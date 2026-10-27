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'ऑब्सेशन' इंडिया OTT रिलीज, हिंदी में देखें अनकट वर्जन, वरुण-कृति देंगे आवाज, जानें कब-कहां होगी स्ट्रीम

'ऑब्सेशन' इंडिया OTT रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल करने के बाद, क्यूरी बार्कर की फिल्म ‘ऑब्सेशन’ अब ऑनलाइन रिलीज होने जा रही है. दुनियाभर में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई करने वाली इस ग्लोबल ब्लॉकबस्टर को भारत में भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. अब ओटीटी पर अपनी शुरुआत के लिए फिल्म को एक देसी अंदाज दिया जा रहा है. कृति सेनन और वरुण धवन इसके हिंदी वर्जन में निक्की और बेयर के किरदारों को अपनी आवाज देंगे. फिल्म के मूल थिएट्रिकल वर्जन में इंडे नवारेट और माइकल जॉनस्टन ने शानदार अभिनय किया है, जिसने दुनियाभर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

कब और कहां होगी स्ट्रीम?

हॉरर की दुनिया में कई यादगार पॉप-कल्चर मोमेंट्स देने और इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली ‘ऑब्सेशन’ अब भारतीय दर्शकों के लिए अपने मूल, अनकट वर्जन में अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी, जहां अंग्रेजी वर्जन में कलाकारों का मूल अभिनय बरकरार रहेगा, वहीं हिंदी वर्जन फिल्म में एक नया भारतीय रंग लेकर आएगा. कृति और वरुण अपने खास अंदाज में मुख्य किरदारों को आवाज देंगे, जबकि फिल्म की मूल कहानी और उसकी भावनाओं को बरकरार रखा जाएगा. यह फिल्म 30 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार (JioHotstar) के पीकॉक (Peacock Hub) पर प्रीमियर के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म ने दुनियाभर में 3,851.14 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था.