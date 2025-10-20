ETV Bharat / entertainment

'ओम शांति ओम' से 'जवान' तक, शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर री-रिलीज होंगी 'किंग खान' की ये फिल्में

पीवीआर आईनॉक्स शाहरुख खान के 60वें जन्मदिन का जश्न दो सप्ताह के फिल्म महोत्सव के साथ मना रहा है.

SRK FILM FESTIVAL
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (POSTERS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 10:27 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के प्रशंसकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. 2 नवंबर को किंग खान अपने 60वें जन्मदिन पर भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला, पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड, उनके अविश्वसनीय सिनेमा करियर को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित कर रही है. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए, कंपनी 31 अक्टूबर से 30 से ज़्यादा शहरों के 75 से ज़्यादा सिनेमाघरों में दो हफ़्ते का शाहरुख खान फ़िल्म महोत्सव आयोजित कर रही है.

इस महोत्सव में खान की सात पसंदीदा और करियर को परिभाषित करने वाली फ़िल्में दिखाई जाएंगी, जिससे दर्शकों को बड़े पर्दे पर उनका जादू फिर से देखने का मौका मिलेगा. ध्यान से चुनी गई इस सूची में अभिनेता के तीन दशक के करियर को शामिल किया गया है, जिसमें विभिन्न शैलियों में उनके कुछ सबसे यादगार अभिनय भी शामिल हैं.

इस महोत्सव का चयन शाहरुख़ खान की एक अभिनेता के रूप में अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है. प्रदर्शित फ़िल्मों में एक्शन एंटरटेनर चेन्नई एक्सप्रेस, रोमांटिक ट्रेजेडी देवदास और राजनीतिक रोमांस दिल से शामिल हैं, जो शाहरुख़ खान के करियर के एक विशिष्ट दौर को दर्शाती हैं. इनके साथ "कभी हां कभी ना" "मैं हूं ना" और "ओम शांति ओम" भी शामिल हैं. उनकी हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म "जवान" जिसने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और बॉक्स ऑफिस पर भारी सफलता दिलाई, भी इस लिस्ट में शामिल है.

इस सम्मान के बारे में बात करते हुए, शाहरुख खान ने प्रशंसकों और आयोजकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, 'सिनेमा हमेशा से मेरा घर रहा है, और इन फिल्मों को बड़े पर्दे पर वापस आते देखना एक खूबसूरत पुनर्मिलन जैसा लगता है। उन्होंने आगे कहा, 'ये सिर्फ़ मेरी कहानियां नहीं हैं, ये उन दर्शकों की कहानियां हैं, जिन्होंने 33 सालों से भी ज़्यादा समय तक इन्हें प्यार से अपनाया है, मैं इस सफर का जश्न मनाने के लिए पीवीआर आईनॉक्स का और हम सभी को जोड़ने वाली कहानियों में हमेशा विश्वास रखने के लिए रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट का आभारी हूं, मुझे उम्मीद है कि जो भी देखने आएगा, वह उस आनंद, संगीत, भावनाओं और सिनेमा के जादू को फिर से महसूस करेगा जो हमने साथ मिलकर साझा किया है.

पीवीआर आईनॉक्स की प्रमुख रणनीतिकार निहारिका बिजली ने कहा, 'हम उनकी असाधारण यात्रा का जश्न मनाने के लिए उत्साहित हैं, जिसमें उनकी फिल्मों की एक श्रृंखला शामिल है, जो उनके जादू, बहुमुखी प्रतिभा और भारतीय सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाती है, उन्हें हर क्षेत्र के, हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। यह महोत्सव उनकी कलात्मकता और दुनिया भर के दर्शकों के लिए उनके द्वारा लाई जा रही खुशी और आशा के लिए एक श्रद्धांजलि है'.

शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल का मुख्य कार्यक्रम पीवीआर आईनॉक्स द्वारा सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। यह लाखों प्रशंसकों के लिए अपने प्रिय सुपरस्टार के आकर्षण, भावनाओं और चिरस्थायी गुणों को एक बार फिर से खोजने का एक उत्सव है'.

