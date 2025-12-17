ETV Bharat / entertainment

ऑस्कर 2025 के लिए 'होमबाउंड' शॉर्टलिस्ट, खुशी से झूमे करण जौहर, डायरेक्टर को दी खास बधाई

एक दूसरे पोस्ट में करण जौहर ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की लिस्ट साझा की है, जिसमें होमबाउंड का मुकाबला 'बेलन', 'द सीक्रेट एजेंट', 'इट्स वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट', 'साउंड ऑफ फॉलिंग', 'द प्रेसीडेंट्स केक', 'कोकुहो', 'फिलिस्तीन 36', 'नो अदर च्वाइस' जैसी फिल्मों से है.

करण ने इंस्टाग्राम पर होमबाउंड का नया पोस्टर साझा किया है और कैप्शन में लिखा, 'होमबाउंड को 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. हम दुनिया भर से मिले असाधारण प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हैं.'

मंगलवार का दिन करण जौहर के लिए खास रहा है, क्योंकि एकेडमी ने घोषणा करते हुए बताया कि भारत की फिल्म होमबाउंड 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट में शामिल हो गई है. करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट के साथ यह खबर शेयर की.

मुंबई: एकेडमी ने 16 दिसंबर को 12 कैटेगरी की शॉर्टलिस्ट का एलान किया. इनमें एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, कास्टिंग, डॉक्यूमेंट्री, ओरिजिनल सॉन्ग, हेयरस्टाइलिंग जैसी कैटेगरी शामिल हैं. नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड को 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. इस गुड न्यूज के बाद होमबाउंड की टीम खुशी से झूम उठी है. फिल्म मेकर करण जौहर ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए फिल्म डायरेक्टर नीरज घायवान को खास बधाई दी है.

इस लिस्ट को साझा करते हुए करण ने अपने इमोशनल नोट में लिखा है, 'मुझे यकीन नहीं है कि मैं बता पाऊंगा कि मैं होमबाउंड की जर्नी से कितना प्राउड, खुश और एक्साइटेड हूं. हम सभी धर्मा मूवीज के लिए यह सौभाग्य की बात है कि हमारी फिल्मोग्राफी में यह प्राउड और इंपॉर्टेंट फिल्म है.'

करण ने फिल्म के डायरेक्टर नीरज घायवान को खास धन्यवाद करते हुए आगे नोट में लिखा है, 'नीरज घायवान, हमारे इतने सारे सपनों को सच करने के लिए धन्यवाद. कांस से लेकर ऑस्कर शॉर्टलिस्ट तक, यह एक बहुत ही शानदार जर्नी रही है. इस खास फिल्म की पूरी कास्ट, क्रू और टीम को बहुत सारा प्यार. आगे बढ़ते रहो. होमबाउंड अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.'

होमबाउंड ऑस्कर वोटिंग के अगले राउंड में पहुंच गई है, जिससे यह ऑस्कर 2026 में इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल आखिरी 15 फिल्मों में शामिल हो गई है. यह फिल्म 86 देशों और क्षेत्रों से भेजी गई एंट्रीज के कॉम्पिटिटिव ग्रुप में से चुनी गई है. एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) के अनुसार, शुरुआती स्टेज में एकेडमी मेंबर्स की एक्टिव भागीदारी के बाद सिर्फ 15 फिल्में ही वोटिंग के अगले राउंड में पहुंची हैं.

एकेडमी 2025 के लिए 12 कैटेगरी

एकेडमी 2025 के लिए एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, सिनेमैटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, इंटरनेशनल फीचर फिल्म, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, मेकअप और हेयरस्टाइलिंग, ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल स्कोर, साउंड, विजुअल इफेक्ट्स और नई शुरू की गई कास्टिंग कैटेगरी शामिल हैं. कुल मिलाकर, 86 देशों और क्षेत्रों में से 15 फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया है.

होमबाउंड के बारे में

इस साल की शुरुआत में होमबाउंड का प्रीमियर कान 2025 के अन सर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुआ और इसे शानदार समीक्षाएं मिलीं. बाद में इसने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (टीआईएफएफ) में भी अपनी छाप छोड़ी, जहां इसने इंटरनेशनल ऑडियंस चॉइस अवार्ड के लिए दूसरा रनर-अप स्थान हासिल किया.

होमबाउंड बचपन के दोस्तों शोएब (ईशान) और चंदन (विशाल) की कहानी है, जिनकी पुलिस में भर्ती होने के सफर को दर्शाती है. यह फिल्म दोस्ती, कर्तव्य और युवा भारतीयों पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों जैसे विषयों को दिखाती है. इस फिल्म जाह्नवी कपूर भी अहम भूमिका में हैं.