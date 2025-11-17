ETV Bharat / entertainment

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

हैदराबाद: श्याम बेनेगल की फिल्म 'मुजीब: द मेकिंग ऑफ अ नेशन' एक बायोपिक फिल्म है. इस फिल्म में शेख हसीना के बारे में भी दिखाया गया है. क्या आपको पता है कि इस फिल्म में शेख हसीना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस कौन है? तो चलिए आपको भी बताते हैं...

मशहूर बंग्लादेशी एक्ट्रेस नुसरत फारिया इन दिनों अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं. नुसरत फारिया को इस वर्ष ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर थाईलैंड जाने के दौरान हिरासत में लिया गया. अधिकारियों ने उनका नाम 2024 के एक हत्या प्रयास मामले से जुड़ा होने के कारण रोका.

कैसे हुई गिरफ्तारी?

मई में इमिग्रेशन अधिकारियों ने पुष्टि की कि फारिया का नाम सिस्टम में फ्लैग होने के बाद उन्हें रोका गया. वातारा थाने के इंस्पेक्टर सुजन हक के अनुसार, एयरपोर्ट पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया. प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्हें वातारा थाने से ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच में ट्रांसफर किया गया. कुछ दिनों बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.

2024 के छात्र आंदोलन से जुड़ा मामला

यह मामला जुलाई 2024 की उस घटना से जुड़ा है, जब देशभर में छात्र-नेतृत्व वाले एंटी-गवर्नमेंट प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया था. ढाका के वातारा इलाके में एक छात्र पर हुए हमले के प्रयास में 17 लोगो, जिनमें नुसरत फारिया का नाम भी शामिल है, को आरोपित किया गया था. यही आंदोलन बाद में इतना व्यापक हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा.

कौन हैं नुसरत फारिया?

विवादों में घिरने से पहले नुसरत फारिया बंग्लादेशी और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की प्रमुख हस्तियों में शुमार थीं. उन्होंने रेडियो जॉकी और टीवी होस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी करिश्माई मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीत लिया.