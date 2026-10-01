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नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती, काम के सिलसिले में गई थीं बाली

नुसरत भरूचा ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को बाली में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हाल ही में काम के सिलसिले में वह वहां गई. इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो गया. एक्ट्रेस को इस घटना में लगी चोटों के इलाज के लिए विदेश में ही रुकना पड़ा.