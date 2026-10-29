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ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्ट्रेस बारबरा बैरी का 95 की उम्र में निधन, सेलेब्स-फैंस जता रहे शोक

बैरी की बेटी, जेन हार्निक ने कन्फर्म किया कि उनकी मौत उनके मैनहट्टन वाले घर पर हुई.

Barbara Barrie Passes Away At 95
बारबरा बैरी का 95 की उम्र में निधन (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 29, 2026 at 8:45 AM IST

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हैदराबाद: हॉलीवुड से दुखभरी खबर आ रही है. मशहूर एक्ट्रेस बारबरा बैरी का निधन हो गया है. उन्होंने बीती 28 अक्टूबर को 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. 1979 की फिल्म ब्रेकिंग अवे के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली इस जानी-मानी एक्ट्रेस को टर्मिनल कैंसर का पता चला था और वह 2014 से इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रही थीं. बैरी की बेटी, जेन हार्निक ने कन्फर्म किया कि उनकी मौत उनके मैनहट्टन वाले घर पर हुई. ऑस्कर नॉमिनेशन के अलावा, बारबरा को 1970 के म्यूजिकल, कंपनी के लिए टोनी अवॉर्ड के साथ कई एमी नॉमिनेशन भी मिले थे. बारबरा सिर्फ नौ साल की थीं, जब उनका परिवार कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास चला गया था. एक्ट्रेस के निधन पर अब सेलेब्स और उनके शोक जता रहे हैं.

ब्रेकिंग अवे की एक्ट्रेस बारबरा बैरी का निधन

रिपोर्ट्स के अनुसार, बारबरा के प्रतिनिधि ने कहा, 'हार्निक परिवार की ओर से, मैं कन्फर्म कर सकता हूं कि उनकी मौत न्यूयॉर्क स्टेट मेडिकल एड इन डाइंग कानून के अनुसार मेडिकल मदद से हुई, जिसकी वह समर्थक और एडवोकेट थीं'.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जानी-मानी एक्ट्रेस ने टर्मिनल कैंसर का पता चलने के बाद मैनहट्टन में अपने घर पर एंड-ऑफ-लाइफ केयर का ऑप्शन चुना. अपने लंबे एक्टिंग करियर में, बारबरा ने द फ्यूजिटिव, द मैरी टायलर मूर शो, फैमिली टाइज, थर्टीसमथिंग, पुशिंग डेजीज, आर्मी वाइव्स और नर्स जैकी जैसे टेलीविजन शो में काम किया.

इसके अलावा, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ड्रामा की पढ़ाई की और 1952 में ग्रेजुएशन किया. उनका जन्म 23 मई, 1931 को शिकागो में हुआ था. ग्रेजुएशन के बाद वह न्यूयॉर्क चली गईं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को स्टेज पर एक्टिंग करते हुए पाया. एक्ट्रेस ने द वुडन डिश, द क्रूसिबल, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और सिग्निफिकेंट अदर जैसे शो किए. उन्हें 11 साल की उम्र में सामुदायिक रंगमंच से परिचित कराया गया था और उन्होंने पांच दशकों से अधिक समय तक अभिनय किया.

जब बारबरा बैरी ने लाइलाज बीमारी के बारे में बात की थी

एक बार बारबरा ने अपने इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस डायग्नोसिस के बारे में बताया था. एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में, एक्ट्रेस ने पहले कहा था, 'मेरी जिंदगी बहुत फुल और एक्टिव है, लेकिन आगे क्या होने वाला है, यह पता नहीं है और साथ ही यह भी पता है. मैं पूरी रफ्तार से जी रही हूं और अब दूसरे लोगों को भी ऐसा करने में मदद करने की कोशिश कर रही हूं'.

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