?
फिल्म- दृश्यम 3
रिलीज डेट- 27 नवंबर
प्लेटफॉर्म - नेटफ्लिक्स
अजय देवगन और श्रेया सरन की मोस्ट पॉपुलर थ्रिलर ड्रामा फिल्म दृश्यम: द कन्क्लूजन बीती 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और यह साल 2026 की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है. दृश्यम: द कन्क्लूजन अजय की पहली 500 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म है. अजय देवगन के रोल विजय सलगावकर के मास्टरमाइंड के आगे एक बार फिर गोवा पुलिस हाथ मलती रह गई. यह फिल्म का आखिरी पार्ट है, जो दर्शकों को निराश करके नहीं गया है. अब दृश्यम 3 को एक बार फिर देखने का मौका दर्शकों के पास आया है.
हनुमान अंश
रिलीज डेट -27 नवंबर और 29 नवंबर
प्लेटफॉर्म- (सोनी लिव) (नेटफ्लिक्स)
मौजूदा साल में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में से एक हनुमान अंश भी है. नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने दुनियाभर में 450 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. हनुमान अंश बीती 7 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और महज लाखों रुपये में इसकी ओपनिंग हुई थी. वहीं, धीरे-धीरे फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि दैनिक कमाई करोड़ों रुपये में पहुंच गई. इसके बाद फिल्म को विदेशों में रिलीज गया और वहां भी फिल्म का खूब डंका बजा. अब इसे घर-घर देखा जा रहा है.
ढाई चाल
रिलीज डेट- 27 नवंबर
प्लेटफॉर्म- जियो हॉटस्टार
ढाई चाल पॉलिटिकल थ्रिलर कैंपस ड्रामा हिंदी सीरीज है. इसमें कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के बीच अपराध और राजनीति की दुनिया पर फोकस किया जाएगा. सीरीज में गगन अरोड़ा, आदिल खान, अंकित सिवाच और अंजलि तत्री मुख्य रोल में होंगे. सीरीज की कहानी नवीन चौधरी के उपन्यास जनता स्टोर एंड ढाई चाल से ली गई है.
आदर्श कुटुंब: हाउस नंबर 47
रिलीज डेट- 27 नवंबर
प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स ( तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम)
तेलुगु फिल्म आदर्श कुटुंब: हाउस नंबर 47 बीती 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. यह तेलुगु के साथ-साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी. यह एक मिडिल क्लास फैमिली की ड्रामा-कॉमेडी फिल्म है. इसमें वेंकटेश दग्गुबती और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में हैं. अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी कॉमेडी फिल्म की तलाश में हैं तो आदर्श कुटुंब: हाउस नंबर 47 एक बेस्ट ऑप्शन है.
सत्यमेव
रिलीज डेट- 27 नवंबर
प्लेटफॉर्म - जी 5
मलयालम क्राइम ड्रामा सीरीज सत्यमेव को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. सत्यमेव दीपू करुणाकरण के निर्देशन में बनी है. यह कहानी एक ऐसे वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ऐसे व्यक्ति का केस लेता है जो अपनी बेटी की तलाश कर रहा है, जो लगभग दो दशक पहले लापता हो गई थी. जैसे ही वकील गुमशुदगी के मामले की दोबारा जांच शुरू करता है, दफन राज सामने आने लगते हैं, जो उसे न्याय की तलाश में खींच लाते हैं. इस सीरीज में रोनी डेविड राज, मीनाक्षी उन्नीकृष्णन और सोहन सीनू लाल मुख्य भूमिका में हैं.
ऑक्टोपस
रिलीज डेट - 27 नवंबर
प्लेटफॉर्म- जी 5
बिंजे वॉच में जयचंद्रा हाशमी के निर्देशन में बनी तमिल मिस्ट्री, संस्पेंस थ्रिलर सीरीज ऑक्टोपस जी 5 पर देख सकते हैं. अश्विन कुमार, अर्चना रविचंद्रन, विनोद किशन और सिद्धू कुमारसन अभिनीत यह सीरीज एक युवती के रहस्यमय ढंग से लापता होने के इर्द-गिर्द घूमती है. जैसे-जैसे उसके आसपास के लोग जवाब तलाशने लगते हैं, छिपे हुए रिश्ते, रहस्य और मकसद सामने आते हैं. सात एपिसोड वाली यह सीरीज जासूसी ड्रामा पसंद करने वाले दर्शकों के लिए रहस्य से भरपूर एक शानदार अनुभव प्रदान करने वाली है.
पंचायत सीजन 5
रिलीज डेट - 3 दिसंबर
प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो
आखिर में, इस हफ्ते की सबसे बड़ी सीरीज और देश की सबसे पॉपुलर में से एक पंचायत अपना 5वां सीजन लेकर आ रही है. हाल ही में इसके ट्रेलर ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि अब फुलेरा के प्रधान बदल चुके हैं और गांव की कमान अब किसी ओर के हाथ में जा चुकी है. इससे भी बड़ी बात सचिव जी और पिंकी के प्यार की पोल जो अब तक एक भी सीजन में नहीं खुली थी और वो पांचवें सीजन में खुल चुकी है. यह कॉमेडी ड्रामा सीरीज नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है. इसे देखने के लिए अभी एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा. पंचायत सीजन 5 अपनी ऑडियंस के लिए कई ट्विस्ट लेकर आ रही है.