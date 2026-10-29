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'ऑब्सेशन: द ओरिजिनल अनकट वर्जन' में देसी ट्विस्ट, रिलीज से पहले वरुण धवन-कृति सेनन ने रिक्रिएट किया ये सीन

'ऑब्सेशन: द ओरिजिनल अनकट वर्जन' ( Poster )

हैदराबाद: वरुण धवन और कृति सेनन ने जियो हॉटस्टार पर फिल्म के डिजिटल प्रीमियर से पहले 'ऑब्सेशन' के सबसे चर्चित सीन में से एक को रीक्रिएट किया है. फिल्म के हिंदी वर्जन में 'बेयर' और 'निक्की' को अपनी आवाज देने वाले ये दोनों सितारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जारी एक नए प्रमोशनल वीडियो में एक साथ दिखाई दिए हैं. क्लिप में ओरिजिनल फिल्म के एक खास रेस्टोरेंट सीन को फिर से दिखाया गया है वो भी हिंदी में.

मेकर्स ने गुरुवार, 29 अक्टूबर को ऑब्सेशन का एक हिंदी वर्जन क्लिप शेयर किया है, जिसमें वरुण धवन और कृति सेनन फिल्म के एक रेस्टरां का एक सीन को रिक्रिएट करते नजर आ रहे हैं. इस रीक्रिएशन में ओरिजिनल सीक्वेंस की बेसिक स्टेजिंग और टोन को बनाए रखा गया है, जिसमें एक्टर्स ने फिल्म के स्ट्रीमिंग डेब्यू से पहले इस सीन को हिंदी में किया है.

वीडियो में, वरुण और कृति एक रेस्टोरेंट में एक-दूसरे के सामने बैठे हैं, और हिंदी में उस टेंशन वाले सीन को रीक्रिएट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल सीन में दिखाया गया है. कृति निक्की का साइको वाला साइड सामने ला रही हैं, जबकि वरुण बेयर का कैरेक्टर निभा रहे हैं. अमर कौशिक भी इस रीक्रिएशन में उनके साथ हैं, और ओरिजिनल सीन के अजीब और लगातार अनकम्फर्टेबल होते मूड को बनाए हुए हैं. वीडियो को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें कई लोगों ने कृति की परफॉर्मेंस की तारीफ की है.