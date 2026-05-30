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बजट 7 करोड़, कमाई 100 गुना से ज्यादा, इस हॉरर फिल्म ने हॉलीवुड हिला डाला, जानें कैसे बॉलीवुड पर भी मंडराया संकट?

इनमें से कई फिल्में लागत भी वसूलने में विफल रहती हैं, इसलिए उनके बढ़ते बजट के पीछे का तर्क फिल्म जगत में सवाल खड़े करता रहता है. हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के साथ भी इसी तरह की तुलना की जा सकती है. क्योंकि वैश्विक स्तर पर धूम मचाने वाली ये फिल्में भले ही भारी कमाई कर रही हों, लेकिन उनके बजट में इतनी भारी वृद्धि हुई है कि उनकी प्रॉफिट मार्जिन अक्सर तुलना में शॉकिंग रूप से कम दिखाई देती है.

यहां तक ​​कि वे फिल्में भी, जिन्हें बड़े पैमाने पर भव्य आयोजनों के रूप में पेश नहीं किया जाता है, अब 50 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक के बजट पर बनाई जा रही हैं. इसमें आप भूत बंगला को ही ले लीजिए , जिसका बजट कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक था, या मर्दानी को, जिसकी लागत 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. हाल ही में, पति पत्नी और वो दो, जो अनुमानित 45-60 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत भी वसूलने में संघर्ष करती दिखीं

इसकी तुलना ऑब्सेशन से करें, जिसने लगभग 80 गुना रिटर्न दिया है. हर मध्यम बजट की फिल्म इतनी बड़ी फिल्म से बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है. इसी तरह, धुरंधर: द रिवेंज जैसी हालिया बिग फिल्मों की निर्माण और मेकिंग कोस्ट कथित तौर पर 250 करोड़ रुपये से अधिक थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसने दुनिया भर में 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की. यह इसकी निवेश पर लगभग 17-20 गुना रिटर्न है. यह एक बड़ी कमर्शियल हिट है, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है कि वर्तमान व्यवस्था बड़े दांवों पर कितनी निर्भर हो गई है.

बता दें, साउथ सिनेमा में एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' कथित तौर पर लगभग 550-600 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी और इसने वर्ल्डवाइड लगभग 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी. हर लिहाज से यह एक बड़ी ब्लॉकबस्टर और सिनेमाई क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, लेकिन केवल निवेश पर लाभ (ROI) के नजरिए से देखें तो फिल्म ने अपने बजट से लगभग दोगुना कमाया है.

बॉलीवुड कम और मध्यम बजट की फिल्मों से फला-फूला है. इसमें कहानी, क्वीन, विक्की डोनर, अंधाधुन और तुम्बाड जैसी फिल्में शामिल हैं. वहीं, स्त्री जैसी फिल्म ने बॉलीवुड को आगे ले जाने का काम किया है. बॉलीवुड पूरी तरह से कमर्शियल बन चुका है, लेकिन यहां बड़े बजट से ज्यादा कम बजट की फिल्में धमाल मचा रही हैं.

आज हिंदी सिनेमा में 'या तो बड़ा करो या घर जाओ' की विचारधारा पर काम हो रहा है. मध्यम बजट की फिल्मों का कंटेंट, जो कभी फिल्म की रीढ़ हुआ करता था, अब पहले से कहीं अधिक अलग दिखाई देता है. फिल्में या तो करोड़ों की लागत से बड़े थिएटर वर्कशॉप के रूप में दिखाई जाती हैं या फिर चुपचाप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डाल दी जाती हैं, जिनके बारे में न के बराबर होती है.

