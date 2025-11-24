ETV Bharat / entertainment

दर्द इसे कहते हैं.. बॉलीवुड की फेमस सिंगर के पति का जब देहांत हुआ तब अर्थी तक के पैसे नहीं थे

कहते हैं कई बार लोगों को अंदर से रोते हुए भी बाहरी तौर पर मुस्कुराना पड़ता है. रेखा झा उसकी जीवंत उदाहरण हैं. पढ़ें आगे

SINGER REKHA JHA
रेखा झा की जिंदगी (ETV Bharat)
Published : November 24, 2025 at 6:32 PM IST

रिपोर्ट : कृष्णनंदन

पटना : 'अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी', मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी इस कविता के माध्यम से भारतीय महिला की स्थिति पर एक भावनात्मक टिप्पणी की है, जो अपने परिवार और बच्चों के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है. कुछ ऐसी ही कहानी 'ओ वुमनिया' को फलक तक पहुंचाने वाली रेखा झा की भी है.

बिहार के मिथिला की मिट्टी में जन्मी और पली-बढ़ी रेखा झा आज संगीत जगत में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. मगर उनके स्वर जितने मधुर हैं, उनके जीवन की कहानी उतनी ही संघर्षों से भरी है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में रेखा झा ने अपने जीवन का वह सफर साझा किया जो एक आम मध्यवर्गीय बेटी के संघर्षों को असाधारण ऊंचाई तक लेकर गया.

गाना गाती रेखा झा (ETV Bharat)

घर में था संगीत का माहौल लेकिन खुद संगीत से दूर : रेखा झा बताती हैं कि समस्तीपुर जिला उनकी जन्मभूमि है, जबकि पटना उनकी कर्मभूमि है. वह कहती हैं कि मैं तीन भाइयों के बीच अकेली बेटी थी और मेरे पिताजी संगीत शिक्षक थे. लेकिन विडंबना यह था कि संगीत घर में था, पर बचपन और युवावस्था में मेरे हिस्से संगीत नहीं आया.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

'कम उम्र में शादी और जिम्मेदारियों का पहाड़' : रेखा झा बताती हैं कि जैसे ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई खत्म हुई, घर वालों ने 17 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी. वह कहती हैं कि मेरे पति पंकज झा भी उसी उम्र के थे. दोनों बच्चे थे, न गृहस्थी का ज्ञान था, न समझ. घर की जिम्मेदारियां इतनी थीं कि खुद के बारे में सोचने तक का वक्त नहीं मिलता था. लेकिन घर का काम करते हुए वे अक्सर गुनगुनाती थीं. उसी गुनगुनाहट में शायद उनका भविष्य छिपा था.

जब रेखा झा और पंकज झा की हुई थी शादी (रेखा झा द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीरें)

''मेरे पति मुझे गुनगुनाते सुनते और कहते थे चलो तुम्हें संगीत की ट्रेनिंग दिलाते हैं. पर मैं मना कर देती थी क्योंकि काम इतना रहता कि समय ही नहीं बचता.''- रेखा झा, गायिका

पति के कहने पर संगीत में रखा कदम : रेखा झा के अनुसार उनके पति का यह आग्रह बाद में उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना. उन्होंने बताया कि एक दिन वह अपने पिताजी को पति की इच्छा बताई. पति चाहते थे कि वह संगीत सीखे और पिताजी तो सुनते ही खुश हो गए. उन्हें लगता था कि बेटी में वही सुर बह रहे हैं जिसे उन्होंने जीवनभर सींचा है. तीनों बेटे संगीत में नहीं गए, तो शायद उन्हें लगा कि बेटी में उनकी छाप दिखेगी. इसके बाद उनके पति ने उन्हें एक संगीत शिक्षक के पास भेजना शुरू किया.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

पति चलाते थे ट्रैवल एजेंसी : रेखा झा ने बताया कि उनके पति ट्रैवल एजेंसी चलाते थे और वह घर चलाने के साथ-साथ उनके कहने पर संगीत सीखने लगी. लेकिन रियाज के लिए घर में समय ही नहीं मिलता था. इसलिए वह रसोई में, कपड़े धोते हुए, बच्चों को संभालते हुए, हर काम के बीच रागों को गुनगुनाती रहती थी. कुछ महीनों के बाद ही उन्हें लोक संगीत सीखने की इच्छा हुई जिसके बाद उनके पिताजी ने एक अनुभवी गुरु ढूंढे जो उनके घर आकर उन्हें भोजपुरी, मैथिली और शास्त्रीय संगीत सिखाने लगे. यहीं से उनकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई.

