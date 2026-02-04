ETV Bharat / entertainment

'ओ'रोमियो' की रिलीज पर संकट, मेकर्स के खिलाफ कोर्ट पहुंची गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी, लगाए ये आरोप

यह फिल्म 13 फरवरी को दुनिया भर में रिलीज हो रही है. यह फिल्म हुसैन जैदी की किताब 'माफिया क्वींस ऑफ मुंबई' पर आधारित है, इसलिए उन्हें भी इस केस में डिफेंडेंट बनाया गया है. सनोबर शेख ने यह भी मांग की है कि फिल्म को पहले से दिखाया जाए और कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने के लिए एक ज्यूडिशियल कमिश्नर या किसी और व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए.

कभी दाऊद इब्राहिम के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म 'ओ रोमियो' के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और विशाल भारद्वाज के खिलाफ मुंबई सेशंस कोर्ट में केस किया है.

शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' के खिलाफ मुंबई सेशंस कोर्ट में हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने एक पिटीशन फाइल की गई है. सनोबर ने फिल्म में हुसैन उस्तरा की जिंदगी को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया है. पिटीशन पर 6 फरवरी को सुनवाई होने की उम्मीद है.

मुंबई: शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म 'ओ रोमियो' पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. फिल्म के खिलाफ मुंबई सेशंस कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है. यह पिटीशन किसी और ने नहीं, बल्कि कुख्यात गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की बेटी ने फाइल किया है. गैंगस्टर की बेटी ने 'ओ रोमियो' की रिलीज पर बैन लगाने के लिए सेशंस कोर्ट में अर्जी दी है.

सनोबर शेख ने इस केस के जरिए 'ओ रोमियो' की रिलीज पर बैन लगाने की मांग की है. यह फिल्म उनके पिता की अनऑथराइज्ड बायोपिक है और इसे बनाने से पहले परिवार से कोई परमिशन नहीं ली गई थी.

सनोबर के दावे के मुताबिक, यह फिल्म पूरी तरह से कमर्शियल फायदे के लिए बनाई गई है और इसमें हुसैन उस्तरा की जिंदगी को गलत और बदनाम करने वाले तरीके से दिखाया गया है. 'ओ रोमियो' का टीजर रिलीज होने के बाद सनोबर शेख ने फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था और 2 करोड़ रुपये के कम्पेनसेशन की भी मांग की थी. हालांकि, कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है.

सनोबर शेख ने अपनी पिटीशन में दावा करते हुए कहा हैं, 'मेरे पिता मुंबई में जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते थे. साथ ही, उन्होंने मुंबई में क्राइम रोकने के लिए कई मामलों में पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की मदद की थी. इस वजह से उनकी जान को लगातार खतरा बना रहता था.'

उन्होंने आगे कहा, 'खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उन्हें 4 अगस्त 1994 को बुलेट-प्रूफ जैकेट पहनने की परमिशन भी दी थी. इन्हीं कामों की वजह से वे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की हिट लिस्ट में भी थे. दाऊद के साथियों ने छोटा शकील के ऑर्डर पर उन्हें मार डाला था.'

सनोबर ने अपने पिटीशन में आगे कहा है, 'मेरे पिता मुंबई पुलिस के लिए इनफॉर्मर का काम कर रहे थे और D कंपनी के बारे में जानकारी दे रहे थे. हालांकि, इस फिल्म के ट्रेलर से यह गलत इमेज फैल रही है कि उस्तरा एक गैंगस्टर था, जिसका उसके परिवार पर बुरा असर पड़ रहा है और उसके मेंबर्स की इमेज खराब हो रही है.'