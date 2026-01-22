ETV Bharat / entertainment

OSCARS Nominations Full List 2026: 'होमबाउंड' नहीं हुई नॉमिनेट, जानें किस फिल्म को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन

98 वें ऑस्कर अवार्ड्स 2026 की आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. 15 मार्च 2026 के विजेताओं के नाम का एलान होगा.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 7:56 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 8:29 PM IST

हैदराबाद: 98 वें ऑस्कर अवार्ड्स 2026 नॉमिनेशन का आज इंतजार खत्म हो गया. इस साल किन-किन फिल्मों और एक्टर्स को किस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है, किस फिल्म ने ज्यादा कैटगेरी में बाजी मारी है, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का नॉमिनेशन मिला है और बेस्ट एक्टर- एक्ट्रेस की कैटेगरी में किन कलाकारों को नॉमिनेट किया गया है, इसकी पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है. कुल 24 कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है. ऑस्कर अवार्ड्स 2026 नॉमिनेशन का एलान डेनियल ब्रूक्स और लेविस पुलमैन ने किया. इस साल भारत से गई 'होमबाउंड' को निराशा हाथ लगी है. नीरज घायवान की इंटरनेशनल प्रीमियर पर सराही गई फिल्म होमबाउंड ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई है. तो चलिए देखते हैं 98वें ऑस्कर अवॉर्ड्स 2026 की नॉमिनेशन की पूरी लिस्ट...

  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म

फ्रैंकस्टाइन

द सीक्रेट एजेंट

ट्रेन ड्रीम्स

सिनर्स

सेंटिमेंटल वैल्यू

हैमनेट

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर

मार्टी सुप्रीम

एफ 1

बुगोनिया

  • सर्वश्रेष्ठ निर्देशक

चोले झाओ (हैमनेट)

जोश स्फेडी (मार्टी सुप्रीम)

पॉल थॉमस एंडर्सन (वन बैटल ऑफ्टर अनेदर)

जोचिम टियर (सेंटीमेंटल वैल्यू)

रियान कूगलर (सिनर्स)

  • सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

टिमोथी चैमलेट (मार्टी सुप्रीम)

लियोनार्डो डि-कैप्रियो (वन बैटल ऑफ्टर अनेदर)

ईथन हॉक ( ब्लू मून)

माइकल बी जॉर्डन ( सिनर्स)

वेगनर मौरा ( द सीक्रेट एजेंट)

  • सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

जैसी बुकले (हैमनेट)

रोज ब्रीने (इफ आई हैड आई'ड किक यू)

कैट हडसन (सोन्ग संग ब्लू)

रीनेट रिन्स्व (सेंटिमेंटल वैल्यू)

एमा स्टोन (बुगोनिया)

  • सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता

बेनिशियो डेल टोरो (वन बैटल ऑफ अनेदर)

जैकब एलोर्दी -फ्रेंकस्टिन

डेलरॉय लिंड ( सिनर्स)

सीन पेन- (वन बैटल ऑफ्टर अनेदर)

स्टेलेन स्कार्सगार्ड (सेंटिमेंटल वैल्यू)

  • सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री

एली फैनिंग- सेंटीमेंटल वैल्यू

इंगा इब्सडोटर लिलियास- सेंटीमेंटल वैल्यू

एमी मैडिगन- वीपंस

व्नूमी मोसाकु- सिनर्स

टैनिया टेलर- वन बैटल ऑफ्टर अनेदर

  • एडेप्टेड स्क्रीनप्ले

बुगोनिया

फ्रैंकस्टाइन

हैमनेट

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर

ट्रेन ड्रीम्स

  • सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्क्रीनप्ले

ब्लू मून

इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट

मार्टी सुप्रीम

सेंटीमेंटल वैल्यू

सिनर्स

  • एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

बटरफ्लाई

फोरएवरग्रीन

द गर्ल हू क्राइड पर्ल्स

रिटायरमेंट प्लान

द थ्री सिस्टर्स

  • सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग (न्यू कैटेगरी)

