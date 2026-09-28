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अक्टूबर थिएट्रिकल रिलीज 2026: 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' से टॉम क्रूज की 'डिगर' तक, दशहरा मंथ में धमाका करेंगी ये फिल्में, नोट करें डेट

हैदराबाद: सितंबर 2026 में सिनेमाघरों में 19 बड़ी फिल्में रिलीज होने के बाद अक्टूबर के महीने में कई बड़ी फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बड़े पर्दे पर आएंगी. इस लिस्ट में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हिंदी, तमिल, तेलुगु और हॉलीवुड फिल्में शामिल हैं. तो आइए एक नजर डालें अक्तूबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने फिल्मों पर...

'डोंट ट्रबल द ट्रबल' शशांक येलेटी की निर्देशित फिल्म'डोंट ट्रबल द ट्रबल' एक तेलुगु फिल्म है. इस फिल्म में फहद फासिल, सारा पालेकर, सौरभ सचदेवा अहम भूमिका में हैं. इस फिल्म में सूरी नाम का एक नकली स्ट्रीट मैजिशियन गलती से एक मैजिक ट्रिक के दौरान एक युवा लड़की को गायब कर देता है. हालांकि उसे पता चलता है कि वह लड़की असल में जिन्न है, और फिर वे दोनों मिलकर एक रोमांचक जादुई सफर पर निकल पड़ते हैं. यह मैजिकल मूवी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'सिग्मा' 'सिग्मा' एक आगामी एक्शन-एडवेंचर और हाइस्ट (डकैती) फिल्म है, जो थलापति विजय के बेटे जेसन संजय के निर्देशन में बनी उनकी पहली फिल्म है.यह एक आम रेडियो होस्ट की कहानी है, जो अचानक एक बेरहम सरगना द्वारा चलाए जा रहे खतरनाक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फंस जाता है. यह फिल्म 2 अक्तूबर को रिलीज हो रही है.

'प्रेम कीटाणु' अगर अक्टूबर में कोई ऐसी फिल्म है जो बॉक्स ऑफ़िस पर सबको चौंका सकती है, तो वह है 'प्रेम कीटाणु'. वीर पहाड़िया और आफिया सैयद इस कॉलेज रोमांस में मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म दोस्ती, मस्ती-मजाक, पहले प्यार और बड़े होने के दौरान आने वाले उन उतार-चढ़ाव भरे पलों से भरी है, जिनसे युवा दर्शक आसानी से जुड़ाव महसूस करते हैं. माना जा रहा है कि यह फिल्म मलयालम की सुपरहिट फिल्म 'प्रेमलू' का हिंदी वर्जन है. फिलहाल'प्रेम कीटाणु' 2 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी एक बार फिर अपने सीधी-सी कहानी से दर्शकों को कुर्सी से बांधे रखने के लिए आ रही है. एक आम परिवार जो अचानक एक असाधारण मुश्किल में फंस जाता है और खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में दांव और भी ऊंचे हैं, क्योंकि यह फिल्म इस फ़्रैंचाइज़ी की आखिरी कड़ी के तौर पर पेश की जा रही है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'डिगर'

टॉम क्रूज, रिज अहमद, सैंड्रा हुलर और अन्य कलाकारों वाली 'डिगर' एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है. यह एक काल्पनिक हकीकत पर आधारित है, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति एक मिशन पर निकलता है ताकि यह साबित कर सके कि सिर्फ वही पूरी इंसानियत को बचा सकता है. यह फिल्म 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'वेरिटी'

ऐन हैथवे, डकोटा जॉनसन और जोश हार्टनेट स्टारर 'वेरिटी' कॉलिन हूवर के मशहूर नॉवेल का थिएट्रिकल अडैप्टेशन है. इसमें लोवेन को वेरिटी के लिए घोस्टराइटर के तौर पर काम पर रखा जाता है और वह लेखिका, उनके पति और उनकी जिंदगी से जुड़े उलझे हुए और परेशान करने वाले खुलासों में उलझ जाती है. यह फिल्म 2 अक्तूबर को सिनेमाघरों में आ रही है.

