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नुसरत भरूचा का हुआ एक्सीडेंट, अस्पताल में भर्ती, काम के सिलसिले में गई थीं बाली

काम के सिलसिले में बाली गईं नुसरत भरूचा का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Nushrratt Bharuccha
नुसरत भरूचा (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2026 at 7:37 PM IST

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हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को बाली में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हाल ही में काम के सिलसिले में वह वहां गई. इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो गया. एक्ट्रेस को इस घटना में लगी चोटों के इलाज के लिए विदेश में ही रुकना पड़ा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नुसरत भरूचा का इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी चोटों के बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं दी गई है. इस खबर से उनके फैंस परेशान हैं. उनके प्रतिनिधियों की ओर से अभी तक एक्सीडेंट की वजह और उनके ठीक होने की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

नुसरत काम के सिलसिले में बाली गई थीं और उन्होंने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किया था. एक सूत्र ने मीडिया को बताया, 'नुसरत भरूचा का बाली में एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो गया है. वह काम के सिलसिले में वहां गई थीं और उन्होंने वहां कुछ दिन और रुकने का फैसला किया था. एक्सीडेंट में उन्हें चोट लगी है और अभी वह बाली में ही अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है.'

हैरानी की बात है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले ही नुसरत ने अपनी हालिया छुट्टियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिनमें वह बीच पर आराम करती हुई नजर आ रही थीं और मौसम का आनंद ले रही थी.

नुसरत को पिछली बार सोहम शाह के साथ कॉमेडी थ्रिलर 'उफ ये सियापा' में देखा गया था. खबरों के मुताबिक, नुसरत भरूचा टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म की कास्ट में शामिल हो गई हैं. यह फिल्म टाइगर श्रॉफ और नुसरत भरूचा के बीच पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी होगी. इस आने वाली फिल्म में पश्मीना रोशन, अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव भी अहम किरदारों में नजर आ सकते हैं. साथ ही, यह प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर विक्की जैन के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है, जो अपने नए बैनर वीजे फ्रेम्स के तहत प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं.

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