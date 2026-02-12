ETV Bharat / entertainment

A सर्टिफिकेट वाली 'ओ'रोमियो' कितने करोड़ से खोलेगी खाता, एडवांस बुकिंग में हुई कितनी कमाई? जानें रनटाइम समेत सबकुछ

ओ'रोमियो' कितने करोड़ से खोलेगी खाता ( POSTER )

हैदराबाद: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म ओ'रोमियो की रिलीज में अब बस एक दिन बचा है. ओ'रोमियो से शाहिद कपूर साल 2026 में खाता खोलने जा रहे हैं. विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म ओ'रोमियो एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म होने जा रही है. फिल्म के पोस्टर, टीजर और ट्रेलर पहले ही फिल्म की हाइप को बढ़ा चुके हैं. फिल्म ओ'रोमियो में रोमांस के साथ-साथ मारकाट के बहुत सीन देखने को मिलेंगे. यही वजह है कि फिल्म को एडल्ट कैटेगरी का टैग मिला है. फिल्म ओ'रोमियो कल रिलीज होने जा रही है. इससे पहले जानेंगे कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितना कमा लिया है. पहले दिन फिल्म कितने रुपये से ओपनिंग करने जा रही है. रनटाइम और स्क्रीन काउंट समेत जानेंगे फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में. ओ'रोमियो एडवांस बुकिंग सैकनिल्क की मानें तो शाहिद कपूर स्टारर ओ'रोमियो ने 8365 शोज (2डी) के लिए 50361 टिकट सेल कर एडवांस बुकिंग में 11848729 रुपये कमा लिए हैं. वहीं, ब्लॉक सीटों की कमाई का आंकड़ा 3.26 करोड़ रुपये है. फिल्म ने मुंबई में 42.87 लाख, एनसीआर में 23.09 लाख, पुणे में 3.31 लाख, हैदराबाद में 8.08 लाख, कोलकाता में 3.07 लाख, अहमदाबाद में 8.68 लाख रुपये के डे 1 के लिए टिकट सेल कर दिए हैं.