ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन: 'होमबाउंड' से भारत की उम्मीद, जानें कब और कहां देखें LIVE सेरेमनी

हैदराबाद: ऑस्कर अवार्ड्स के लिए 2026 के नामांकनों की आज घोषणा होने ही वाली है और अब इंतजार लगभग खत्म हो चुका है. हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ नामांकन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं. वहीं भारत की फिल्म 'होमबाउंड' बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में जगह बनाने के लिए लाइन में लगी है, जिससे ऑस्कर को लेकर भारत में उत्साह चरम पर है.

2026 के ऑस्कर नामांकन को लेकर काफी उत्साह है क्योंकि कई चर्चित फिल्मों को दो अंकों में नामांकन मिलने की उम्मीद है. ऑस्कर से जुड़ी नई कैटेगरी बेस्ट कास्टिंग अवार्ड सहित सभी 24 श्रेणियों पर दाव लगने जा रहा है.

फिल्म जगत के जानकारों का मानना ​​है कि इस साल इतिहास बन सकता है, क्योंकि कम से कम दो फिल्में ऑस्कर नामांकन के सर्वकालिक रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती हैं. यहां एक सूची दी गई है जिसमें उस बड़ी घोषणा से पहले आपको जानने योग्य सभी बातें बताई गई हैं.

डबल डिजिट में नॉमिनेशन की लिस्ट में ये टॉप फिल्में

सिनर्स- 14 नामांकन

वन बैटल आफ्टर अनेदर - 13 नामांकन

फ्रेंकस्टीन - 11 नामांकन

मार्टी सुप्रीम - 11 नामांकन

हैमनेट - 10 नामांकन

वन बैटल आफ्टर अनेदर मुख्य कैटेगरी में अपना दबदबा कायम करने के लिए तैयार हैं.

फिल्म निर्माता पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' को इस साल के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है. इस फिल्म ने पहले ही कई बड़े अवार्ड जीते हैं, जिनमें गोल्डन ग्लोब्स में मिली बड़ी जीत भी शामिल है. ऑस्कर में इसे अभिनय की चारों श्रेणियों में नामांकन मिल सकता है.

इस दौड़ में शामिल अभिनेताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

लियोनार्डो डिकैप्रियो

चेज इनफिनिटी

शॉन पेन