करी बार्कर द्वारा निर्देशित और माइकल जॉनस्टन और इंडे नवारेटे स्टारर फिल्म 'ऑब्सेशन' कथित तौर पर मात्र 750,000 डॉलर से 1 मिलियन डॉलर (लगभग 6-8 करोड़ रुपये) के बजट में बनी थी. रिलीज के दो सप्ताह के भीतर ही फिल्म ने दुनिया भर में 100 मिलियन डॉलर (950 करोड़ रुपये) की कमाई कर ली. इसका मतलब है कि फिल्म ने अपनी मेकिंग लागत से लगभग 80 से 100 गुना अधिक कमाई की है, जो आज के सिनेमा में लगभग चमत्कार ही है. फिल्म का निर्माण किसी बड़े बैनर तले नहीं हुआ है, जैसा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में बड़े-बड़े स्टार्स कर रहे हैं.

हैदराबाद: ऐसे समय में जब दुनिया भर के स्टूडियो बड़े पैमाने पर एपिक और मास फिल्मों, फ्रैंचाइजी यूनिवर्स और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की बढ़ती कमाई पर दांव लगा रहे हैं. इस बीच हॉलीवुड से साल 2026 में रिलीज हुई उस लो बजट फिल्म ने बॉक्स ऑफिस हिला डाला है. एक 26 वर्षीय यूट्यूबर द्वारा बनाई गई एक छोटी इंडी हॉरर फिल्म ऑब्सेशन ने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है. इस फिल्म ने अपने बजट से कई गुना कमाकर बड़े-बड़े फिल्ममेकर को सोचने पर मजबूर कर दिया है. यह फिल्म बीती 29 मई को भारत में भी रिलीज हुई है.

हॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक, माइकल फिल्म को ही लीजिए . इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 788 मिलियन डॉलर (लगभग 6,550 करोड़ रुपये) की कमाई की है, लेकिन लगभग 155 मिलियन डॉलर (लगभग 1,290 करोड़ रुपये) के बजट के मुकाबले, फिल्म का मुनाफा फिलहाल इसके निर्माण खर्च से लगभग पांच गुना अधिक है.

इसी तरह, प्रोजेक्ट हेल मैरी, जिसे एक एपिक साइंस फिक्शन फिल्म के रूप में बनाया गया था, ने दुनिया भर में लगभग 675 मिलियन डॉलर (लगभग 5,600 करोड़ रुपये) कमाए हैं, लेकिन 200 मिलियन डॉलर (लगभग 1,660 करोड़ रुपये) से अधिक के अनुमानित बजट के साथ, इसका मुनाफा इसकी लागत से लगभग तीन गुना अधिक है.

ऑब्सेशन ने मारी बाजी

खबरों के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग एक महीने से भी कम समय में पूरी हो गई थी. इसमें कोई बड़ा सितारा नहीं था. किसी फ्रैंचाइज से जुड़ा कोई विवाद नहीं था. इसे विश्वव्यापी स्तर पर रिलीज करने का कोई दावा भी नहीं किया गया था. फिर भी, बड़ी संख्या में दर्शक फिल्म देखने पहुंचे क्योंकि लोगों के बीच इसकी खूब चर्चा हुई और यही इसकी मार्केटिंग का मुख्य जरिया बन गया. दरअसल, खबरों के अनुसार, फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में लगभग 39 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की, जो आज के बॉक्स ऑफिस के शुरुआती दौर बहुत कम देखने को मिलता है.

ब्लमहाउस मॉडल और कम जोखिम वाली स्टोरी

हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की इकोनॉमी इस मॉडल को सालों से समझती आ रही है. ब्लमहाउस प्रोडक्शंस जैसे स्टूडियो ने नियंत्रित बजट और उच्च स्तरीय कहानी कहने के तरीकों के इर्द-गिर्द अपनी पूरी कमर्शियल स्ट्रेटजी बनाई है. लगभग 15,000 डॉलर (लगभग 12 लाख रुपये) में बनी फिल्म 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' (2007) ने वर्ल्डवाइड लगभग 194 मिलियन डॉलर (1610 करोड़ रुपये) की कमाई की थी. वहीं जॉर्डन पील की फिल्म 'गेट आउट' (2017) ने मामूली 4.5 मिलियन डॉलर (लगभग 37 करोड़ रुपये) के बजट पर दुनिया भर में 255 मिलियन डॉलर (लगभग 2,120 करोड़ रुपये) से अधिक की कमाई की थी.

