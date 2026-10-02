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Nushrratt Bharuccha Health Update: बाली में 'ड्रीम गर्ल' एक्ट्रेस की स्पाइन में फ्रैक्चर, एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा मुंबई

बाली में हुए हादसे के बाद नुसरत भरूचा की टीम ने उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी है. आइए जानें क्या अपडेट मिला है.

Nushrratt Bharuccha
नुसरत भरूचा (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 2, 2026 at 12:58 PM IST

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हैदराबाद: नुसरत भरूचा के हेल्थ से जुड़ा अपडेट सामने आया है. उनकी टीम ने बताया कि एक्ट्रेस काम और छुट्टियों के लिए बाली गई थीं, जहां एक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है. एक्ट्रेस अभी अस्पताल में हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं. उनकी टीम ने कंफर्म किया है कि उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी होगी. आगे के इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस से मुंबई वापस लाने की भी तैयारी की जा रही है.

ईटीवी भारत को नुसरत भरूचा के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी मिली है. ईटीवी भारत को बताया गया है कि नुसरत भरूचा काम और छुट्टियों के सिलसिले में बाली गई थीं, जहां दुर्भाग्यवश उनका एक हादसा हो गया और उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया. फिलहाल नुसरत बाली के एक अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. डॉक्टरों द्वारा आगे की जांच और मूल्यांकन के बाद नुसरत की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाएगी.

इस समय हमारी सबसे पहली प्राथमिकता नुसरत का स्वास्थ्य और उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. हम उन्हें एयर एंबुलेंस के जरिए बाली से मुंबई लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जहां उनकी सर्जरी की जाएगी.

चोट की गंभीरता और सर्जरी को देखते हुए नुसरत को आराम और स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी. ऐसे में आने वाले कुछ हफ्तों के लिए उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं प्रभावित होने की संभावना है.

हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस समय उनकी निजता का सम्मान करें और उन्हें अपने इलाज और स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक समय और स्थान दें. नुसरत के लिए चिंता और शुभकामनाएं व्यक्त करने वाले सभी लोगों के हम आभारी हैं. उचित समय पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी.

काम की बात करें तो, खबरों के अनुसार नुसरत भरूचा टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म की कास्ट में शामिल हो गई हैं. यह फिल्म टाइगर श्रॉफ और नुसरत भरूचा के बीच पहला ऑन-स्क्रीन सहयोग होगा. आने वाली फिल्म में पश्मीना रोशन, अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. उन्हें पिछली बार 'तुंबाड' स्टार सोहम शाह के साथ कॉमेडी थ्रिलर 'उफ ये सियापा' में देखा गया था, जो पिछले साल सितंबर में रिलीज हुई थी.

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