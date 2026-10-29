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ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्ट्रेस बारबरा बैरी का 95 की उम्र में निधन, सेलेब्स-फैंस जता रहे शोक

बारबरा बैरी का 95 की उम्र में निधन ( Film Poster )

हैदराबाद: हॉलीवुड से दुखभरी खबर आ रही है. मशहूर एक्ट्रेस बारबरा बैरी का निधन हो गया है. उन्होंने बीती 28 अक्टूबर को 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. 1979 की फिल्म ब्रेकिंग अवे के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली इस जानी-मानी एक्ट्रेस को टर्मिनल कैंसर का पता चला था और वह 2014 से इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रही थीं. बैरी की बेटी, जेन हार्निक ने कन्फर्म किया कि उनकी मौत उनके मैनहट्टन वाले घर पर हुई. ऑस्कर नॉमिनेशन के अलावा, बारबरा को 1970 के म्यूजिकल, कंपनी के लिए टोनी अवॉर्ड के साथ कई एमी नॉमिनेशन भी मिले थे. बारबरा सिर्फ नौ साल की थीं, जब उनका परिवार कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास चला गया था. एक्ट्रेस के निधन पर अब सेलेब्स और उनके शोक जता रहे हैं.

ब्रेकिंग अवे की एक्ट्रेस बारबरा बैरी का निधन

रिपोर्ट्स के अनुसार, बारबरा के प्रतिनिधि ने कहा, 'हार्निक परिवार की ओर से, मैं कन्फर्म कर सकता हूं कि उनकी मौत न्यूयॉर्क स्टेट मेडिकल एड इन डाइंग कानून के अनुसार मेडिकल मदद से हुई, जिसकी वह समर्थक और एडवोकेट थीं'. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जानी-मानी एक्ट्रेस ने टर्मिनल कैंसर का पता चलने के बाद मैनहट्टन में अपने घर पर एंड-ऑफ-लाइफ केयर का ऑप्शन चुना. अपने लंबे एक्टिंग करियर में, बारबरा ने द फ्यूजिटिव, द मैरी टायलर मूर शो, फैमिली टाइज, थर्टीसमथिंग, पुशिंग डेजीज, आर्मी वाइव्स और नर्स जैकी जैसे टेलीविजन शो में काम किया.