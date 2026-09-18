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ऑस्कर 2027: मराठी फिल्म 'गोंधल' को मिली ऑफिशियल एंट्री, 33 फिल्मों की लिस्ट में मारी बाजी

ऑस्कर 2027 के लिए मराठी फिल्म "गोंधल" को भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है.

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'गोंधल' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 4:22 PM IST

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हैदराबाद: फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को घोषणा की कि मराठी फिल्म 'गोंधल' को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना गया है. संतोष डावखर द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म महाराष्ट्र के ग्रामीण परिवेश पर आधारित है. इसकी कहानी एक नवविवाहित जोड़े से जुड़ी पारंपरिक रस्म की एक रात के इर्द-गिर्द घूमती है. चयन समिति के अध्यक्ष पी. शेषद्रि ने बताया कि ऑस्कर 2027 के लिए 33 फिल्मों की सूची में से इस फिल्म को चुना गया है.

पिछले साल, भारत ने ऑस्कर के लिए आधिकारिक तौर पर नीरज घायवान की महामारी पर आधारित फिल्म "होमबाउंड" को चुना गया था. हालांकि, यह फिल्म अंतिम नॉमिनेशन तक नहीं पहुंच पाई. "गोंधल" ऑस्कर के लिए चुनी जाने वाली चौथी मराठी फिल्म है. इससे पहले चुनी गई फिल्में थीं - "कोर्ट" (2015), "हरिश्चंद्राची फैक्ट्री" (2009) और "श्वास" (2005). कोई भी भारतीय फिल्म 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' कैटेगरी (जिसे पहले 'बेस्ट फ़ॉरेन फिल्म' कैटेगरी के नाम से जाना जाता था) में जीत हासिल नहीं कर पाई है.

इस कैटेगरी में सिर्फ तीन भारतीय फिल्मों को नॉमिनेशन मिला है – महमूद खान की "मदर इंडिया", मीरा नायर की "सलाम बॉम्बे" और आशुतोष गोवारिकर की "लगान". दीपा मेहता की फिल्म "वॉटर", जिसमें जॉन अब्राहम और लीजा रे ने काम किया, को भी नॉमिनेशन मिला था, लेकिन इसे कनाडा की तरफ से भेजा गया था. 99वें ऑस्कर अवॉर्ड्स रविवार, 14 मार्च 2027 को होंगे.

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