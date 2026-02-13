ETV Bharat / entertainment

O'Romeo X Review: जनता को भाया शाहिद कपूर का रोमियो स्टाइल, एक्शन-वायलेंस ड्रामा को दिए इतने स्टार

हैदराबाद: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म ओ'रोमियो आज 13 फरवरी को किस डे के मौके पर रिलीज हो चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 5.9 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है. इससे पता चलता है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने जा रही है. विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओ'रोमियो दर्शकों को कैसी लग रही है और उनका इस फिल्म पर क्या रिस्पॉन्स है, चलिए जानते हैं.

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने फिल्म ओ' रोमियो देख ली है और उन्होंनें फिल्म को बेहतरीन बताया है. मीरा ने स्टार हसबैंड शाहिद कपूर के काम की तारीफ की है.उन्होनें शाहिद को रोमियो और खुद को जूलियट कहा है. उन्होंने कहा कि शाहिद का अब तक का सबसे बेस्ट है.

एक एक्स यूजर फर्स्ट हाफ की तारीफ कर लिखता है, सॉलिड, कैरेक्टर बिल्डिंग और इंटेंस इंट्रोडक्शन. एक यूजर ने फिल्म ओ'रोमियो के स्टाइल के साथ-साथ बोल्ड, लव और वॉयलेंस बताया है. उसने लिखा है कि शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने शानदार काम किया है.

एक और लिखता है, फर्स्ट हाफ देख लिया है, स्टाइलिश एक्शन, डार्क ह्यूमर, अभी तक मजेदार फिल्म है'. एक यूजर ने शाहिद कपूर की फिल्म को तीन स्टार्स और तीन थंब दिए हैं.