हैमनेट

मार्टी सुप्रीम

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर

द सीक्रेट एजेंट

सिनर्स

  • सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी

फ्रैंकस्टाइन - डैन लौस्ट्सेन

मार्टी सुप्रीम- डैरियस खोडी

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर - माइकल बौमेन

सिनर्स- आटोमन डुरार्ल्ड अर्कापॉ

ट्रेन ड्रीम्स - एडोल्फो वेलोसो

  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग

एफ 1

मार्टी सुप्रीम

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर

सिनर्स

सेंटीमेंटल वैल्यू

  • सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयरस्टाइलिंग

फ्रैंकस्टाइन

कोकुहो

सिनर्स

द स्मैशिंग मशीन

द अगली स्टेपसिस्टर

  • सर्वश्रेष्ठ स्कोर

बुगोनिया

फ्रैंकस्टाइन

हैमनेट

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर

सिनर्स

  • सर्वश्रेष्ठ साउंड

एफ 1

फ्रैंकस्टाइन

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर

सिनर्स

सिराट

  • विजुअल्स इफैक्ट्स

अवतार: फायर एंड ऐश

एफ 1

जुरासिक वर्ल्ड री-बर्थ

द लोस्ट बस

सिनर्स

  • प्रोडक्शन डिजाइन

फ्रैंकस्टाइन

हैमनेट

मार्टी सुप्रीम

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर

सिनर्स

  • एनिमेटेड फीचर फिल्म

आर्को

एलियो

के-पॉप डेमोन हंटर्स

लिटिल एमिली ओर द कैरेक्टर ऑफ रेन

जूटोपिया 2

  • इंटरनेशनल फीचर फिल्म

द सीक्रेट एजेंट

इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट

सेंटिमेंटल वैल्यू

सिराट

द वॉयस ऑफ हिंद रजाब

  • डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म

ऑल द एम्प्टी रूम्स

आर्म्ड ओनली विद ए कैमरा: द लाइफ एंड डेथ ओर ब्रेंट रिनॉड

चिल्ड्रन नो मोर: वर एंड आर गोन

द डेविल इज बिजी

परफेक्टली ए स्ट्रेंजनेस

  • डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म

द अलाबामा सोल्यूशन

कम सी मी इन द गुड लाइट

कटिंग थ्रू रॉक्स

मिस्टर नोबॉडी अगेस्ंट पुतिन

द परफेक्ट नेबर

  • ओरिजिनल सॉन्ग

डियर मी - डियाने वैरन: रेलेंटनेस

गोल्डन - के पॉप डिमोन हंटर्स

आई लाइड टू यू- सिनर्स

स्वीट ड्रीम्स ऑफ जॉय - विवा वर्डी

ट्रेन ड्रीम्स- ट्रेन ड्रीम्स

  • कॉस्ट्यूम डिजाइन

अवतार- फायर एंड एश- डिबोरह एल स्कॉट

फ्रैंकस्टाइन - गेट हले

हैमनेट - मालोगोसिया तुर्जांस्का

मार्टी सुप्रीम- मियाको बेलेजि

सिनर्स- रुथ ई कार्टर

  • लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म

बूचर्स स्टेन

ए फ्रेंड ऑफ डोरोथी

जैन ऑस्टन्स पीरियड ड्रामा

द सिंगर्स

टू पीपूल एक्सचेंजिंग सलिवा

  • इन फिल्मों को मिले सबसे ज्यादा नॉमिनेशन

सिनर्स - 13 (नॉमिनेशन)

वन बैटल ऑफ्टर अनेदर 12 (नॉमिनेशन)

मार्टी सुप्रीम- 8 (नॉमिनेशन)

फ्रैंकस्टाइन 8 (नॉमिनेशन)

सेंटिमेंटल वैल्यू -8 (नॉमिनेशन)

हैमनेट -7 (नॉमिनेशन)

एफ 1- 4 (नॉमिनेशन)

द सीक्रेट एजेंट- 4 (नॉमिनेशन)

ट्रेन ड्रीम्स - 4 (नॉमिनेशन)

बुगोनिया -3 (नॉमिनेशन)

