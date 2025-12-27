'मिर्जापुर' से 'पंचायत' तक, वो पॉपुलर और हिट सीरीज, जिनके आ रहे नए-नए सीजन, आज भी कर रहे एंटरटेन

ETV Bharat / entertainment

'मिर्जापुर' से 'पंचायत' तक, वो पॉपुलर और हिट सीरीज, ( POSTERS )

ग्रामीण भारत में सेट एक सादगी भरी, रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित कॉमेडी के रूप में शुरू हुआ पंचायत आज भारत की सबसे पसंदीदा वेब फ्रेंचाइज में से एक बन चुकी है. अपने सहज किरदारों, हल्के-फुल्के हास्य और भावनात्मक गहराई के साथ इस शो ने साबित किया कि दिल जीतने के लिए भव्य ड्रामा जरूरी नहीं. लगातार मजबूत कहानी और शानदार वर्ड-ऑफ-माउथ ने इसे कई सीजन तक पहुंचाया और हर सीजन के साथ फुलेरा और दर्शकों का रिश्ता और गहरा होता गया.

हैदराबाद: ओटीटी की तेज रफ्तार दुनिया में टिके रहना अपने आप में एक चुनौती है. दर्शकों की बदलती पसंद, बढ़ती लागत और व्यूअरशिप के दबाव के कारण कई वेब शोज दूसरे सीजन तक भी नहीं पहुंच पाते. ऐसे में किसी शो का तीसरे सीजन या उससे आगे तक जाना उसकी लगातार लोकप्रियता, मजबूत कहानी और वफादार फैनबेस का साफ संकेत होता है. नीचे दिए गए वेब शोज ने न सिर्फ अपने पहले सीजन में दर्शकों का दिल जीता, बल्कि सांस्कृतिक चर्चा का हिस्सा भी बने जिसके चलते क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स ने इन्हें बार-बार आगे बढ़ाया.

मास अपील और कल्ट स्टेटस के मामले में मिर्जापुर का मुकाबला कम ही शोज कर पाते हैं. सत्ता की जंग, यादगार किरदार और धमाकेदार डायलॉग्स से भरपूर यह क्राइम ड्रामा देखते ही देखते पॉप कल्चर फेनोमेनन बन गया. इसका तीसरे सीजन तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि इसकी दमदार कहानी और फैंस की उत्सुकता आज भी इस फ्रेंचाइजी को जिंदा और चर्चा में बनाए हुए है.

3. द फैमिली मैन

जासूसी और घरेलू जिंदगी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता, लेकिन द फैमिली मैन ने यह फॉर्मूला बखूबी साध लिया. एक्शन, व्यंग्य और भावनात्मक कहानी का यह अनोखा मिश्रण दर्शकों को खूब भाया, जिससे यह भारत की सबसे सराही गई वेब सीरीज में शामिल हो गई। हर सीजन के साथ बढ़ते दांव और मजबूत लेखन इसकी लगातार लोकप्रियता को दर्शाते हैं.

4. रक्तांचल

1980 के दशक के उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि में बनी रक्तांचल ने सत्ता, राजनीति और अपराध की कच्ची सच्ची तस्वीर पेश कर अपनी अलग पहचान बनाई. जमीनी कहानी और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर इस शो ने एक वफादार दर्शक वर्ग तैयार किया, जिसने मेकर्स को इसे दो सीजन से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया. विजय सिंह के किरदार में क्रांति प्रकाश झा के साथ इसका तीसरा सीजन इस समय निर्माणाधीन है और दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.

5. दिल्ली क्राइम

सच्ची घटनाओं से प्रेरित दिल्ली क्राइम अपनी सच्ची पेशकश और कानून व्यवस्था से जुड़ी कहानियों के संवेदनशील ट्रीटमेंट के लिए अलग पहचान रखती है. आलोचकों की सराहना, अंतरराष्ट्रीय पहचान और शक्तिशाली अभिनय ने सुनिश्चित किया कि यह सीरीज एक सीजन पर ही न रुके. हर नया अध्याय इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को और मजबूत करता गया.

दिल से जुड़ी कॉमेडी से लेकर हाई-स्टेक्स क्राइम ड्रामा तक, ये शोज साबित करते हैं कि जब कंटेंट सच में दर्शकों से जुड़ता है, तो वे बार-बार लौटते हैं और प्लेटफॉर्म्स भी इस सफर को आगे बढ़ाने में खुशी-खुशी हामी भरते हैं.