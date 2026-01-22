ETV Bharat / entertainment

ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन: 'होमबाउंड' से भारत की उम्मीद, जानें कब और कहां देखें LIVE सेरेमनी

ऑस्कर 2026 के नॉमिनेशन का आज ऐलान होने जा रहा है. इसमें भारत की ओर से फिल्म होमबाउंट ऑस्कर गई है.

Oscars 2026 Nominations
ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन (POSTER)


By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 1:18 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: ऑस्कर अवार्ड्स के लिए 2026 के नामांकनों की आज घोषणा होने ही वाली है और अब इंतजार लगभग खत्म हो चुका है. हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ नामांकन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं. वहीं भारत की फिल्म 'होमबाउंड' बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में जगह बनाने के लिए लाइन में लगी है, जिससे ऑस्कर को लेकर भारत में उत्साह चरम पर है.

2026 के ऑस्कर नामांकन को लेकर काफी उत्साह है क्योंकि कई चर्चित फिल्मों को दो अंकों में नामांकन मिलने की उम्मीद है. ऑस्कर से जुड़ी नई कैटेगरी बेस्ट कास्टिंग अवार्ड सहित सभी 24 श्रेणियों पर दाव लगने जा रहा है.

फिल्म जगत के जानकारों का मानना ​​है कि इस साल इतिहास बन सकता है, क्योंकि कम से कम दो फिल्में ऑस्कर नामांकन के सर्वकालिक रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती हैं. यहां एक सूची दी गई है जिसमें उस बड़ी घोषणा से पहले आपको जानने योग्य सभी बातें बताई गई हैं.

डबल डिजिट में नॉमिनेशन की लिस्ट में ये टॉप फिल्में

  • सिनर्स- 14 नामांकन
  • वन बैटल आफ्टर अनेदर - 13 नामांकन
  • फ्रेंकस्टीन - 11 नामांकन
  • मार्टी सुप्रीम - 11 नामांकन
  • हैमनेट - 10 नामांकन

वन बैटल आफ्टर अनेदर मुख्य कैटेगरी में अपना दबदबा कायम करने के लिए तैयार हैं.

फिल्म निर्माता पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनेदर' को इस साल के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक माना जा रहा है. इस फिल्म ने पहले ही कई बड़े अवार्ड जीते हैं, जिनमें गोल्डन ग्लोब्स में मिली बड़ी जीत भी शामिल है. ऑस्कर में इसे अभिनय की चारों श्रेणियों में नामांकन मिल सकता है.

इस दौड़ में शामिल अभिनेताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

लियोनार्डो डिकैप्रियो

चेज इनफिनिटी

शॉन पेन

बेनिसियो डेल टोरो

टेयाना टेलर

इन श्रेणी में वन बैटल ऑफ्टर अनेदर मार सकती है बाजी

  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म
  • सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (पॉल थॉमस एंडरसन)
  • सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
  • सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
  • सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता
  • सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री
  • सर्वश्रेष्ठ एडेप्टेड स्क्रीनप्ले
  • सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग
  • सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी
  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग
  • सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयरस्टाइलिंग
  • सर्वश्रेष्ठ स्कोर
  • सर्वश्रेष्ठ साउंड

सिनर्स ऑस्कर में इतिहास रच सकती है

माइकल बी जॉर्डन अभिनीत फिल्म निर्माता रयान कूगलर की फिल्म सिनर्स एक और प्रमुख दावेदार है। फिल्म के शिल्प श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है और शीर्ष पुरस्कारों में भी इसके जीतने की संभावना है

अगर सिनर्स को उसके सभी अपेक्षित नामांकन मिल जाते हैं, तो यह ऑल अबाउट ईव, टाइटैनिक और ला ला लैंड के साथ 14 नामांकनों की बराबरी कर सकता है.

प्रमुख श्रेणियां जिनमें सिनर्स को नामांकित किए जाने की संभावना है

  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म
  • सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (रायन कूगलर)
  • सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (माइकल बी जॉर्डन)
  • सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री (वुन्मी मोसाकु)
  • सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा
  • सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग
  • सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी
  • सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन
  • सर्वश्रेष्ठ फिल्म एडिटिंग
  • सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयरस्टाइलिंग
  • सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन
  • सर्वश्रेष्ठ स्कोर
  • सर्वश्रेष्ठ गीत (आई लाइड टू यू)
  • सर्वश्रेष्ठ ध्वनि

ऑस्कर 2026: भारत की उम्मीद होमबाउंड

भारतीय दर्शकों की नजरें सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी पर टिकी हैं. नीरज घायवान द्वारा निर्देशित भारत की आधिकारिक प्रविष्टि, 'होमबाउंड', अंतिम नामांकन के लिए एक मजबूत दावेदार मानी जा रही है. यह श्रेणी बेहद प्रतिस्पर्धी है और अंतिम क्षणों में अप्रत्याशित नतीजों के लिए जानी जाती है.

शुरुआती पसंदीदा फिल्मों में शामिल हैं:

सेंटीमेंटल वैल्यू (नॉर्वे)

द सीक्रेट एजेंट (ब्राजील)

इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट (फ्रांस)

सिरात (स्पेन)

ऑस्कर नामांकन में हासिल कर सकती है ये अन्य फिलमें

  • हैमनेट (क्लोई झाओ)
  • फ्रेंकस्टीन (गिलर्मो डेल टोरो)
  • मार्टी सुप्रीम (जोश सफ्डी)
  • विक्ड: फोर गुड (जॉन एम. चू)
  • ट्रेन ड्रीम्स (क्लिंट बेंटले)
  • कांतारा: चैप्टर 1 (ऋषभ शेट्टी) (इंडिया)
  • महावतार नरसिम्हा (अश्विन कुमार) (इंडिया)
  • तन्वी महान (अनुपेन खेर) (इंडिया)
  • दशावतार (सुबोध खानोलकर) (इंडिया)

ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन: डेट और टाइम

  • नामांकन की घोषणा आज गुरुवार, 22 जनवरी, 2026 को की जाएगी
  • यूएसए: सुबह: 8:30 EST/ सुबह 5:30 PST
  • भारत: भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे (IST)

ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन: लाइव कहां देखें

दर्शक इस नॉमिनेशन सेरेमनी को यहां लाइव देख सकते हैं:

  • एबीसी का गुड मॉर्निंग अमेरिका
  • स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म: हुलु, डिज़्नी+, एबीसी न्यूज लाइव
  • Oscar.com और Oscar.org पर मुफ्त स्ट्रीमिंग उपलब्ध है.
  • अकादमी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और एक्स पर उपलब्ध रहेगा.

