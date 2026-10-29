ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्ट्रेस बारबरा बैरी का 95 की उम्र में निधन, सेलेब्स-फैंस जता रहे शोक
बैरी की बेटी, जेन हार्निक ने कन्फर्म किया कि उनकी मौत उनके मैनहट्टन वाले घर पर हुई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 8:45 AM IST
हैदराबाद: हॉलीवुड से दुखभरी खबर आ रही है. मशहूर एक्ट्रेस बारबरा बैरी का निधन हो गया है. उन्होंने बीती 28 अक्टूबर को 95 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. 1979 की फिल्म ब्रेकिंग अवे के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली इस जानी-मानी एक्ट्रेस को टर्मिनल कैंसर का पता चला था और वह 2014 से इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रही थीं. बैरी की बेटी, जेन हार्निक ने कन्फर्म किया कि उनकी मौत उनके मैनहट्टन वाले घर पर हुई. ऑस्कर नॉमिनेशन के अलावा, बारबरा को 1970 के म्यूजिकल, कंपनी के लिए टोनी अवॉर्ड के साथ कई एमी नॉमिनेशन भी मिले थे. बारबरा सिर्फ नौ साल की थीं, जब उनका परिवार कॉर्पस क्रिस्टी, टेक्सास चला गया था. एक्ट्रेस के निधन पर अब सेलेब्स और उनके शोक जता रहे हैं.
Barbara Barrie, the Oscar-nominated actress known for “Barney Miller,” “Breaking Away” and “Suddenly Susan,” has d~ed at 95. Her daughter confirmed Barrie d~ed Wednesday at her Manhattan home following a terminal cancer diagnosis. #breakingnews https://t.co/TrtGkYmqac— Jill Winter (@JillWinterMusic) October 28, 2026
ब्रेकिंग अवे की एक्ट्रेस बारबरा बैरी का निधन
रिपोर्ट्स के अनुसार, बारबरा के प्रतिनिधि ने कहा, 'हार्निक परिवार की ओर से, मैं कन्फर्म कर सकता हूं कि उनकी मौत न्यूयॉर्क स्टेट मेडिकल एड इन डाइंग कानून के अनुसार मेडिकल मदद से हुई, जिसकी वह समर्थक और एडवोकेट थीं'.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस जानी-मानी एक्ट्रेस ने टर्मिनल कैंसर का पता चलने के बाद मैनहट्टन में अपने घर पर एंड-ऑफ-लाइफ केयर का ऑप्शन चुना. अपने लंबे एक्टिंग करियर में, बारबरा ने द फ्यूजिटिव, द मैरी टायलर मूर शो, फैमिली टाइज, थर्टीसमथिंग, पुशिंग डेजीज, आर्मी वाइव्स और नर्स जैकी जैसे टेलीविजन शो में काम किया.
इसके अलावा, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ड्रामा की पढ़ाई की और 1952 में ग्रेजुएशन किया. उनका जन्म 23 मई, 1931 को शिकागो में हुआ था. ग्रेजुएशन के बाद वह न्यूयॉर्क चली गईं, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को स्टेज पर एक्टिंग करते हुए पाया. एक्ट्रेस ने द वुडन डिश, द क्रूसिबल, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम और सिग्निफिकेंट अदर जैसे शो किए. उन्हें 11 साल की उम्र में सामुदायिक रंगमंच से परिचित कराया गया था और उन्होंने पांच दशकों से अधिक समय तक अभिनय किया.
Barbara Barrie, 95, Oscar nominated for Breaking Away, died Wednesday at home in Manhattan with medical assistance under New York’s Medical Aid in Dying law after a terminal cancer diagnosis. She had advocated for the law. Known for roles in Breaking Away, Barney Miller, Suddenly Susan, and the original Broadway Company. Terminal illness patients facing incredible pain should be able to choose this. Other than that it's suicide by doctor. RIP Barbara— Gina Beana Fofina (@Ginasassyass) October 29, 2026
Oscar-nominated Barbara Barrie has died at the age of 95. She ended her life today through medical aid after a terminal cancer diagnosis. https://t.co/x4tdpYVTXC— ClassicMovieDigest (@ClassicMovieDig) October 29, 2026
जब बारबरा बैरी ने लाइलाज बीमारी के बारे में बात की थी
एक बार बारबरा ने अपने इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस डायग्नोसिस के बारे में बताया था. एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में, एक्ट्रेस ने पहले कहा था, 'मेरी जिंदगी बहुत फुल और एक्टिव है, लेकिन आगे क्या होने वाला है, यह पता नहीं है और साथ ही यह भी पता है. मैं पूरी रफ्तार से जी रही हूं और अब दूसरे लोगों को भी ऐसा करने में मदद करने की कोशिश कर रही हूं'.
#PaulDooley #BarbaraBarrie #DennisChristopher BREAKING AWAY (1979) #RIP Barbara Ann Berman (May 23, 1931 – October 28, 2026) https://t.co/RnRkPjocXa— Daniel Marley (@UlteriousFilm) October 29, 2026
Barbara Barrie has died at the age of 95. Barrie was an Oscar nominee for her supporting turn in the 1979 sports drama Breaking Away. She also sustained a lengthy career in theater that included a Tony nomination for originating the role of Sarah in Stephen Sondheim’s Company. https://t.co/jRlqSOX5lS— And the Runner-Up Is (@OscarRunnerUp) October 28, 2026