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OTT Releases This Week: 'दृश्यम 3' से 'पंचायत सीजन 5' तक, 'मातृभूमि' की रिलीज से पहले ऑनलाइन आ रहीं ये इंटरेस्टिंग फिल्में-सीरीज

ओटीटी रिलीज 27 नवंबर से 3 दिसंबर ( POSTERS )

हैदराबाद: ओटीटी रिलीज दिस वीक सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक ऑनलाइन रिलीज होने वाली नई-पुरानी फिल्में और सीरीज के बारे में. इस हफ्ते ओटीटी पर 2 बड़ी फिल्में और एक पॉपुलर सीरीज आ रही है. इसमें मौजूदा साल की दो सबसे बड़ी फिल्में दृश्यम 3 और हनुमान अंश शामिल है और देशभर में पॉपुलर सीरीज पंचायत का पांचवां सीजन भी रिलीज होने जा रहा है. इनके अलावा फैमिली ड्रामा फिल्म, थ्रिलर कहानियां भी देखने को मिलेंगी. तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते बिंजे वॉच में दर्शकों के लिए क्या-क्या है...?

फिल्म- दृश्यम 3