मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार का निधन, ये बीमारी बनी मौत की वजह

ओडिया के पॉपुलर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार अब इस दुनिया में नहीं रहे. रविवार को भुवनेश्वर में निधन हो गया.

अभिजीत मजूमदार
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 25, 2026 at 12:22 PM IST

भुवनेश्वर: ओडिया म्यूजिक इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आई है. कंपोजर अभिजीत मजूमदार, जिनकी धुनों ने ओलिवुड सिनेमा की कई पीढ़ियों को दीवाना किया, का रविवार 25 जनवरी को भुवनेश्वर में निधन हो गया.

म्यूजिक डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार लंबे समय से लिवर की बीमारी से जूझ रहे थे. ओडिया के पॉपुलर सिंगर और सबके पसंदीदा अभिजीत दा का आज (रविवार) सुबह 9 बजे भुवनेश्वर के AIIMS में इलाज के दौरान निधन हो गया. उनकी उम्र 54 साल थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 अगस्त को अचानक बीमार पड़ने के बाद अभिजीत को पहले कटक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. हालांकि उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें AIIMS भुवनेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया. इलाज के बाद वह ठीक होने लगे. उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया.

भुवनेश्वर AIIMS द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, अभिजीत 23 जनवरी को फिर से बीमार पड़ गए थे. उन्हें बुखार था. आज सुबह 7.43 बजे हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें CPR दिया गया. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. अभिजीत मजूमदार का सुबह 9.02 बजे निधन हो गया. उनके निधन से परिवार और इंडस्ट्री में दुख की लहर है.

वहीं, डॉ. अमृत पट्ट्योशी द्वारा पहले दी गई जानकारी के अनुसार, अभिजीत हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायरायडिज्म, क्रोनिक लिवर की बीमारी से पीड़ित थे. उनके शरीर में सोडियम का लेवल कम होने के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और यह भी पता चला कि उनकी किडनी में भी समस्या थी. उन्हें पहले कटक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर आईसीयू में रखा गया. बाद में, उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें AIIMS भुवनेश्वर में शिफ्ट किया गया. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर अभिजीत मजूमदार के निधन पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परिदा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य प्रमुख हस्तियों ने अपनी संवेदना व्यक्त की है. सीएम ने एक्स हैंडल पर अभिजीत की एक तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, जाने-माने सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार के गुजर जाने की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ.'

वह आगे लिखते हैं, 'उनका जाना हमारे म्यूजिक, सिनेमा और कल्चर के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती. मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करता हूं और भगवान जगन्नाथ से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं. ओम शांति.'

अभिजीत मजूमदार का जन्म 11 सितंबर 1971 को संबलपुर के परिवार में हुआ था. बाद में वे कटक चले गए. 2000 से वे ओलिवुड के एक मशहूर हस्ती बन गए. उन्होंने 700 से ज्यादा गाने कंपोज किए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने कई गानों को अपनी मधुर आवाज भी दिया है. उनके गाने का स्टाइल लोगों को काफी पसंद आया.

