PHOTOS: क्रिश्चियन ही नहीं, स्टेबिन बेन ने नूपुर सेनन संग हिंदू रीति-रिवाज से भी की शादी, सिंदूर सेरेमनी पर भावुक हुई कृति

गायक स्टेबिन बेन ने क्रिश्चियन रीति-रिवाज के साथ ही नहीं, बल्कि हिंदू रीति-रिवाज के साथ भी नूपुर सेनन संग शादी की है. देखें नई तस्वीरें...

NUPUR STEBIN HINDU WEDDING
नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और गायक स्टेबिन बेन ने आखिरकार शादी कर ली. इस कपल ने 10 जनवरी को क्रिश्चियन रीति-रिवाज के साथ शादी की और बाद में 11 जनवरी को हिंदू परंपरा के अनुसार सात फेरे लिया. अपनी क्रिश्चियन सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करने के बाद, अब उन्होंने अपने दूसरे सेलिब्रेशन की नई और प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं.

नूपुर सेनन ने रविवार, 11 जनवरी को उदयपुर में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन से शादी की. क्रिश्चियन शादी की सेरेमनी के बाद, शाम को कपल ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की. सोमवार, 12 जनवरी को न्यूली वेड कपल ने हिंदू रीति-रिवाज के साथ हुई शादी के दिन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'तू मेरे कल दा सुकून, ते अज्ज दा शुक्र 11.01.2026.'

नूपुर और स्टेबिन की शादी की तस्वीरों की इस सीरीज में कई सारे खूबसूरत पल हैं. उनकी कुछ तस्वीरों में कृति सेनन भी हैं, जो अपनी बहन की जिम्मेदारियां निभाती दिख रही हैं. कुछ तस्वीरों में, कृति को अपनी बहन का मांग टीका पकड़े हुए देखते हैं, जबकि स्टेबिन सिंदूर लगा रहे हैं. इस मौके पर कृति का चेहरा भावुक होता दिख रहा है.

एक और तस्वीर में, कृति को नूपुर के साथ चलते हुए देख सकते हैं, जब वह फूलों की चादर पकड़े हुए अपनी बहन को मंडप की ओर जाती है. इन तस्वीरों में से एक में माथे पर एक प्यारा सा किस करते हुए कपल का खास पल भी शामिल था, जिसने इन तस्वीरों को बिल्कुल यादगार बना दिया.

तस्वीरें एक खूबसूरत फैमिली फोटो के साथ खत्म हुईं, जिसमें नए शादीशुदा जोड़े को आशीर्वाद दिया जा रहा था. कपल के इस पोस्ट पर कृति सेनन ने ईविल आई इमोजी के साथ अपना प्यार लुटाया है. उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर सिंह बहिया ने ईविल आई और रेड हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया.

नूपुर और स्टेबिन ने अपने खास पल के लिए मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया गया वेडिंग आउटफिट को चुना था. नूपुर का लहंगा कोरल और पीच के दो-टोन शेड्स में बनाया गया था, जिसके चारों ओर एक खास लाल बॉर्डर है. बारीक कढ़ाई में फूलों और पक्षियों के कई मोटिफ थे, जो कलर पैलेट के रिच टोन के साथ खूबसूरती से मिले हुए थे. नूपुर ने एक स्टेटमेंट डायमंड नेकलेस पहना और मनीष के सिग्नेचर फ्लोरल हाथ फूल के साथ अपने शानदार ब्राइडल लुक को पूरा किया था.

अपनी खूबसूरत दुल्हन के साथ ट्विनिंग करते हुए, स्टेबिन बेन ने मनीष मल्होत्रा ​​की डिजाइन की हुई आइवरी रंग की शेरवानी पहनी, जिस पर सोने की ब्रोकेड और जरदोजी और डोरी का काम किया गया था. स्टेबिन ने मनीष मल्होत्रा ​ के दो रूबी ब्रोच के साथ अपने वेडिंग लुक को स्टाइल किया. स्टेबिन ने मैचिंग मोटिफ वाले स्टोल के साथ अपने रॉयल लुक को पूरा किया था.

न्यूली वेड कपल, अपने परिवारों के साथ, उदयपुर में वीकेंड भर चले शादी के जश्न के बाद मुंबई वापस लौट आए हैं. नूपुर पेस्टल ब्लू सलवार सेट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, चूड़ा और सिंदूर में नई दुल्हन वाली वाइब्स दे रही थीं. कृति एक प्रोटेक्टिव बड़ी बहन की तरह थीं. उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड करण भी वीडियो और लौटने वाले ग्रुप का हिस्सा थे.

