कॉमेडी से हॉरर तक, फुल एंटरटेनिंग होगा नए साल का दूसरा हफ्ता, OTT पर बिल्कुल मिस ना करें ये फिल्में और सीरीज

दे दे प्यार दे 2/हनीमून से हत्या ( Poster )

हैदराबाद: जनवरी के दूसरे वीक में नई ओटीटी रिलीज की भरमार है. हिंदी, इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में नई रिलीज दर्शकों के लिए घर बैठे देखने के लिए आ गई हैं. इस वीक आपको ओटीटी पर हर तरह का ड्रामा देखने को मिलेगा, फिर वो चाहे हॉरर हो, कॉमेडी, एक्शन हो या फिर थ्रिलर. तो, अगर आप इस हफ्ते की बेहतरीन ओटीटी रिलीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपके लिए नई फिल्मों और सीरीज की अच्छी खासी लिस्ट लेकर आए हैं. तो चलिए आपकों इस वीक ओटीटी पर आने वाली नई फिल्मों और सीरीज के बारे में बताते हैं... 'दे दे प्यार दे 2'

अंशुल शर्मा की निर्देशित फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' पिछले साल नवंबर में रिलीज हुई. 'दे दे प्यार दे 2' एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन लीड रोल में हैं. कहानी की बात करें तो इसकी कहानी एक अधेड़ उम्र के तलाकशुदा आशीष मेहरा और उसकी छोटी गर्लफ्रेंड आयशा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें उसके प्रोग्रेसिव लेकिन ट्रेडिशनल माता-पिता को मनाने की उसकी मजेदार कोशिशों पर फोकस किया गया है. कहां देखें: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 9 जनवरी, 2026 'अखंडा 2: तांडवम'

एम प्रसाद बाबू और बोयापति श्रीनु द्वारा लिखी गई 'अखंडा 2: तांडवम' एक तेलुगु फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक अघोरी और उसके जुड़वां भाई के इर्द-गिर्द घूमती है. यह बेहतरीन कहानी महाकुंभ के समय की है, जहां अघोरी खुद को धर्म के रक्षक के रूप में दिखाता है. फिल्म के सीक्वेंस देखने लायक हैं, और ट्विस्ट और टर्न बहुत दिलचस्प हैं. फिल्म में नंदामुरी बालकृष्ण, हर्षाली मल्होत्रा, संयुक्ता मेनन, आधी, सस्वता चटर्जी जैसे कलाकार हैं. कहां देखें: नेटफ्लिक्स

रिलीज डेट: 9 जनवरी, 2026 'मास्क'

विकर्णन अशोक की निर्देशित 'मास्क' एक तमिल फिल्म है जिसमें केविन, एंड्रिया जेरेमिया, रूहानी शर्मा और अन्य मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह एक प्राइवेट जासूस की कहानी है जिसके घोटालों की वजह से वह 440 करोड़ रुपये की डकैती में फंस जाता है, जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल हैं. कहां देखें: जी5

रिलीज डेट: 9 जनवरी, 2026