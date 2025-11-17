ETV Bharat / entertainment

98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की रेस में शामिल हुई शादाब खान की डॉक्यूमेंट्री 'आई एम नो क्वीन', खुशी से झूमी टीम

फिल्म मेकर शादाब खान की नई डॉक्यूमेंट्री ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में अपनी जगह पक्की की है. आइए जानें कौन-सी है वो डॉक्यूमेंट्री...

I Am No Queen
आई एम नो क्वीन (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: फिल्म मेकर शादाब खान की डॉक्यूमेंट्री 'आई एम नो क्वीन' आधिकारिक तौर पर 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में रेस में शामिल हो गई है. इस फिल्म ने अकादमी स्क्रीनिंग रूम में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है. यह मंच उन डॉक्यूमेंट्रीज के लिए है जो स्ट्रीक्ट एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं और डॉक्यूमेंट्री ब्रांच से मान्यता प्राप्त करती हैं.

शादाब खान ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को बताया कि उनकी डॉक्यूमेंट्री 'आई एम नो क्वीन' ऑस्कर 2026 के लिए चुनी गई है. उन्होंने अपने पोस्ट में एक लंबा नोट साझा करते हुए इसके बारे में बताया.

उन्होंने अपने नोट में लिखा, 'हमें यह घोषणा करते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि हमारी फिल्म, आई एम नो क्वीन, आधिकारिक तौर पर 98वें ऑस्कर के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फीचर दावेदार है. लेखक और निर्देशक के रूप में, इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती. एकेडमी ने पुष्टि की है कि फिल्म अब एकेडमी स्क्रीनिंग रूम में स्ट्रीमिंग पर है.'

उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री के बारे में लिखा, 'यह फिल्म तीसरी दुनिया के देश से पहली दुनिया के देश में जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के संघर्षों की दिल को छू लेने वाली कहानी कहती है. यह कहानी अब आधिकारिक तौर पर दौड़ में है. पूरी कास्ट और क्रू को तहे दिल से शुक्रिया. यह अविश्वसनीय उपलब्धि उन सभी की है जिन्होंने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की है. मैं Q Lab की पूरी टीम और Q Lab के मालिक अमित शेट्टी को खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं, जो शुरू से ही चट्टान की तरह खड़े रहे. आपके सहयोग के बिना हम यह मुकाम हासिल नहीं कर पाते, जिबू (वरिष्ठ तकनीशियन मेरी अपनी खूबसूरत बेटी, जेनाब खातून का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में इतनी मेहनत की, हालांकि यह उसका पहला अनुभव था.'

शादाब ने पूरी का शुक्रियाअदा करते हुए नोट के अंत में लिखा है, फिल्म को ऑस्कर तक पहुंचाने का पूरा श्रेय उन्हें ही जाता है. तहे दिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. इस अविश्वसनीय यात्रा पर हमें आपके आशीर्वाद और समर्थन की आवश्यकता है. हमारी कहानी पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद.'

'आई एम नो क्वीन' एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शोषण को उजागर करती है, बल्कि विदेशी धरती पर संघर्ष कर रहे लोगों के बारे में भी दर्शाती है. फिल्म के मुख्य कलाकारों में फातिमा इकबाल अल्वी और वैभव शर्मा शामिल हैं और इसकी कहानी निर्देशक शादाब खान और मीनू बसी ने लिखी है. शादाब खान की फिल्मोग्राफी में 'एक्स ऑर वाई' (23 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार) और 'राबिया एंड "ओलिविया' (13 वैश्विक पुरस्कार) शामिल हैं.

यह भी पढ़े:

TAGGED:

98TH ACADEMY AWARDS
I AM NO QUEEN IN OSCARS 2026
I AM NO QUEEN DOCUMENTARY
ऑस्कर 2026
OSCARS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.