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बेस्ट फिल्म से डायरेक्टर तक, इस फिल्म ने जीते सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड, OTT पर यहां देखें 1000 करोड़ में बनी ये मूवी

हैदराबाद: 98वें ऑस्कर अवार्ड्स 2026 का समापन हो चुका है. टाइटैनिक फेम एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो की पॉपुलर फिल्म वन बैटल ऑफ्टर अनेदर ने 6 अवार्ड अपने नाम किए हैं. इसमें बेस्ट पिक्चर से बेस्ट डायरेक्टर तक का खिताब शामिल है. फिल्म को 98वें ऑस्कर में 13 नॉमिनेशन मिले थे, लेकिन लियोनार्डो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतने से चूक गए. सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म सिनर्स के लीड एक्टर माइकल बी जॉर्डन को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला है. चलिए जानते हैं वन बैटल ऑफ्टर अनेदर ने किन-किन कैटेगरी में ऑस्कर जीता है और 1000 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की थी, चलिए जानते हैं.

बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीनप्ले (पॉल थॉमस एंडरसन),

बेस्ट फिल्म एडिटिंग (एंडी जर्गसन)

बेस्ट कास्टिंग

वन बैटल आफ्टर अनेदर की कहानी

लियोनार्डो की इस फिल्म की कहानी बेहद खास और रियल है. यह कहानी पूर्व क्रांतिकारी बॉब की जीवन पर बेस्ड है, जिनका रोल लियोनार्डो ने प्ले किया है. बॉब अपनी बेटी के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा होता है. वहीं, जब 16 साल बाद बॉब का पुराना दुश्मन शॉन पेन लौटता है, जो उसकी बेटी गायब हो जाती है. इसके बाद आप बॉब अपने अतीत का सामना करता है. फिल्म में बेनिसियो डोल टोरो, रेजिना हॉल और टेयाना टेलर जैसे स्टार फिल्म में नजर आए हैं. यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है, जिसे पॉल थॉमस एंडरसन ने डायरेक्ट किया है. 2.42 मिनट की यह फिल्म 26 सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी.

बजट, कलेक्शन और OTT वॉच

वन बैटल आफ्टर अनेदर महंगी हॉलीवुड फिल्मों में से एक है. फिल्म का बजट 130 मिलियन से 175 मिलियन डॉलर का है और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 209.6 मिलियन का कारोबार किया था. रिलीज के बाद फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 22.4 मिलियन और वर्ल्डवाइड 48.5 मिलियन डॉलर की कमाई की थी. इस फिल्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो यह अमेजन प्राइम पर 499 रुपये चार्ज कर देख सकते हैं. इसके अलावा एप्पल टीवी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चार्च करत देख सकते हैं. भारत में इसे प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.