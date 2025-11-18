ETV Bharat / entertainment

पॉपुलर ओडिया सिंगर हुमन सागर का 34 की उम्र में निधन, एम्स में चल रहा था इलाज, गवर्नर से CM तक ने जताया शोक

राज्यपाल, मुख्यमंत्री मोहन माझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़िया फिल्म जगत के स्टार गायक के निधन पर दुख व्यक्त किया है.

पॉपुलर ओडिया सिंगर हुमन सागर का 34 साल की उम्र में निधन
Published : November 18, 2025 at 10:42 AM IST

भुवनेश्वर: लंबे समय से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे मशहूर गायक हुमन सागर का 34 की उम्र में निधन हो गया है. स्टार गायक हुमन सागर का एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान निधन हो गया. एम्स ने उनके निधन की सूचना एक रिपोर्ट जारी कर दी है. उनका कई बीमारियों का इलाज चल रहा था. इस बीच, राज्यपाल, मुख्यमंत्री मोहन माझी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़िया फिल्म जगत के स्टार गायक के निधन पर दुख व्यक्त किया है. इसके साथ ही हुमन के चाहनेवालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है.

गायक हुमन सागर का एक डॉक्टर की स्पेशल टीम द्वारा इलाज किया जा रहा था. वह लिवर की बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था. उन्हें तीन दिन पहले गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था. बाद में उन्हें आगे की जांच और इलाज के लिए मेडिकल आईसीयू में भेज दिया गया था. एम्स भुवनेश्वर के डॉ. श्रीकांत बेहरा ने कहा, ' सागर को 14 तारीख को एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया था, वह कई बीमारियों से पीड़ित थे, उनके गुर्दे और लिवर में समस्या थी और कई अंग काम नहीं कर रहे थे, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था और एक स्पेशल टीम द्वारा उनका इलाज किया गया था, तमाम कोशिश के बावजूद, सागर ने आज रात 9.8 मिनट पर अंतिम सांस ली'.

हुमन सागर, अभिजीत मजूमदार की फिल्म 'इश्क तू ही तू' के टाइटल सॉन्ग से फेमस हुए थे. अपने करियर में उन्होंने सैकड़ों फिल्मी गाने गाए और एक हिंदी एल्बम 'मेरा ये जहां' भी गाया था. फिल्मों के अलावा, सागर ने कई एल्बमों के लिए भी गाने गाए.

सागर का संगीत का सफर साल 2012 में हिट गाने इश्क तू ही से शुरू हुआ था. फिर, इस सफर में वो काफी आगे बढ़े और अपनी पहचान बनाई. भसानी से लेकर बारात तक, उनकी आवाज टूटे दिल वालों का भी सहारा बनी. छोटे से लेकर बड़े तक, वो सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे. उन्होंने संगीत के जादू से हमें बांधे रखा और आज वह खुद राइज ऑफ ऑफरा तक पहुंच गए हैं.



पार्श्व गायक
सिंगर के खास गानो में सत थिल ना सारता, दुख मो भाग्य काखा, निशव तो बिना मोर चलेना, जीवनवी शाहे बरशा, हाय मो दिल, गजरा गवा बाली, अनुपम पटनायक के कर्मा सिनेमा के वायरल गाने जोश के साथ गाए. राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति ने सिंगर के निधन पर शोक व्यक्त किया है. राज्यपाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हुमन सागर को हमेशा याद रखा जाएगा'.

मुख्यमंत्री मोहन माझी ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'प्रतिष्ठित गायक हुमन सागर के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है, उनका निधन हमारे संगीत और सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है, मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, ओम शांति'.

इस बीच, यह दुखद समाचार मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'ओडिशा के लोकप्रिय गायक हुमन सागर के निधन की खबर सुनकर दुखी और मर्माहत हूं, उन्होंने बहुत कम समय में कई गीतों में गायन करके अपनी एक विशेष पहचान बनाई, उनके निधन से ओडिशा ने संगीत की दुनिया में एक चमकता सितारा खो दिया है, उनकी आवाज का जादू हमेशा ओडिया श्रोताओं के दिलों में अमर रहेगा, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं'.

विपक्षी नेता नवीन पटनायक ने लिखा, 'हुमन सागर के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ, उनके भावनात्मक संगीत ने अनगिनत श्रोताओं के दिलों को छुआ और ओडिया संगीत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा, मैं उनकी अमर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं'.

