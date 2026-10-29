'ऑब्सेशन: द ओरिजिनल अनकट वर्जन' में देसी ट्विस्ट, रिलीज से पहले वरुण धवन-कृति सेनन ने रिक्रिएट किया ये सीन
ऑब्सेशन के हिंदी वर्जन की रिलीज से पहले वरुण धवन ने 'बेयर' और कृति सेनन ने 'निक्की' के किरदार को रिक्रिएट किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 5:46 PM IST
हैदराबाद: वरुण धवन और कृति सेनन ने जियो हॉटस्टार पर फिल्म के डिजिटल प्रीमियर से पहले 'ऑब्सेशन' के सबसे चर्चित सीन में से एक को रीक्रिएट किया है. फिल्म के हिंदी वर्जन में 'बेयर' और 'निक्की' को अपनी आवाज देने वाले ये दोनों सितारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी एक नए प्रमोशनल वीडियो में एक साथ दिखाई दिए हैं. क्लिप में ओरिजिनल फिल्म के एक खास रेस्टोरेंट सीन को फिर से दिखाया गया है वो भी हिंदी में.
मेकर्स ने गुरुवार, 29 अक्टूबर को ऑब्सेशन का एक हिंदी वर्जन क्लिप शेयर किया है, जिसमें वरुण धवन और कृति सेनन फिल्म के एक रेस्टरां का एक सीन को रिक्रिएट करते नजर आ रहे हैं. इस रीक्रिएशन में ओरिजिनल सीक्वेंस की बेसिक स्टेजिंग और टोन को बनाए रखा गया है, जिसमें एक्टर्स ने फिल्म के स्ट्रीमिंग डेब्यू से पहले इस सीन को हिंदी में किया है.
वीडियो में, वरुण और कृति एक रेस्टोरेंट में एक-दूसरे के सामने बैठे हैं, और हिंदी में उस टेंशन वाले सीन को रीक्रिएट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल सीन में दिखाया गया है. कृति निक्की का साइको वाला साइड सामने ला रही हैं, जबकि वरुण बेयर का कैरेक्टर निभा रहे हैं. अमर कौशिक भी इस रीक्रिएशन में उनके साथ हैं, और ओरिजिनल सीन के अजीब और लगातार अनकम्फर्टेबल होते मूड को बनाए हुए हैं. वीडियो को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें कई लोगों ने कृति की परफॉर्मेंस की तारीफ की है.
इस क्लिप को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, "अपनी पसंदीदा कहानी को बिल्कुल नए अंदाज में अनुभव करने की बात ही कुछ और है, और हम इसे आप तक पहुंचाने के लिए काफी एक्साइडेट हैं. हिंदी वर्जन में निक्की की आवाज बनी हैं कृति सेनन और बेयर की आवाज बने हैं वरुण धवन, जबकि अमर कौशिक ने इन सबको एक साथ पिरोया है."
करी बार्कर के डायरेक्शन में बनी ऑब्सेशन के ओरिजिनल थिएटर वर्जन में इंडे नवरेट और माइकल जॉनस्टन हैं. 'ऑब्सेशन: द ओरिजिनल अनकट वर्जन' का प्रीमियर 30 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार, द पीकॉक हब पर होगा. प्लेटफॉर्म ने कन्फर्म किया है कि फिल्म शाम 7 बजे स्ट्रीमिंग शुरू होगी और इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध होगी.