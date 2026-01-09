ETV Bharat / entertainment

कॉमेडी से हॉरर तक, फुल एंटरटेनिंग होगा नए साल का दूसरा हफ्ता, OTT पर बिल्कुल मिस ना करें ये फिल्में और सीरीज

ये पूरा हफ्ता फुल एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि ओटीटी पर इस बार पावरपैक फिल्में और सीरीज आ रही हैं. यहां देखें लिस्ट...

de de pyaar de 2 Honeymoon Se Hatya
दे दे प्यार दे 2/हनीमून से हत्या (Poster)
हैदराबाद: जनवरी के दूसरे वीक में नई ओटीटी रिलीज की भरमार है. हिंदी, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में नई रिलीज दर्शकों के लिए घर बैठे देखने के लिए आ गई हैं. इस वीक आपको ओटीटी पर हर तरह का ड्रामा देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे हॉरर हो, कॉमेडी, एक्शन हो या फिर थ्रिलर. तो, अगर आप इस हफ्ते की बेहतरीन ओटीटी रिलीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए नई फिल्मों और सीरीज की अच्छी खासी लिस्ट लेकर आए हैं. तो चलिए आपकों इस वीक ओटीटी पर आने वाली नई फिल्मों और सीरीज के बारे में बताते हैं...

'दे दे प्यार दे 2'
अंशुल शर्मा की निर्देशित फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' पिछले साल नवंबर में रिलीज हुई. 'दे दे प्यार दे 2' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन लीड रोल में हैं. कहानी की बात करें तो इसकी कहानी एक अधेड़ उम्र के तलाकशुदा आशीष मेहरा और उसकी छोटी गर्लफ्रेंड आयशा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें उसके प्रोग्रेसिव लेकिन ट्रेडिशनल माता-पिता को मनाने की उसकी मजेदार कोशिशों पर फोकस किया गया है.

कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 9 जनवरी, 2026

'अखंडा 2: तांडवम'
एम प्रसाद बाबू और बोयापति श्रीनु द्वारा लिखी गई 'अखंडा 2: तांडवम' एक तेलुगु फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक अघोरी और उसके जुड़वां भाई के इर्द-गिर्द घूमती है. यह बेहतरीन कहानी महाकुंभ के समय की है, जहां अघोरी खुद को धर्म के रक्षक के रूप में दिखाता है. फिल्म के सीक्वेंस देखने लायक हैं, और ट्विस्ट और टर्न बहुत दिलचस्प हैं. फिल्म में नंदामुरी बालकृष्ण, हर्षाली मल्होत्रा, संयुक्ता मेनन, आधी, सस्वता चटर्जी जैसे कलाकार हैं.

कहां देखें: नेटफ्लिक्स
रिलीज डेट: 9 जनवरी, 2026

'मास्क'
विकर्णन अशोक की निर्देशित 'मास्क' एक तमिल फिल्म है जिसमें केविन, एंड्रिया जेरेमिया, रूहानी शर्मा और अन्य मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह एक प्राइवेट जासूस की कहानी है जिसके घोटालों की वजह से वह 440 करोड़ रुपये की डकैती में फंस जाता है, जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल हैं.

कहां देखें: जी5
रिलीज डेट: 9 जनवरी, 2026

'अंगम्मल'
'अंगम्मल' एक तमिल ड्रामा फिल्म है जो एक मजबूत, आजाद ख्याल की अधेड़ उम्र की महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है. लेकिन, साड़ी के नीचे ब्लाउज न पहनने का उसका फैसला तब टकराव का कारण बन जाता है जब उसका छोटा बेटा एक मॉडर्न लड़की से शादी करने का फैसला करता है और उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है. यह फिल्म व्यक्तिगत परंपरा और मां के सम्मान के बीच स्थितियों को दर्शाती है.

कहां देखें: सन NXT
रिलीज डेट: 8 जनवरी, 2026

'वेपंस'
'वेपंस' एक नॉन-लीनियर हॉरर-मिस्ट्री है जो पेन्सिलवेनिया के मेब्रुक नाम के एक छोटे से शहर में सेट है, जहां एक ही क्लासरूम के 17 स्कूली बच्चे ठीक 2:17 बजे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं. जैक क्रेगर की निर्देशित, यह फिल्म दुखी और कमजोर लोगों की रक्षा करने में अधिकारियों की विफलता को दर्शाता है.

कहां देखें: जियो हॉटस्टार
स्ट्रीम डेट: 8 जनवरी, 2026

सीरीज

'हनीमून से हत्या'
मृणालिनी हवलदार द्वारा बनाई गई 'हनीमून से हत्या' एक इंटेंस और डार्क डॉक्यूमेंट्री सीरीज है जो उन घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमेगी जहां पत्नियां अपने पतियों की हत्या कर देती हैं. इस सीरीज को इस तरह से बनाया गया है कि पत्रकार, पड़ोसी, इन्वेस्टिगेटर वगैरह खुलकर इंटरव्यू देंगे और कुछ चौंकाने वाले खुलासे करेंगे. असली जिंदगी की घटनाओं से प्रेरित, यह सीरीज रहस्यों को उजागर करने और दिल दहला देने वाले सीन्स से भरपूर होने का वादा करती है.

कहां देखें: जी5
स्ट्रीम डेट: 9 जनवरी, 2026

'फ्रीडम एट मिडनाइट' सीजन 2
निखिल आडवाणी की नई सीरीज 'फ्रीडम एट मिडनाइट' के सीजन 2 में 1947 की आजादी के बाद की घटनाओं को दिखाया गया है. यह सीरीज बंटवारे की मानवीय कीमत, शरणार्थी संकट और देश बनाने के लिए सरकार के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती है. इस सीजन में नेहरू और गांधी जैसे प्रमुख नेताओं के राजनीतिक फैसलों और निजी संघर्षों को दिखाया जाएगा.
कहां देखें: सोनी एलआईवी
स्ट्रीम डेट: 9 जनवरी, 2026

'द नाइट मैनेजर सीजन 2'
डेविड फार द्वारा बनाई गई सस्पेंस थ्रिलर सीरीज 'द नाइट मैनेजर' सीजन 2 जोनाथन पाइन की वापसी को दिखाएगी, जो काहिरा के एक होटल में नाइट मैनेजर के तौर पर काम करेगा. इस सीजन में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, और ट्विस्ट और टर्न दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेंगे.

कहां देखें: अमेजन प्राइम वीडियो
स्ट्रीम डेट: 11 जनवरी, 2026

