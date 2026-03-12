ETV Bharat / entertainment

यूएस-इजराइल-ईरान हमले के बीच ऑस्कर सेरेमनी में ड्रोन अटैक की धमकी, FBI ने चेताया, बढ़ाई गई सुरक्षा

अमेरिका-इजराइल-ईरान के हमलों के बीच ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में ड्रोन हमले की धमकी मिली है. यह धमकी एफबीआई द्वारा कैलिफोर्निया अधिकारियों को दी गई है.

Oscars 2026 drone
ऑस्कर/ड्रोन अटैक (The Academy/Canva)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 12, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ऑस्कर 2026 में बस तीन दिन बचे हैं, और लॉस एंजिल्स से एक अपडेट ने सभी की चिंता बढ़ा दी है. एफबीआई (फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) ने कैलिफोर्निया के अधिकारियों को ईरान द्वारा यूएस वेस्ट कोस्ट को टारगेट करके किए जाने वाली जवाबी ड्रोन हमले के बारे में चेतावनी दी है. इस खबर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. हालांकि इस चेतावनी के बाज वेन्यू पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है.

98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में पिछले साल की बेस्ट फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा. दुनिया भर के सितारे हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में इकट्ठा होंगे. रेड कार्पेट बिछा दिया गया है, और होस्ट कॉनन ओ'ब्रायन सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच सेरेमनी में ड्रोन हमले की खबर ने सभी की चिंता बढ़ा दी है.

इंग्लिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एफबीआई ने कैलिफोर्निया की पुलिस को चेतावनी दी है कि ईरान अमेरिकी मिलिट्री एक्शन का बदला लेने के लिए वेस्ट कोस्ट को निशाना बनाकर जवाबी ड्रोन हमला कर सकता है. एफबीआई की इस चेतावनी के बाद सेरेमनी वेन्यू की सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई है.

हालांकि, लॉस एंजिल्स काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मेमो पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन एक इंग्लिश मीडिया को दिए एक बयान में कहा कि डिपार्टमेंट 'तैयारिया ऊंचे लेवल पर काम कर रहा है और अधिक से अधिक सतर्कता बनाए हुए है.'

बुधवार को 98वें ऑस्कर की क्रिएटिव टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राज कपूर ने अटेंडी और गेस्ट की सेफ्टी के बारे में एक सवाल का जवाब दिया, जिसका जवाब देते हुए कपूर ने कहा, हमारे पास हर लिहाज से इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है, और इसका श्रेय हमारी सुरक्षा टीम को जाता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम चाहते हैं कि जो भी इस शो में आ रहा है, जो भी इसे देख रहा है, या जो भी इसका फैन है, चाहे वह बैरिकेड के बाहर ही क्यों न खड़ा हो, हर कोई सुरक्षित महसूस करे. एक प्रोड्यूसिंग टीम के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारा काम है. हमारे पास एक पूरी सहायक टीम भी है. हम इसे हल्के में नहीं लेते और इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं.'

ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा. यह शो दुनिया भर के 200 से अधिक देशों में प्रसारित होगा. ओ'ब्रायन इसे होस्ट करेंगे. यह सेरेमनी रविवार, 15 मार्च को शाम 7 बजे ईटी/शाम 4 बजे पीटी पर एबीसी पर लाइव होगी और हुलु पर स्ट्रीम होगी. ऑफिशियल रेड-कार्पेट शो शाम 6:30 बजे ईटी/शाम 3:30 बजे पीटी पर शुरू होगा.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

OSCARS 2026 DRONE THREAT
OSCARS 2026
US ISRAEL IRAN CONFLICT
OSCARS 2026 DRONE THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.