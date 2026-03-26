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'ऑपरेशन सिंदूर' पर फिल्म का एलान, 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर करेंगे निर्देशन, पढ़ें डिटेल

ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 की रात को इंडियन फोर्स की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गुप्त कार्रवाई थी.

Operation Sindoor Film
ऑपरेशन सिंदूर (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 12:00 PM IST

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हैदराबाद: द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार डायरेक्टर पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गये ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाने जा रहे हैं. आज 26 मार्च को विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर आकर इसकी जानकारी दी है. भूषण कुमार की टी-सीरीज और विवेक रंजन अग्निहोत्री की आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस ने आधिकारिक तौर पर 'ऑपरेशन सिंदूर' का ऐलान किया है, जो लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. 'टाइनी' ढिल्लों (रिटायर्ड) की बुक 'ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर बेस्ड है. फिल्म का निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री करेंगे.

यह फिल्म पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे पर भारत द्वारा किए गए लक्षित सैन्य हमलों के कोडनेम से प्रेरित है, जो भारत के इतिहास में रणनीतिक संकल्प, साहस और सटीकता का एक निर्णायक पल है. यह फिल्म 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, के दुखद नरसंहार के प्रति एक सिनेमाई प्रतिक्रिया भी है.

अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन ने विश्व इतिहास में पहली बार ऐसा मौका दिया, जब एक परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र ने दूसरे परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र के अंदर गहरे, सटीक हमले किए, आतंकी शिविरों को निर्णायक रूप से नष्ट कर दिया और युद्ध के लिए ढाल के रूप में परमाणु बदले की सीमाओं को उजागर किया।

इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए निर्माता भूषण कुमार ने कहा, 'कुछ कहानियां चुनी नहीं जातीं, वे आपको चुनती हैं. ऑपरेशन सिंदूर ऐसी ही एक कहानी है. एक ऐसी कहानी जिसे ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी के साथ सुनाना जरूरी है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है. यह एक पर्दाफाश करने वाली कहानी है. जब कोई राष्ट्र इतनी बड़ी घटनाओं से गुजरता है, तो उन्हें सच्चाई से दर्ज करना महत्वपूर्ण हो जाता है'.

निर्देशक-निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री ने आगे कहा, 'यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर के साथ, भारत ने न केवल पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है और पाकिस्तान को दंडित किया है, बल्कि आधुनिक वॉर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया है'.

हमने भारतीय सशस्त्र बलों की कई ब्रांच के सहयोग से बड़ी जमीनी स्तर का रिसर्च किया है ताकि न केवल यह समझा जा सके कि क्या हुआ, बल्कि यह भी कि यह कैसे और क्यों हुआ. इससे जो सच्चाई सामने आई है, वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से कहीं अधिक जटिल, कहीं अधिक सटीक और कहीं अधिक परेशान करने वाली है.

मैं हमेशा से ऐसी कहानियां सुनाने में विश्वास रखता आया हूं, जो असहज हों लेकिन आवश्यक हों. मेरा प्रयास है कि साहस, व्यावसायिकता और रणनीतिक स्पष्टता की इस कहानी को प्रामाणिकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाऊं, साथ ही इसे एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव के रूप में प्रस्तुत करूं.

मेरा इरादा शोर मचाना नहीं, बल्कि तथ्यों, स्पष्टता और सिनेमा के जादू से इसका सामना करना है. ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आधुनिक वॉर के उस अध्याय को पर्दे पर लाना है जो साहस, रणनीति और सच्चाई के संगम पर स्थित है. एक तमाशे के रूप में नहीं, बल्कि एक संदेश के रूप में. क्योंकि कभी-कभी, जो अज्ञात होता है... वही असली कहानी होती है. प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी फिलहाल गुप्त रखी गई है और जल्द ही इसका एलान किया जाएगा.

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