'बोक्शी'

भार्गव सैकिया की डायरेक्ट की गई यह बोक्शी एक मिस्ट्री और हॉरर एलिमेंट वाली फिल्म है, जिसमें फिल्म के किरदार एक केस से जुड़े परेशान करने वाले राजों का पता लगाते हैं. प्रसन्ना बिष्ट समेत कई कलाकारों वाली यह फिल्म 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'उड़ता तीर'

आकाश कौशिक की निर्देशित स्पाई कॉमेडी फिल्म उड़ता तीर में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अहम भूमिका में हैं. इस फिल्म आयुष्मान खुराना एक पाकिस्तानी स्पाई होते हैं. वह भारत में आते हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी याददाश्त चली जाती है. हालांकि उन्हें देशभक्ति तो याद होती है, लेकिन वह किस देश के हैं, यह वह भूल जाते हैं. यह स्पाई कॉमेडी फिल्म 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'जेलर 2'

रजनीकांत 'जेलर 2' में अपने हाल के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं. ओरिजिनल फिल्म पूरे भारत में जबरदस्त हिट रही थी, जिसकी वजह थी रजनीकांत का ऑन-स्क्रीन करिश्मा, नेल्सन का अनोखा स्टाइल और सपोर्टिंग कास्ट, जो फिल्म की पॉप-कल्चर चर्चा का अहम हिस्सा बन गई थी. इस फिल्म के सीक्वल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इसे पहले से बनी-बनाई दुनिया का फायदा भी मिलेगा. 'जेलर 2' दुनिया भर के सिनेमाघरों में 15 अक्टूबर को दशहरा की छुट्टियों के दौरान रिलीज होने वाली है.

'नई नवेली'

बालाजी मोहन के निर्देशन में बनी नई नवेली में यामी गौतम अहम भूमिका में हैं. इस फिल्म में वह मोहिनी का किरदार निभा रही हैं. वह एक नई दुल्हन बनकर मेरठ के एक परिवार में आती है. लेकिन, मामला तब मोड़ ले लेता है जब उसके शक करने वाले जीजा को यह लगने लगता है कि उसके बेदाग व्यवहार के पीछे कोई गहरा राज छिपा है और वह असल में एक डायन है. यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'रफ्तार'

आदित्य निंबालकर के निर्देशन में बनी यह ड्रामा फिल्म मुख्य किरदारों के एक जबरदस्त सफर को दिखाती है, हालांकि कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी अभी गुप्त रखी गई है. यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'प्रहार'

राजकुमार राव और वामिका गब्बी स्टारर और अविनाश अरुण की डायरेक्ट की हुई अक्टूबर में रिलीज होने वाली प्रहार भी एक और ऐसी फिल्म है जिस पर नजर रखनी चाहिए. बायोग्राफिकल ड्रामा 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' 16 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है.

रणबाली (तेलुगु)

तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की आगामी फिल्म रणबाली दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह फिल्म 1876-1878 के भीषण मद्रास अकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित है. यह एक आदिवासी योद्धा रणबाली (विजय देवरकोंडा) की कहानी है, जो भूख से जूझ रहे अपने समुदाय की रक्षा के लिए आगे आता है. अपनी पत्नी जयाम्मा (रश्मिका मंदाना) के साथ मिलकर, वह अनाज के भंडार पर धावा बोलने और ब्रिटिश कमिश्नर सर थियोडोर हेक्टर (अर्नोल्ड वोस्लो) के दमनकारी शासन को खत्म करने के लिए एक हिंसक गुरिल्ला विद्रोह का नेतृत्व करता है. यह फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'इरंडु वानम'

इरंडु वानम एक इमोशनल रोमांटिक तमिल ड्रामा है, जो बिल्कुल अलग-अलग पर्सनैलिटी वाले दो लोगों की कहानी है. एक अनचाही ट्रेजेडी उनके गहरे प्यार की परीक्षा लेती है. यह फिल्म 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.