'बहुत सारा प्रेम फ्रॉम योर 'Prem': 'ये प्रेम मोल लिया' के सपोर्ट में आए OG 'प्रेम' सलमान खान, सूरज बाबू और टीम पर लुटाया प्यार
बॉलीवुड के ओजी 'प्रेम' सलमान खान ने सूरज बड़जात्या और 'ये प्रेम मोल लिया' टीम पर प्यार लुटाते हुए उन्हें बधाई दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 5:20 PM IST
हैदराबाद: फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या की नई फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की रिलीज के बाद बॉलीवुड और राजश्री प्रोडक्शंस के ओरिजिनल प्रेम उर्फ सलमान खान फिल्म के सपोर्ट में उतरे हैं. उन्होंने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए डायरेक्टर और फिल्म को अपना समर्थन दिया है, साथ पूरी टीम को बधाई भी दी है.
ओरिजिनल प्रेम ने सूरज बड़जात्या की लेटेस्ट डायरेक्टोरियल फिल्म का पोस्टर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर किया और फैमिली ड्रामा के बारे में हो रही चर्चा की तारीफ की. आइकॉनिक कैरेक्टर प्रेम का दिल को छू लेने वाला जिक्र करते हुए, सलमान ने एक इमोशनल शाउटआउट दिया, जिसने 90 के दशक की पीढ़ी को 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्मों की याद दिला दी.
सलमान खान का मैसेज
28 नवंबर को देर रात, सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये प्रेम मोल लिया पोस्ट किया और पोस्ट में लिखा, "बधाई हो सूरज बाबू. 'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में बहुत अच्छी बातें सुन रहा हूं. आपके प्रेम की ओर से बहुत सारा प्रेम." उन्होंने एक हार्ट इमोजी जोड़ा और इसमें टीम के लोगों को टैग किया. यह मैसेज फैंस को बहुत पसंद आया.
सूरज बड़जात्या के साथ सलमान का पुराना रिश्ता रहा है और प्रेम का किरदार उनके साथ काम करने की पहचान बन गई है. एक्टर-डायरेक्टर के इस रिश्ते ने प्रेम को हिंदी सिनेमा के सबसे जाने-पहचाने रोमांटिक हीरो में से एक बनाने में मदद की.
सुपरस्टार का यह मैसेज तब आया है जब आयुष्मान खुराना फिल्ममेकर की लेटेस्ट फैमिली एंटरटेनर में प्रेम का रोल निभा रहे हैं. एक इंटरव्यू के दौरान सूरज ने बताया कि सलमान कास्टिंग चॉइस के सपोर्ट में थे, उन्होंने बताया कि उनकी हर फिल्म और किरदार स्क्रिप्ट से बनते हैं, किसी खास एक्टर के लिए नहीं लिखे जाते.
सलमान खान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी
सलमान खान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी फिल्ममेकर-एक्टर रूप में सबसे लंबे समय तक साथ काम करने वाली जोड़ियों में से एक है. इस जोड़ी ने पहली बार 1989 में मैंने प्यार किया में एक साथ काम किया था. इस फिल्म ने सलमान को एक रोमांटिक हीरो बना दिया और दर्शकों को बॉलीवुड के प्रेम से मिलवाया. बाद में, यह जोड़ी हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, प्रेम रतन धन पायो जैसी फैमिली ड्रामा में एक साथ दिखी.
'ये प्रेम मोल लिया' के बारे में
'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को रिलीज हुई थी और इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी ने काम किया है. इसमें अनुपम खेर, सुप्रिया पाठक, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, स्वानंद किरकिरे, श्रुति सेठ, शाद रंधावा, राजेश कुमार और गिरीश कुलकर्णी भी सपोर्टिंग रोल में हैं. इसने अपने पहले दो दिनों में भारत में 9 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है, जबकि दुनिया भर में इसकी कमाई 18.55 करोड़ रुपये है.