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ओडिशा के मशहूर गायक प्रणब पटनायक का निधन, CM मोहन चरण माझी ने जताया शोक, बोले- उनकी मधुर आवाज हमेशा अमर रहेगी

ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर गायक प्रणब पटनायक का निधन हो गया है. राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है.

Pranab Patnaik
प्रणब पटनायक (ETV Bharat Odisha)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 4:17 PM IST

4 Min Read
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भुवनेश्वर: ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री में एक युग का अंत हो गया है. मशहूर गायक और म्यूजिशियन प्रणब पटनायक का शुक्रवार, 21 अगस्त को निधन हो गया है. उन्होंने 88 साल की उम्र में भुवनेश्वर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. उनके निधन से ओडिया म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में दुख की लहर है. उनके निधन की खबर मिलने के बाद कई जाने-माने लोगों ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं.

प्रणब पटनायक सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थे. उन्होंने ओडिसी, लोकगीत, भजन, सेमी-क्लासिकल, पारंपरिक गीत, हिंदी गीत और गजल जैसे अलग-अलग जॉनर में अपनी आवाज की प्रतिभा दिखाई. ओडिया फिल्म म्यूजिक में उनका योगदान खास तौर पर यादगार है. उनके कई गाने आज भी सुनने वालों के जहन में ताजा हैं. उनकी आवाज में इमोशन, मेलोडी और शब्दों की साफगोई ने एक खास पहचान बनाई.

प्रणब पटनायक का जाना ओडिया म्यूज़िक की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है. उनके निधन से ओडिशा ने एक महान सिंगर खो दिया है. लेकिन उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए गाने, उनके म्यूजिकल कंपोजिशन और ओडिया म्यूज़िक में उनका योगदान उन्हें हमेशा अमर रखेगा. समय बदल सकता है, म्यूज़िक के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन प्रणब पटनायक की आवाज और उनके सदाबहार गाने ओडिया सुनने वालों के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया के लिए गायक के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मुझे महान सिंगर प्रणब पटनायक के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, जिन्होंने अपनी सदाबहार आवाज से पूरे ओडिशा को मंत्रमुग्ध कर दिया था. जयदेव अवॉर्ड, ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्ड और स्टेट फिल्म अवॉर्ड जैसे कई सम्मानों से सम्मानित इस अनोखे म्यूजिशियन के गुजर जाने से ओडिया आर्ट और कल्चर की दुनिया में एक ऐसा खालीपन आ गया है, जिसे भरा नहीं जा सकता. उनकी मधुर आवाज और सदाबहार म्यूजिक की मधुरता हर ओडिया इंसान के दिलों में हमेशा अमर रहेगी. दुख की इस घड़ी में, मैं दुखी परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जाहिर करता हूं और भगवान श्री जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.'

पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी प्रणब पटनायक के निधन पर दुख जताया और लिखा, 'ओडिया संगीत की दुनिया की यादगार आवाज, 20 साल के गायक प्रणब पटनायक के निधन के बारे में जानकर मुझे दुख हुआ. उनके मधुर गाने के तरीके ने कई ओडिया गानों को लोगों के दिलों में अमर कर दिया है. संगीत की दुनिया को बेहतर बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. ऐसे दुख की घड़ी में, मैं दुखी परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.'

इसी तरह, उप मुख्यमंत्री परवाही परिदा ने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर लिखा है, 'मैं महान गायक प्रणब पटनायक को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो ओडिशा के हर घर में जाने जाते थे. 'माझीरे' और 'ऐ जीवंता एक नाटक' जैसे कई मशहूर गानों में उनकी मधुर आवाज ओडिया संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी. मैं उनकी अमर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और दुखी परिवार और शुभचिंतकों की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.'

प्रणब के कुछ सुपरहिट गाने:

  • अरे प्रियतमा सथिरे अमा गीतिरे
  • आहा की बिचारा
  • आ ग्रामरा चासभाई
  • मधु झारा फूलबाने
  • रति पहिले
  • पुरीला आसा मोरा

प्रणब के सम्मान और अवॉर्ड:

  • 2023 - बालकृष्ण दाश मेमोरियल अवॉर्ड
  • 2016 - जयदेव अवॉर्ड
  • 2017 - गंगाधर रथ मेमोरियल अवॉर्ड
  • 2011 - प्रफुल्ल कर अवॉर्ड
  • 2010 - बिग ओडिया एंटरटेनमेंट अवॉर्ड
  • 1997-98 - ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्ड

स्टेट फिल्म अवॉर्ड

  • 1993 - बेस्ट सिंगर (आशा)
  • 1989 - बेस्ट सिंगर (प्रतिशोध अपराध नुहे)
  • 1988 - बेस्ट सिंगर (कन्यादान)
  • 1983 - बेस्ट सिंगर (झियाती सीता पारा)
  • 1982 - बेस्ट सिंगर (अस्त्रगा)
  • 1976 - बेस्ट सिंगर (सिंदूर बिंदु)

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