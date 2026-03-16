ऑस्कर 2026 में बने कई इतिहास, जानें क्या-क्या हुआ पहली बार, जानकर हो जाएंगे हैरान
2026 के ऑस्कर अवार्ड में कई ऐतिहासिक क्षण देखने को मिले, जिनमें पहला कास्टिंग पुरस्कार, महिलाओं कलाकारों के लिए ऐतिहासिक जीत और बहुत कुछ हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: 98वें ऑस्कर अवार्ड में कई इतिहास बने. कई विजेताओं ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं. वहीं अकादमी ने एक बिल्कुल नई प्रतियोगिता कैटेगरी भी शुरू की. यह सेरेमनी लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुई और इसकी मेजबानी कॉमेडियन कॉनन ओ'ब्रायन ने की. जैसे-जैसे रात आगे बढ़ी, कई विजेताओं ने नए रिकॉर्ड बनाए और ऑस्कर इतिहास में नए अध्याय जोड़े.
History in the making. ONE BATTLE AFTER ANOTHER’s Cassandra Kulukundis wins the first-ever Oscar for Best Casting! pic.twitter.com/zSSv1E4EGD— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
कास्टिंग डायरेक्टर्स को पहला ऑस्कर
उस रात की सबसे बड़े इतिहास में से एक थी बेस्ट कास्टिंग कैटेगरी की शुरुआत. यह अकादमी की 24 वर्षों में शुरू की गई पहली नई प्रतिस्पर्धी कैटगेरी थी. कास्टिंग डायरेक्टर कैसेंड्रा कुलुकुंडिस को पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदेर' में अपने काम के लिए ऑस्कर मिला और ऐसा करने वाले वह पहली शख्स हैं. अपनी स्पीच में, कुलुकुंडिस ने यह अवार्ड उन कास्टिंग डायरेक्टर्स को समर्पित किया जिन्हें इससे पहले कभी ऑस्कर के मंच पर खड़े होने का मौका नहीं मिला था.
नई कैटेगरी का जश्न मनाने के लिए, सेरेमनी में कास्टिंग निर्देशकों को स्पेशल ट्रिब्यूट मिला. नॉमिनेटड फिल्मों के कलाकार मंच पर आए और उन कास्टिंग पेशेवरों के बारे में बताया जिन्होंने उनकी फिल्मों को आकार देने में मदद की. इस पल ने दर्शकों को यह समझने में मदद की कि बेहतरीन कहानियों को गढ़ने में कास्टिंग कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
Michael B. Jordan, and the B is for Best Actor. #Oscars pic.twitter.com/pUG3baVVfx— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
माइकल बी. जॉर्डन की ऐतिहासिक जीत
एक और खास पल तब आया जब माइकल बी. जॉर्डन ने फिल्म 'सिनर्स' में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला ऑस्कर पुरस्कार जीता. यह जीत अकादमी पुरस्कारों में उनका पहला नामांकन और पहली जीत थी. जब एड्रियन ब्रोडी ने उनके नाम की घोषणा की, तो पूरा थिएटर तालियों से उनका अभिनंदन करने के लिए खड़ा हो गया. जॉर्डन ऑस्कर इतिहास में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले छठे अश्वेत अभिनेता बने हैं.
अपनी स्पीच के दौरान, जॉर्डन ने उन कलाकारों के बारे में बात की जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते खोले. उन्होंने सिडनी पोइटियर, डेनजेल वाशिंगटन, जेमी फॉक्स, फॉरेस्ट व्हिटेकर और विल स्मिथ जैसे दिग्गजों का जिक्र किया. जॉर्डन ने कहा, 'मैं यहां उन लोगों की वजह से खड़ा हूं जो मुझसे पहले आए थे और युवा अश्वेत अभिनेताओं के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. उन्होंने निर्देशक रयान कूगलर को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके साथ ब्लैक पैंथर और क्रीड सहित कई फिल्मों में काम किया है.
She did it! Autumn Durald Arkapaw is the first woman and woman of color to win Best Cinematography for her work on SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/eHsBN9KFIU— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
सिनेमा जगत में एक ऐतिहासिक जीत
उस रात बेस्ट सिनेमैटोग्राफी कैटेगरी में एक ऐतिहासिक जीत भी देखने को मिली. ऑटम डुराल्ड अर्कापॉ ने फिल्म 'सिनर्स' में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता. इस उपलब्धि के साथ, वह सिनेमैटोग्राफी के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गईं. वह यह सम्मान पाने वाली पहली अश्वेत महिला भी हैं.
इस साल से पहले इस श्रेणी में केवल तीन महिलाओं को ही नामांकित किया गया था. अपने भाषण में, अर्कापॉ ने उन सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने पुरस्कार समारोह के दौरान उनका समर्थन किया. उन्होंने इस श्रेणी में नामांकित होने वाली शुरुआती महिला उम्मीदवारों में से एक, छायाकार राहेल मॉरिसन का विशेष रूप से उल्लेख किया. उनकी जीत को तकनीकी फिल्म निर्माण भूमिकाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया.
Just like they were born to be. “Golden” from KPOP DEMON HUNTERS wins the Oscar for Best Original Song. #Oscars pic.twitter.com/hc2GIJjCkh— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
ऑस्कर में के-पॉप का पहला अनुभव
इस समारोह में संगीत के इतिहास में भी एक नया चैप्टर लिखा गया. के-पॉप फिल्म 'डेमन हंटर्स' के गीत 'गोल्डन' ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर पुरस्कार जीता. यह सॉन्ग टेडी पार्क और कई अन्य गीतकारों की टीम द्वारा तैयार किया गया था. इस जीत के साथ, 'गोल्डन' इस कैटेगरी में अकादमी पुरस्कार जीतने वाला पहला के-पॉप गीत बन गया. यह जीत कोरियाई पॉप संस्कृति और संगीत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है, जिसने हाल के वर्षों में दुनिया भर में अपार लोकप्रियता हासिल की है.
Admiring her new friend. Jessie Buckley wins Best Actress for HAMNET! #Oscars pic.twitter.com/oP3bHtAVOk— The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026
जेसी बकले की ऐतिहासिक अभिनय जीत
बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई. क्लोई झाओ की फिल्म 'हैमनेट' में अपने शानदार अभिनय के लिए जेसी बकले ने ऑस्कर जीता. इस जीत के साथ बकले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली आयरिश अभिनेत्री बन गईं. अपने इमोशनल में उन्होंने फिल्म की सशक्त कहानी के बारे में बात की और अपनी जीत माताओं को समर्पित की.
उन्होंने कहा, 'आज ब्रिटेन में मातृ दिवस है और मैं इसे एक मां के दिल की खूबसूरत उथल-पुथल को समर्पित करना चाहती हू'. बकले ने सेरेमनी में मौजूद अपने परिवार को भी उनके सपनों को हमेशा समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया.
एक ऐसी रात जो बदलाव को दर्शाती है
2026 के ऑस्कर समारोह को संभवत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरे समारोह के रूप में याद किया जाएगा. अकादमी के कास्टिंग निर्देशकों को मान्यता देने से लेकर महिलाओं और अश्वेत कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों तक, इस आयोजन ने इस बात को उजागर किया कि इंडस्ट्री किस प्रकार अधिक समावेशी बन रहा है.