गणतंत्र दिवस परेड पर वंदे मातरम का नया कंपोजिशन पेश करेगा ये दिग्गज म्यूजिक कंपोजर, 4 साल पहले जीता था ऑस्कर

साल 2022 में रिलीज हुई राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर इस फिल्म के इस पॉपुलर गाने से कंपोजर ने ऑस्कर अवार्ड जीता था.

Oscar Winning Music Composer MM Keeravani
Eगणतंत्र दिवस परेड पर वंदे मातरम (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: साल 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने जा रहा है. इस अवसर के महत्व को चिह्नित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति के निवास) तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है. इस साल परेड निकालने की तैयारी हो रही है. यह गणतंत्र दिवस इसलिए भी खास हैं, क्योंकि इस साल राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर इसे कार्यक्रम में खास स्थान दिया जाएगा. इस बाबत वंदे मातरम को नए रूप में पेश करने के लिए ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर एम. एम कीरावणी को चुना गया है. दिग्गज म्यूजिक कंपोजर ने आज 19 जनवरी को अपने एक्स हैंडल पर अपने फैंस को यह जानकारी दी है.

म्यूजिक कंपोजर ने दी जानकारी

एम एम कीरावणी ने अपने एक्स हैंडल पर यह गुडन्यूज देते हुए लिखा है, 'प्रिय साथियों, वंदे मातरम्! गीत ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड के लिए संगीत रचना करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, यह भव्य प्रस्तुति देशभर से आए 2500 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए जुड़े रहिए, आइए, वंदे मातरम् का उत्सव मनाएं'.

बता दें, बीते साल के अंत में एस.एस राजामौली और महेश बाबू की मोस्ट अवेटेड फिल्म वाराणसी के ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में शिरकत की थी. इस फिल्म में एम.एम कीरावणी म्यूजिक दे रहे हैं. इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रियंका चोपड़ा अहम रोल में दिखेंगे. बता दें फिल्म वाराणसी साल 2027 में रिलीज होगी.

नाटू-नाटू के लिए जीता था ऑस्कर

राजामौली, राम चरण और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म आरआरआर में भी कीरावणी ने म्यूजिक दिया था. फिल्म का गाना नाटू-नाटू ने 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीता था. इस मौके पर पूरी टीम अवार्ड लेने पहुंची थी. देश में नाटू-नाटू के ऑस्कर जीतने का जश्न मनाया गया था. वहीं, आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी. आरआरआर इंडियन सिनेमा की पांचवीं सबसे कमाऊ फिल्म है. फिल्म ने 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.

संपादक की पसंद

