'ऑपरेशन सिंदूर': विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में ये एक्टर निभाएगा लीड रोल, नेशनल अवॉर्ड से हो चुका है सम्मानित
विवेक अग्निहोत्री ने अपनी आगामी फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए लीड एक्टर चुन लिया है. आइए जानें उनकी इस फिल्म में कौन लीड एक्टर होगा?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 4:10 PM IST
हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री की आगामी फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक बड़ा अपडेट आया है. मेकर्स को अपनी फिल्म के लीड एक्टर के लिए एक चेहरा मिल गया है. इस एक्टर को इसी साल नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है.
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो है- बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन. कार्तिक आर्यन विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसे टी-सीरीज और 'आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस' द्वारा पेश किया जा रहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबि, विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कार्तिक आर्यन को साइन किया गया है. फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित होगी.
बता दें, विवेक अग्निहोत्री ने इस साल मार्च में सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया था और बताया कि यह कहानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर आधारित है. फिल्ममेकर ने कहा कि यह फिल्म भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर, जृमीनी स्तर पर की गई बड़े रिसर्च के जरिए तैयार की जा रही है.
इस प्रोजेक्ट का एलान करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने बताया था, "भूषण कुमार और मैंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए हाथ मिलाया है. एक ऐसी कहानी जिसने उपमहाद्वीप में सुरक्षा की परिभाषा बदल दी और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े धोखे का पर्दाफाश किया. यह फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित है.
पोस्ट के जरिए उन्होंने आगे कहा, "पहलगाम आतंकी हमले के बाद की घटनाओं पर आधारित और भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर की गई गहन जमीनी रिसर्च से तैयार यह कहानी, असल हकीकत से जुड़ी है. इसका मकसद सिर्फ शोर मचाना नहीं, बल्कि तथ्यों, स्पष्टता और सिनेमा के जादू के ज़रिए सच्चाई का सामना करना है."
'ऑपरेशन सिंदूर' कार्तिक और विवेक अग्निहोत्री के बीच का पहला कोलैबोरेशन है. विवेक अग्निहोत्री 'द ताशकंद फाइल्स', 'द कश्मीर फाइल्स', 'द वैक्सीन वॉर' और 'द बंगाल फाइल्स' जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं.
कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्में
कार्तिक आर्यन की पाइपलाइन में कई सारे प्रोजेक्ट्स है. वह करण जौहर और महावीर जैन द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'नागजिला' में नजर आएंगे, जो 12 फरवरी 2027 में रिलीज होगी. इसके बाद वह एक अनटाइटल्ड म्यूज़िकल रोमांटिक ड्रामा में श्रीलीला के साथ दिखेंगे.अनुराग बसु की डायरेक्ट की गई यह फिल्म 30 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में आएगी.
कार्तिक आर्यन एक बार फिर कबीर खान की एक अनटाइटल्ड बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा में दिखेंगे. इन प्रोजेक्ट्स के अलावा कार्तिक के पास अनीस बजी की 'भूल भुलैया 4' और करण जौहर की 'कालिया' भी पाइपलाइन में हैं.