'ओ रोमियो' का वायलेंस टीजर रिलीज, मासी-क्लासी लुक में शाहिद कपूर ने मचाया आतंक, दिखा खूंखार अंदाज

हैदराबाद: शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की 'कमीने' वाली जोड़ी एक बार फिर धमाल करने जा रही है. दोनों की जोड़ी की फिल्म ओ रोमियो अगले महीने रिलीज होने के लिए तैयार है. बीती 9 जनवरी को फिल्म से शाहिद कपूर का नया पोस्टर आया था और आज 10 जनवरी टीजर का भी इंतजार खत्म हो गया है. फिल्म ओ रोमियो के टीजर में शाहिद कपूर का अंदाज बिल्कुल अलग और हटके दिख रहा है. शाहिद कपूर के साथ-साथ फिल्म में कौन-कौन एक्टर नजर आएगा, टीजर में सबके चेहरे उनके धांसू रोल के साथ नजर आ गए हैं. चलिए देखते हैं आखिर कैसा है शाहिद कपूर की नई फिल्म ओ रोमियो का टीजर.

ओ-रोमियो का मासी-क्लासी टीजर रिलीज

1.35 मिनट का ओ रोमियो का टीजर मारदाड़ और मारकाट से भरा पड़ा है. साथ ही शाहिद कपूर का रोमियो वाला स्वैग देखने को मिल रहा है. खून से लथपथ शाहिद कपूर पहली बार इस तरह मासी और क्लासी रोल करने जा रहे हैं. हांलाकि कमीने, हैदर और कबीर सिंह में भी उनका अलग अदांज दिखा था, लेकिन यह उससे हटके हैं. टीजर में लैला-मजनू वाले आशीष तिवारी का लुक सबसे इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव है. आशीष के लुक पर ज्यादा काम किया हैं, उन्हें देखकर लगता है. नाना पाटेकर और फरीदा जलाल जैसे दिग्गज कलाकार के चेहरे भी टीजर में दिखे हैं. तमन्ना भाटिया और तृप्ति डिमरी के रोल इंटेंस नजर आ रहे हैं. टीजर में दोनों ही हसीनाएं साइलेंट मोड में दिखी हैं. दिशा पटानी और विक्रांत मैसी भी शानदार लुक में नजर आए हैं.