हिट फिल्म का क्या है फॉर्मूला?

वहीं दूसरी ओर, बॉलीवुड का व्यवहार इस तरह से बदलता जा रहा है मानो हर शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म एक राष्ट्रीय तमाशा हो. इस बदलाव का एक कारण फिल्म इंडस्ट्री की पैन इंडिया ऑडियंस को टारगेट करना है. अभिनेता, स्टूडियो और फिल्म निर्माता अब अलग-अलग भाषाओं और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों के बड़े बाजारों को ध्यान में रखते हुए फिल्में बना रहे हैं, जो कई नजरिए से भारतीय सिनेमा के लिए एक रोमांचक विकास है, लेकिन इन महत्वाकांक्षाओं के चलते बजट में भी भारी वृद्धि हो रही है. लेकिन हिट फिल्मों का फार्मूला बेहद सरल है: कम जोखिम, अधिक प्रयोग, जबरदस्त लाभ.

उदाहरण के लिए, टॉक्सिक या रामायण को ही ले लीजिए. यश अभिनीत और रणबीर कपूर-साई पल्लवी अभिनीत फिल्मों को वर्ल्डवाइड दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जिसमें भरपूर एक्शन, अंतरराष्ट्रीय तकनीशियन और मल्टी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है. यह महत्वाकांक्षा वाकई उत्साहजनक है. भारतीय सिनेमा का वैश्विक दर्शकों तक पहुंचना एक सकारात्मक कदम है.

समस्या यह है कि एक बार जब फिल्मों को वैश्विक "बड़े आयोजनों" के रूप में तैयार किया जाता है, तो बजट तेजी से बढ़ने लगते हैं, और इसके साथ ही भारी आर्थिक दबाव भी आता है और यह स्थिति टिकाऊ नहीं है.

क्योंकि कोई भी फिल्म उद्योग सिर्फ बड़ी बजट फिल्मों के दम पर नहीं टिक सकता. बड़ी बजट फिल्में सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन मध्यम बजट की फिल्में पूरे उद्योग को चलाती हैं. ये नए लेखकों, युवा निर्देशकों, प्रयोगात्मक शैलियों और नए सितारों के लिए जगह बनाती हैं. साथ ही, ये दर्शकों को वैरायटी भी देती हैं, जो आज के हिंदी सिनेमा में तेजी से गायब होती जा रही है.

विडंबना यह है कि बॉलीवुड की हालिया कुछ सफल फिल्मों में से एक ऐसी कैटेगरी से आई है जिसने ठीक इसी संतुलन को अपनाया है, हॉरर-कॉमेडी. मैडॉक फिल्म्स की बढ़ती हॉरर फिल्मों की दुनिया को सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने सुपरहीरो फ्रेंचाइजी की तरह बड़े पैमाने पर फिल्में बनाने की कोशिश की, बल्कि इसलिए मिली क्योंकि उसने जमीनी कहानी कहने के तरीके और कैटेगरी पहचान पर भरोसा किया.

कैसा हो सकता है बॉलीवुड का बेड़ापार

क्योंकि इस समय, हॉलीवुड की 7 करोड़ रुपये की हॉरर फिल्म एक ऐसी सच्चाई को उजागर कर रही है, जो बड़े-बड़े मेकर्स को सोचने पर मजबूर कर रही है. दर्शक अभी भी नया माहौल और कहानी को स्टूडियो से कहीं अधिक महत्व देते हैं.

हर फिल्म के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है. हर शुक्रवार को एक सिनेमाई ब्रह्मांड की जरूरत नहीं होती और हर सिनेमाई अनुभव को "अखबार-भारत में होने वाले कार्यक्रम" के रूप में इवेंट करने की भी जरूरत नहीं है.

क्योंकि कभी-कभी, बस एक फिल्म के लिए एक दमदार कहानी ही काफी होती है और 2026 में, वह कहानी एक यूट्यूबर, करी बार्कर द्वारा बनाई गई एक छोटी सी हॉरर फिल्म से आया.