कभी सिलाई मशीन चलाकर काटती थी जिंदगी (रेखा झा द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीरें)

पहला ऑडिशन और जिंदगी बदल गई : रेखा झा ने बताया कि उनके गुरुजी ने एक दिन बताया कि पटना में बड़ा ऑडिशन हो रहा है. मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऑडिशन को फेस कर सकूं, क्योंकि मैं एक घरेलू औरत थी. बड़े लोगों के बीच जाकर खड़ा होना, मेरे लिए नामुमकिन जैसा लग रहा था. गुरुजी साथ गए और हिचकते हुए मैंने ऑडिशन दिया.

रेखा झा से खास बातचीत (ETV Bharat)

''वहां एक से एक गायक पहुंचे थे लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने मन को शांत किया और पूरी एकाग्रता से गाना गा दिया. ऑडिशन खत्म होने के बाद भीड़ को घर भेज दिया गया लेकिन मुझे रोक दिया गया. बाद में पता चला कि मुझे सेलेक्ट कर लिया गया है. आज भी याद है जब स्नेहा वालेकर मैम ने मुझे गले लगाकर कहा था तुम्हें चुन लिया गया है.''- रेखा झा, गायिका

'वुमनिया गीत से रातों-रात मिला शोहरत' : रेखा झा बताती हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के लिए वुमनिया गीत की रिकॉर्डिंग बनारस और मुंबई में हुई. उन्होंने कहा जब फिल्म रिलीज हुई और वुमनिया हिट हुआ तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई. देश-विदेश में इस गीत ने धूम मचा दी. जहां जाती, लोग कहते थे अरे यही हैं वुमनिया वाली रेखा झा. गाने की सफलता के बाद बड़े-बड़े स्टेज शो. कार्यक्रम और सम्मान मिलने लगे. पर इसी खुशी के बीच किस्मत ने मुझे सबसे बड़ा दर्द दिया.

प्रोग्राम के दौरान रेखा झा (रेखा झा द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीरें)

2012 में पति की दोनों किडनी हो गई फेल : रेखा झा की आवाज इस पल रुक जाती है. वह कहती हैं, एक तरफ शोहरत आ रही थी. दूसरी तरफ पति की किडनी फेल हो गई. हमारे पास इलाज के पैसे नहीं थे. 2013 में इलाज शुरू हुआ. जितना कमाती थी सब वहीं लग जाता था. इस बीच पति उनसे बार-बार कहते थे कि गीत गाना कभी बंद मत करना.

बच्चे और पति के साथ रेखा झा (रेखा झा द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीरें)

''मैं अंदर से रोते हुए भी मंच पर मुस्कुराती थी क्योंकि सुर बिगड़ा तो कोई बुलाएगा नहीं. घर में पांच छोटे बच्चे थे, पति अस्पताल में थे, कौन देखता? मैं माइक्रोफोन के सामने खड़ी होकर गा रही थी. यह मेरे अपने ऊपर जुल्म जैसा था.''- रेखा झा, गायिका

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

10 साल की जंग के बाद पति का निधन : साल 2022 में पति ने दुनिया छोड़ दी. उस दिन उनके पास अर्थी तक के पैसे नहीं थे. भाई ने कहीं से पैसे जुटाए और जैसे-तैसे अंतिम संस्कार हुआ. पति के जाने के बाद वह लगभग दो साल तक डिप्रेशन में रहीं. वह रात-रात भर बच्चों के साथ बैठकर रोती थी. पटना में रहना और मकान का किराया, बच्चों का खर्च, सब संभालना मुश्किल था. दो बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी. छोटी बेटियों ने छोटी-मोटी नौकरियां कीं और घर का खर्च धीरे-धीरे चलने लगा. पति के जाने के बाद 2 साल बहुत ही बुरे दौर में जिंदगी गुजरी.

मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सम्मानित होतीं रेखा झा (रेखा झा द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीरें)

पति की बात याद आई तो हिम्मत के साथ की वापसी : रेखा झा ने बताया डिप्रेशन के दौड़ में ही उन्हें पति की बात याद आई. उन्होंने कहा था कि गाना मत छोड़ना. इसलिए मैंने छोटे कार्यक्रमों में जाना शुरू किया. छठ पूजा हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोग वुमनिया जरूर गवाते हैं. यही गीत आज भी मेरी रोजी-रोटी है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

''अब हालत पहले से बेहतर हैं. मेरे पास संगीत सीखने के लिए कई बच्चे आते हैं. इंस्टाग्राम पर भी एक पेज बनाया है. वहां से भी कुछ आमदनी हो जाती है. पति के जाने के बाद मैंने अपने लिए एक साड़ी तक नहीं खरीदी. मेरे शिष्य और मेरे बच्चे जो दे देते हैं, वही पहन लेती हूं.''- रेखा झा, गायिका

अपने छात्रों के साथ रेखा झा (रेखा झा द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीरें)

स्नेहा वालेकर आज भी साथ : रेखा झा कहती हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर की टीम में से स्नेहा वालेकर ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो आज भी फोन करती हैं और हाल-चाल पूछती हैं. उनका फोन आ जाए तो हिम्मत दोगुनी हो जाती है. वह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ कुछ पल बात कर लेने से एक अलग ऊर्जा आती है. संगीत की जितनी उन्हें जानकारी है वह अद्भुत है. उनके काम करने का जो तरीका है, वह मुझे बहुत पसंद आता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

बिहार की विरासत प्रोजेक्ट : फिलहाल रेखा झा 'बिहार की विरासत' नामक एक बड़े सांस्कृतिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं. बिहार की कला संस्कृति विभाग का यह प्रोजेक्ट है, जिसका 21 दिसंबर को नालंदा में प्रस्तुतीकरण होना है. बिहार की पांचों प्रमुख बोलियों भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका और अंगिका के लोकगीत को वह गा रही हैं. यह कार्यक्रम जो लोकगीत खो गए हैं उन्हें फिर से जीवंत करने का प्रयास है. इसके अलावा उन्हें बॉलीवुड से भी दो-तीन नए प्रोजेक्ट मिले हैं. इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में जल्द ही वह मुंबई जाएंगी और वहां गाने की रिकॉर्डिंग पूरी होगी.

प्रोग्राम में प्रस्तुति देती रेखा झा (रेखा झा द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीरें)

'बेटा पापा की इच्छा पर काम करने के लिए करता है प्रेरित' : रेखा झा कहती हैं कि मुझे चार बेटियां और एक बेटा है. बेटा तीसरे नंबर पर है, जिसका नाम अनमोल है. वही अब मेरे मैनेजमेंट का जिम्मा संभाल रहा है. अनमोल हमेशा कहता है मां गाना मत छोड़ना. पापा की इच्छा थी कि आप अपने हुनर को मंच तक पहुंचाएं. इसी प्रकार उनका बेटा उन्हें प्रेरित करता है और यह प्रेरणा है कि आज एक बार फिर से खुद को संभाल कर लोक संगीत के क्षेत्र में काम करने लगी हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा और इम्तियाज अली के साथ रेखा झा (रेखा झा द्वारा उपलब्ध करायी गई तस्वीरें)

'वुमनिया मेरा आधार कार्ड है' : रेखा झा जीवन के अनुभवों के आधार पर कहती हैं कि जब कुछ रास्ते बंद हो रहे होते हैं, तब एक नया रास्ता जरूर खुलता है. उनके जीवन में वह रास्ता संगीत बनकर आया. उन्होंने बताया कि वह कभी-कभी यह सोचकर सहम जाती हैं कि अगर संगीत उनके जीवन में नहीं आया होता तो इस परिस्थिति में वह क्या करती?

''वुमनिया मेरा आधार कार्ड है. इसी ने मुझे पहचान दी और इसी गीत ने मुझे जिंदगी की राह दिखा दी. चाहे लोग मुझे छठ पूजा में बुलाएं या कोई भी मांगलिक पूजा में बुलाएं, एक बार वुमनिया जरूर सुनते हैं.''- रेखा झा, गायिका

