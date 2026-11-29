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'बहुत सारा प्रेम फ्रॉम योर 'Prem': 'ये प्रेम मोल लिया' के सपोर्ट में आए OG 'प्रेम' सलमान खान, सूरज बाबू और टीम पर लुटाया प्यार

सूरज बड़जात्या संग सलमान खान/ये प्रेम मोल लिया ( IANS/Poster )

हैदराबाद: फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या की नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की रिलीज के बाद बॉलीवुड और राजश्री प्रोडक्शंस के ओरिजिनल प्रेम उर्फ सलमान खान फिल्म के सपोर्ट में उतरे हैं. उन्होंने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए डायरेक्टर और फिल्म को अपना समर्थन दिया है, साथ पूरी टीम को बधाई भी दी है.

ओरिजिनल प्रेम ने सूरज बड़जात्या की लेटेस्ट डायरेक्टोरियल फिल्म का पोस्टर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया और फैमिली ड्रामा के बारे में हो रही चर्चा की तारीफ की. आइकॉनिक कैरेक्टर प्रेम का दिल को छू लेने वाला जिक्र करते हुए, सलमान ने एक इमोशनल शाउटआउट दिया, जिसने 90 के दशक की पीढ़ी को 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्मों की याद दिला दी.

सलमान खान का मैसेज 28 नवंबर को देर रात, सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये प्रेम मोल लिया पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा, "बधाई हो सूरज बाबू. 'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में बहुत अच्छी बातें सुन रहा हूं. आपके प्रेम की ओर से बहुत सारा प्रेम." उन्होंने एक हार्ट इमोजी जोड़ा और इसमें टीम के लोगों को टैग किया. यह मैसेज फैंस को बहुत पसंद आया. सलमान खान का पोस्ट (IG) सूरज बड़जात्या के साथ सलमान का पुराना रिश्ता रहा है और प्रेम का किरदार उनके साथ काम करने की पहचान बन गई है. एक्टर-डायरेक्टर के इस रिश्ते ने प्रेम को हिंदी सिनेमा के सबसे जाने-पहचाने रोमांटिक हीरो में से एक बनाने में मदद की.