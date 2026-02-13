O'Romeo X Review: जनता को भाया शाहिद कपूर का रोमियो स्टाइल, एक्शन-वायलेंस ड्रामा को दिए इतने स्टार
शाहिद कपूर की साल 2026 की यह पहली फिल्म है. दर्शकों को कैसी लग रही है उनकी ये फिल्म जानिए.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 10:53 AM IST
हैदराबाद: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म ओ'रोमियो आज 13 फरवरी को किस डे के मौके पर रिलीज हो चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म ने 5.9 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग की है. इससे पता चलता है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने जा रही है. विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओ'रोमियो दर्शकों को कैसी लग रही है और उनका इस फिल्म पर क्या रिस्पॉन्स है, चलिए जानते हैं.
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने फिल्म ओ' रोमियो देख ली है और उन्होंनें फिल्म को बेहतरीन बताया है. मीरा ने स्टार हसबैंड शाहिद कपूर के काम की तारीफ की है.उन्होनें शाहिद को रोमियो और खुद को जूलियट कहा है. उन्होंने कहा कि शाहिद का अब तक का सबसे बेस्ट है.
Mira review is hereeeee 🥹| #ORomeo pic.twitter.com/cuTAIYHwuE— 𝙃𝙖𝙧𝙨𝙝. (@shanaticharsh) February 12, 2026
एक एक्स यूजर फर्स्ट हाफ की तारीफ कर लिखता है, सॉलिड, कैरेक्टर बिल्डिंग और इंटेंस इंट्रोडक्शन. एक यूजर ने फिल्म ओ'रोमियो के स्टाइल के साथ-साथ बोल्ड, लव और वॉयलेंस बताया है. उसने लिखा है कि शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने शानदार काम किया है.
There was zero buzz around #ORomeo and all the promotions looked cringe.— Dr Vijay Mallya (@drvijaymalya) February 13, 2026
But man 🥵, what an outstanding movie it is. Absolute roller coaster ride. Shahid Kapoor, you have my respect man. 🫡
IMAGINE THE AURA OF THIS FILM 💥💥💥#SHAHIDKAPOOR #OROMEO 💥💥💥👍🏻👍🏻👍🏻🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Kcpbs5rYMa— Arif Ariff (@ArifAriff124446) February 6, 2026
एक और लिखता है, फर्स्ट हाफ देख लिया है, स्टाइलिश एक्शन, डार्क ह्यूमर, अभी तक मजेदार फिल्म है'. एक यूजर ने शाहिद कपूर की फिल्म को तीन स्टार्स और तीन थंब दिए हैं.
#ORomeo first half done. Stylish action, well paced and usual dark humour. Enjoyable till now. #ORomeoReview pic.twitter.com/9ZH6ebihrG— Malhar (@BackchodGPT) February 13, 2026
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म में शाहिद कपूर ने हुसैन उस्तरा के रोल में हैं. तृप्ति को अफ्सा, नाना पाटेकर को इस्माइल खान, अविनाश तिवारी को जलाल, तमन्ना भाटिया को राबिया, दिशा पटानी को जूली के रोल में देखा जा रहा है. वहीं, विक्रांत मैसी का फिल्म में कैमियो है.
ओ'रोमियो डे वन कलेक्शन प्रेडिक्शन
फिल्म ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो शाहिद कपूर अपनी फिल्म ओ'रोमियो से 5 से 7 करोड़ रुपये से खाता खोल सकते हैं.
O Romeo FIRST Review:— Social18 (@social8een) February 13, 2026
" best yet!" 🌟❤️#MiraRajput has shared the first review of #ORomeo and she is all praise for #ShahidKapoor’s performance! Calling herself "Juliet" to his "Romeo," she says this is his finest work to date. 🎭✨
The buzz is real! Are you ready for the… pic.twitter.com/FyShkfCRU4
🌟✨ 1st half Reveiw -— Nik Friday Reviews🚀 (@Nik_Wani_) February 13, 2026
🥵 A solid, character-building, and intense introduction ...#Oromeo #OromeoReviews https://t.co/oiDVlk4LY8 pic.twitter.com/n3vvmaYB4P
#ORomeo Movie Review— Kuldeep Gadhvi (@kuldeepgadhvi70) February 12, 2026
O’ Romeo is a bold and love and violence with style. #ShahidKapoor @shahidkapoor, @tripti_dimri23, @avinashtiw85, and Farida Jalal, the film stands out @VishalBhardwaj@NGEMovies @WardaNadiadwala#SajidNadiadwala
4 / 5
Read 🔗https://t.co/AkveT52OzR
शाहिद कपूर की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्में
कबीर सिंह (20 करोड़ रुपये)
पद्मावत (18 से 19 करोड़ रुपये)
आर..राजकुमार (10 करोड़ रुपये)
उड़ता पंजाब (10 करोड़ रुपये)
तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया (7 करोड़ रुपये)
हैदर (6.50 करोड़ रुपये)
कमीने (4 करोड़ रुपये)
अब देखना होगा कि शाहिद कपूर की फिल्म ओ'रोमियों किन-किन का रिकॉर्ड तोड़ती है.