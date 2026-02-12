ETV Bharat / entertainment

A सर्टिफिकेट वाली 'ओ'रोमियो' कितने करोड़ से खोलेगी खाता, एडवांस बुकिंग में हुई कितनी कमाई? जानें रनटाइम समेत सबकुछ

शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ओ'रोमियो कल 13 फरवरी को किस डे के मौके पर रिलीज होने जा रही है.

O Romeo Box Office Day 1 Prediction
ओ'रोमियो' कितने करोड़ से खोलेगी खाता (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म ओ'रोमियो की रिलीज में अब बस एक दिन बचा है. ओ'रोमियो से शाहिद कपूर साल 2026 में खाता खोलने जा रहे हैं. विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओ'रोमियो एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म होने जा रही है. फिल्म के पोस्टर, टीजर और ट्रेलर पहले ही फिल्म की हाइप को बढ़ा चुके हैं. फिल्म ओ'रोमियो में रोमांस के साथ-साथ मारकाट के बहुत सीन देखने को मिलेंगे. यही वजह है कि फिल्म को एडल्ट कैटेगरी का टैग मिला है. फिल्म ओ'रोमियो कल रिलीज होने जा रही है. इससे पहले जानेंगे कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितना कमा लिया है. पहले दिन फिल्म कितने रुपये से ओपनिंग करने जा रही है. रनटाइम और स्क्रीन काउंट समेत जानेंगे फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में.

ओ'रोमियो एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क की मानें तो शाहिद कपूर स्टारर ओ'रोमियो ने 8365 शोज (2डी) के लिए 50361 टिकट सेल कर एडवांस बुकिंग में 11848729 रुपये कमा लिए हैं. वहीं, ब्लॉक सीटों की कमाई का आंकड़ा 3.26 करोड़ रुपये है. फिल्म ने मुंबई में 42.87 लाख, एनसीआर में 23.09 लाख, पुणे में 3.31 लाख, हैदराबाद में 8.08 लाख, कोलकाता में 3.07 लाख, अहमदाबाद में 8.68 लाख रुपये के डे 1 के लिए टिकट सेल कर दिए हैं.

ओ'रोमियो डे वन कलेक्शन प्रेडिक्शन

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो शाहिद कपूर अपनी फिल्म ओ'रोमियो से 5 से 7 करोड़ रुपये से खाता खोल सकते हैं. शाहिद कपूर की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्मो में कबीर सिंह (20 करोड़ रुपये), पद्मावत (18 से 19 करोड़ रुपये), आर..राजकुमार (10 करोड़ रुपये), उड़ता पंजाब (10 करोड़ रुपये), तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया (7 करोड़ रुपये), हैदर (6.50 करोड़ रुपये) और कमीने (4 करोड़ रुपये) शामिल हैं. अब देखना होगा कि शाहिद कपूर की फिल्म ओ'रोमियों किन-किन का रिकॉर्ड तोड़ती है.

ओ'रोमियो सर्टिफिकेट, रनटाइम, स्क्रीन काउंट

शाहिद कपूर की फिल्म ओ'रोमियो को धुरंधर वाला यानी एडल्ट कैटेगरी का टैग मिला है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म में मारकाट और इंटिमेट सीन के आधार फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म के रनटाइम की बात करें तो यह 178 मिनट 41 सेकेंड यानी 2 घंटे 58 मिनट और 41 सेंकेंड की फिल्म है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म भारत में 4500 स्क्रीन पर रिलीज होने जा रही है.

ओ'रोमियो के बारे में

ओ'रोमियो का निर्देशन विशाल भारद्वाज ने किया है. इससे पहले विशाल और शाहिद की जोड़ी कमीने (2007), हैदर (2014) और रंगून (2017) बना चुकी है. फिल्म ओ'रोमियो की बात करें तो यह फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर आधारित एक क्राइम थ्रिलर है. फिल्म कल यानी 13 फरवरी को किस डे के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म की स्टारकास्ट में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, फरीदा जलाल, नाना पाटेकर, अवीनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी और विक्रांत मैसी भी हैं.

ये भी पढ़ें:

'ओ’रोमियो' का एनर्जेटिक ट्रैक 'आशिकों की कॉलोनी' मचा रहा धूम, शाहिद कपूर और दिशा पाटनी ने बढ़ाया तापमान

TAGGED:

O ROMEO BOX OFFICE
O ROMEO ADVANCE BOOKING
O ROMEO CERTIFICATE
ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस
O ROMEO BOX OFFICE DAY 1 PREDICTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.