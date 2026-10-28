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'ऑपरेशन सिंदूर': विवेक अग्निहोत्री की फिल्म में ये एक्टर निभाएगा लीड रोल, नेशनल अवॉर्ड से हो चुका है सम्मानित

विवेक अग्निहोत्री ( IANS )

हैदराबाद: मशहूर फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री की आगामी फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक बड़ा अपडेट आया है. मेकर्स को अपनी फिल्म के लीड एक्टर के लिए एक चेहरा मिल गया है. इस एक्टर को इसी साल नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है.

हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो है- बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन. कार्तिक आर्यन विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' में मुख्य भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसे टी-सीरीज और 'आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस' द्वारा पेश किया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबि, विवेक अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म 'ऑपरेशन सिंदूर' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए कार्तिक आर्यन को साइन किया गया है. फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित होगी. बता दें, विवेक अग्निहोत्री ने इस साल मार्च में सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया था और बताया कि यह कहानी पहलगाम आतंकी हमले के बाद के हालात पर आधारित है. फिल्ममेकर ने कहा कि यह फिल्म भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर, जृमीनी स्तर पर की गई बड़े रिसर्च के जरिए तैयार की जा रही है. इस प्रोजेक्ट का एलान करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने बताया था, "भूषण कुमार और मैंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए हाथ मिलाया है. एक ऐसी कहानी जिसने उपमहाद्वीप में सुरक्षा की परिभाषा बदल दी और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े धोखे का पर्दाफाश किया. यह फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों की किताब 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर आधारित है.