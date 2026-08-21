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ओडिशा के मशहूर गायक प्रणब पटनायक का निधन, CM मोहन चरण माझी ने जताया शोक, बोले- उनकी मधुर आवाज हमेशा अमर रहेगी

भुवनेश्वर: ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री में एक युग का अंत हो गया है. मशहूर गायक और म्यूजिशियन प्रणब पटनायक का शुक्रवार, 21 अगस्त को निधन हो गया है. उन्होंने 88 साल की उम्र में भुवनेश्वर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली. उनके निधन से ओडिया म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में दुख की लहर है. उनके निधन की खबर मिलने के बाद कई जाने-माने लोगों ने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं.

प्रणब पटनायक सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं थे. उन्होंने ओडिसी, लोकगीत, भजन, सेमी-क्लासिकल, पारंपरिक गीत, हिंदी गीत और गजल जैसे अलग-अलग जॉनर में अपनी आवाज की प्रतिभा दिखाई. ओडिया फिल्म म्यूजिक में उनका योगदान खास तौर पर यादगार है. उनके कई गाने आज भी सुनने वालों के जहन में ताजा हैं. उनकी आवाज में इमोशन, मेलोडी और शब्दों की साफगोई ने एक खास पहचान बनाई.

प्रणब पटनायक का जाना ओडिया म्यूज़िक की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है. उनके निधन से ओडिशा ने एक महान सिंगर खो दिया है. लेकिन उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए गाने, उनके म्यूजिकल कंपोजिशन और ओडिया म्यूज़िक में उनका योगदान उन्हें हमेशा अमर रखेगा. समय बदल सकता है, म्यूज़िक के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन प्रणब पटनायक की आवाज और उनके सदाबहार गाने ओडिया सुनने वालों के दिलों में हमेशा गूंजते रहेंगे.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सोशल मीडिया के लिए गायक के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'मुझे महान सिंगर प्रणब पटनायक के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, जिन्होंने अपनी सदाबहार आवाज से पूरे ओडिशा को मंत्रमुग्ध कर दिया था. जयदेव अवॉर्ड, ओडिशा संगीत नाटक एकेडमी अवॉर्ड और स्टेट फिल्म अवॉर्ड जैसे कई सम्मानों से सम्मानित इस अनोखे म्यूजिशियन के गुजर जाने से ओडिया आर्ट और कल्चर की दुनिया में एक ऐसा खालीपन आ गया है, जिसे भरा नहीं जा सकता. उनकी मधुर आवाज और सदाबहार म्यूजिक की मधुरता हर ओडिया इंसान के दिलों में हमेशा अमर रहेगी. दुख की इस घड़ी में, मैं दुखी परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं जाहिर करता हूं और भगवान श्री जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.'