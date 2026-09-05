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Operation Ganga: मोहनलाल की 'L367' का ऑफिशियल टाइटल का एलान, अर्जुन रामपाल, भाग्यश्री बोरसे भी हुए शामिल

5 सितंबर को फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के टाइटल का एलान किया, जिससे फिल्म के विषय की पुष्टि हुई.'ऑपरेशन गंगा' उस बचाव अभियान का नाम था जिसे भारत ने 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान शुरू किया था. इस दौरान हजारों भारतीय नागरिक, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे, यूक्रेन में फंस गए थे. यह फिल्म इसी असल घटना पर आधारित होगी और बचाव अभियान से जुड़ी घटनाओं को पर्दे पर दिखाएगी.

हैदराबाद: मोहनलाल की आने वाली फिल्म 'L367' का आधिकारिक टाइटल का एलान हो गया है. 'L367' का आधिकारिक टाइटल 'ऑपरेशन गंगा: ए नेशन्स प्रॉमिस' रखा गया है. कहा जा रहा है कि यह कई वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है. नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर विष्णु मोहन के निर्देशन में बन रही यह फिल्म इस अहम ऑपरेशन को बड़े पर्दे पर लाने का वादा करती है.

यह प्रोजेक्ट विष्णु मोहन की पहली फिल्म 'मेप्पडियान' के बाद उनका अगला काम है. 'मेप्पडियान' के लिए उन्हें 'बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर' का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला था. इस प्रोजेक्ट में मोहनलाल भी है, जो फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. मोहनलाल के किरदार के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन 'ऑपरेशन गंगा' के लिए एक बड़ी कास्ट तैयार हो चुकी है. फिल्म में उनके साथ अर्जुन रामपाल, भाग्यश्री बोर्से, पार्थिबन और आदिल हुसैन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

'ऑपरेशन गंगा' के लिए अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज से टेक्नीशियनों की एक टीम एक साथ आई है. 'पुष्पा' फिल्मों पर काम कर चुके सिनेमैटोग्राफर मिरोस्लाव कुबा ब्रोजेक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जबकि राजीवन प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर काम कर रहे हैं. एक्शन सीक्वेंस सी यंग ओह संभाल रहे हैं. टेक्निकल टीम में एडिटर शमीर मोहम्मद, साउंड डिज़ाइनर विश्वदीप चटर्जी, वीएफएक्स सुपरवाइज़र के. वी. संजीत और मिलिट्री एडवाइजर स्क्वाड्रन लीडर वारलिन पंवार भी शामिल हैं.

फिल्म का म्यूजिक शाश्वत सचदेव तैयार कर रहे हैं. मेल्वी जे कॉस्ट्यूम डायरेक्टर हैं, जबकि रोनेक्स ज़ेवियर मेकअप आर्टिस्ट हैं और रिनी दिवाकर प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर काम कर रही हैं. 'ऑपरेशन गंगा' को श्री गोकुलम मूवीज़ के बैनर तले गोकुलम गोपालन प्रोड्यूस कर रहे हैं. बैजू गोपालन और वी. सी. प्रवीण को-प्रोड्यूसर हैं, और कृष्णमूर्ति एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं.