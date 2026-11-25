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Oscars 2027: बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के टॉप 20 में शामिल 'रामायण'? 'द ओडिसी, 'एवेंजर्स डूम्सडे' समेत इन बड़ी फिल्मों से होगा मुकाबला?

रामायण/द ओडिसी ( Poster )

हैदराबाद: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड एकेडमी अवॉर्ड्स में विजुअल इफेक्ट्स की रेस में टॉप 20 फिल्मों में शामिल हो गई है. इस इंडियन एपिक को हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी रिलीज, जैसे द ओडिसी, ड्यून: पार्ट थ्री और एवेंजर्स: डूम्सडे के साथ रखा गया है.

एकेडमी की विज़ुअल इफेक्ट्स ब्रांच ने थैंक्सगिविंग हॉलिडे से पहले अगले राउंड में जाने वाली 20 फिल्मों के बारे में बताया. एक इंग्लिश मैगजीन ने सभी 20 फाइनलिस्ट को कंफर्म किया है, जिसमें डेनिस विलेन्यूवे की 'ड्यून: पार्ट थ्री', क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी', फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर की 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', स्टीवन स्पीलबर्ग की 'डिस्क्लोजर डे' और मार्वल स्टूडियोज की एंथनी और जो रूसो की 'एवेंजर्स: डूम्सडे' शामिल हैं.

डिज्नी चार टाइटल्स के साथ सबसे आगे है- 'एवेंजर्स: डूम्सडे', 'व्हेलफॉल', 'स्टार वार्स: द मंडलोरियन एंड ग्रोगु' और लाइव-एक्शन 'मोआना'. स्काईडांस के तीन कंटेंडर्स हैं- 'ड्यून: पार्ट थ्री', एलेजांद्रो जी इनारिटु की टॉम क्रूज-स्टारर "डिगर" और क्रेग गिलेस्पी की "सुपरगर्ल". वहीं, सोनी पिक्चर्स के पास तीन दावेदार हैं, जिनमें 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे', 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' और 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' शामिल हैं. अन्य नामों में फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर की 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', स्टीवन स्पीलबर्ग की 'डिस्क्लोजर डे', एलेजांद्रो जी. इनारितु की 'डिगर', क्रेग गिलेस्पी की 'सुपरगर्ल' और डेविड आयर की 'हार्ट ऑफ द बीस्ट' शामिल हैं. हालांकि, ऑर्गनाइजेशन ने अभी तक लिस्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट या कंफर्मेशन नहीं दी है.