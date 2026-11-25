Oscars 2027: बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के टॉप 20 में शामिल 'रामायण'? 'द ओडिसी, 'एवेंजर्स डूम्सडे' समेत इन बड़ी फिल्मों से होगा मुकाबला?
99वें एकेडमी अवॉर्ड्स की बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी की दौड़ अब 20 फिल्मों तक सिमट गई है. इसमें 'रामायण' का भी नाम शामिल है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 4:23 PM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड एकेडमी अवॉर्ड्स में विजुअल इफेक्ट्स की रेस में टॉप 20 फिल्मों में शामिल हो गई है. इस इंडियन एपिक को हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी रिलीज, जैसे द ओडिसी, ड्यून: पार्ट थ्री और एवेंजर्स: डूम्सडे के साथ रखा गया है.
एकेडमी की विज़ुअल इफेक्ट्स ब्रांच ने थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले अगले राउंड में जाने वाली 20 फिल्मों के बारे में बताया. एक इंग्लिश मैगजीन ने सभी 20 फाइनलिस्ट को कंफर्म किया है, जिसमें डेनिस विलेन्यूवे की 'ड्यून: पार्ट थ्री', क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर की 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', स्टीवन स्पीलबर्ग की 'डिस्क्लोजर डे' और मार्वल स्टूडियोज की एंथनी और जो रूसो की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' शामिल हैं.
डिज्नी चार टाइटल्स के साथ सबसे आगे है- 'एवेंजर्स: डूम्सडे', 'व्हेलफॉल', 'स्टार वार्स: द मंडलोरियन एंड ग्रोगु' और लाइव-एक्शन 'मोआना'. स्काईडांस के तीन कंटेंडर्स हैं- 'ड्यून: पार्ट थ्री', एलेजांद्रो जी इनारिटु की टॉम क्रूज-स्टारर "डिगर" और क्रेग गिलेस्पी की "सुपरगर्ल". वहीं, सोनी पिक्चर्स के पास तीन दावेदार हैं, जिनमें 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे', 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' और 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' शामिल हैं.
अन्य नामों में फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर की 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', स्टीवन स्पीलबर्ग की 'डिस्क्लोजर डे', एलेजांद्रो जी. इनारितु की 'डिगर', क्रेग गिलेस्पी की 'सुपरगर्ल' और डेविड आयर की 'हार्ट ऑफ द बीस्ट' शामिल हैं. हालांकि, ऑर्गनाइजेशन ने अभी तक लिस्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कंफर्मेशन नहीं दी है.
रामायण, जिसने इस महीने की शुरुआत में थिएटर में रिलीज हुई और 20 दिनो में 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है, को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने डीएनईजी और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है.
रामायण के विजुअल इफेक्ट्स डीएनईजी ने बनाए थे, जो आठ बार ऑस्कर जीतने वाला वीएफएक्स स्टूडियो है. प्रोड्यूसर मल्होत्रा इस स्टूडियो के मौजूदा सीईओ हैं. यूके-भारत की यह कंपनी 2014 में प्राइम फोकस के साथ मर्ज हो गई थी. इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स स्टूडियो में से एक माना जाता है, जिसने 'इंटरस्टेलर', 'ड्यून' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों में काम किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्कर शॉर्टलिस्ट के लिए शुरुआती वोटिंग का समय सोमवार, 7 दिसंबर को सुबह 9 बजे पीटी से शुरू होगा और शुक्रवार, 11 दिसंबर को शाम 5 बजे पीटी पर खत्म होगा. सभी कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट का एलान मंगलवार, 15 दिसंबर को की जाएगी. इसके बाद, वीएफएक्स बेक-ऑफ एकेडमी के 8-10 जनवरी के वोटिंग इवेंट के दौरान होंगे, जब 10 शॉर्टलिस्ट की गई फिल्मों को फाइनल नॉमिनेशन पर विचार के लिए ब्रांच मेंबर्स को दिखाया जाएगा. नॉमिनेशन वोटिंग 11-15 जनवरी तक चलेगी, और नॉमिनेशन की घोषणा गुरुवार, 21 जनवरी को की जाएगी.
बता दें, 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स रविवार, 14 मार्च को ओवेशन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होंगे और एबीसी पर लाइव दिखाए जाएंगे.