ओडिशा के मशहूर गायक प्रणब पटनायक का निधन, CM मोहन चरण माझी ने जताया शोक, बोले- उनकी मधुर आवाज हमेशा अमर रहेगी
ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक प्रणब पटनायक का निधन हो गया है. राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 4:17 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री में एक युग का अंत हो गया है. मशहूर गायक और म्यूजिशियन प्रणब पटनायक का शुक्रवार, 21 अगस्त को निधन हो गया है. उन्होंने 88 साल की उम्र में भुवनेश्वर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. उनके निधन से ओडिया म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में दुख की लहर है. उनके निधन की खबर मिलने के बाद कई जाने-माने लोगों ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं.
प्रणब पटनायक सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थे. उन्होंने ओडिसी, लोकगीत, भजन, सेमी-क्लासिकल, पारंपरिक गीत, हिंदी गीत और गजल जैसे अलग-अलग जॉनर में अपनी आवाज की प्रतिभा दिखाई. ओडिया फिल्म म्यूजिक में उनका योगदान खास तौर पर यादगार है. उनके कई गाने आज भी सुनने वालों के जहन में ताजा हैं. उनकी आवाज में इमोशन, मेलोडी और शब्दों की साफगोई ने एक खास पहचान बनाई.
प्रणब पटनायक का जाना ओडिया म्यूज़िक की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है. उनके निधन से ओडिशा ने एक महान सिंगर खो दिया है. लेकिन उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए गाने, उनके म्यूजिकल कंपोजिशन और ओडिया म्यूज़िक में उनका योगदान उन्हें हमेशा अमर रखेगा. समय बदल सकता है, म्यूज़िक के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन प्रणब पटनायक की आवाज और उनके सदाबहार गाने ओडिया सुनने वालों के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे.
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया के लिए गायक के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मुझे महान सिंगर प्रणब पटनायक के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, जिन्होंने अपनी सदाबहार आवाज से पूरे ओडिशा को मंत्रमुग्ध कर दिया था. जयदेव अवॉर्ड, ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्ड और स्टेट फिल्म अवॉर्ड जैसे कई सम्मानों से सम्मानित इस अनोखे म्यूजिशियन के गुजर जाने से ओडिया आर्ट और कल्चर की दुनिया में एक ऐसा खालीपन आ गया है, जिसे भरा नहीं जा सकता. उनकी मधुर आवाज और सदाबहार म्यूजिक की मधुरता हर ओडिया इंसान के दिलों में हमेशा अमर रहेगी. दुख की इस घड़ी में, मैं दुखी परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जाहिर करता हूं और भगवान श्री जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.'
ନିଜର କାଳଜୟୀ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିମୋହିତ କରିଥିବା ମହାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଭଳି ଅନେକ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କଳା ଓ… pic.twitter.com/OgyEIlIDEZ— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) August 21, 2026
पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रणब पटनायक के निधन पर दुख जताया और लिखा, 'ओडिया संगीत की दुनिया की यादगार आवाज, 20 साल के गायक प्रणब पटनायक के निधन के बारे में जानकर मुझे दुख हुआ. उनके मधुर गाने के तरीके ने कई ओडिया गानों को लोगों के दिलों में अमर कर दिया है. संगीत की दुनिया को बेहतर बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. ऐसे दुख की घड़ी में, मैं दुखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.'
ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଅଭୁଲା ସ୍ୱର, ବର୍ଷିୟାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାଳଜୟୀ କରିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ…— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 21, 2026
इसी तरह, उप मुख्यमंत्री परवाही परिदा ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर लिखा है, 'मैं महान गायक प्रणब पटनायक को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो ओडिशा के हर घर में जाने जाते थे. 'माझीरे' और 'ऐ जीवंता एक नाटक' जैसे कई मशहूर गानों में उनकी मधुर आवाज ओडिया संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी. मैं उनकी अमर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और दुखी परिवार और शुभचिंतकों की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.'
ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସୁପରିଚିତ ମହାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ।— Pravati Parida (@PravatiPOdisha) August 21, 2026
‘ମାଝିରେ’ ଏବଂ ‘ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ’ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ରହିବ । ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ… pic.twitter.com/A21dkopamG
प्रणब के कुछ सुपरहिट गाने:
- अरे प्रियतमा सथिरे अमा गीतिरे
- आहा की बिचारा
- आ ग्रामरा चासभाई
- मधु झारा फूलबाने
- रति पहिले
- पुरीला आसा मोरा
प्रणब के सम्मान और अवॉर्ड:
- 2023 - बालकृष्ण दाश मेमोरियल अवॉर्ड
- 2016 - जयदेव अवॉर्ड
- 2017 - गंगाधर रथ मेमोरियल अवॉर्ड
- 2011 - प्रफुल्ल कर अवॉर्ड
- 2010 - बिग ओडिया एंटरटेनमेंट अवॉर्ड
- 1997-98 - ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्ड
स्टेट फिल्म अवॉर्ड
- 1993 - बेस्ट सिंगर (आशा)
- 1989 - बेस्ट सिंगर (प्रतिशोध अपराध नुहे)
- 1988 - बेस्ट सिंगर (कन्यादान)
- 1983 - बेस्ट सिंगर (झियाती सीता पारा)
- 1982 - बेस्ट सिंगर (अस्त्रगा)
- 1976 - बेस्ट सिंगर (सिंदूर बिंदु)