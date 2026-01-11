PHOTOS: नुपूर सेनन-स्टेबिन बेन ने शेयर की शादी की पहली तस्वीरें, उदयपुर में ईसाई रीति-रिवाज से हुआ विवाह
नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने 10 जनवरी को उदयपुर में ईसाई रीति-रिवाजों के साथ शादी की. कपल ने शादी की तस्वीरें पोस्ट की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 11, 2026 at 4:28 PM IST
हैदराबाद: नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन का आधिकारिक तौर पर विवाह हो चुका है. कृति सेनन की बहन, नुपुर उदयपुर में अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर स्टेबिन बेन से शादी की हैं. वे हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से शादी कर रहे हैं. कपल ने ईसाई रीति-रिवाज के साथ शादी कर ली है. अब न्यूली वेड कपल ने शादी की पहली तस्वीरें शेयर की हैं.
नुपुर और स्टेबिन की ईसाई रीति-रिवाज से हुई शादी की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इसी बीच फैंस को खुश करने के लिए अपनी शादी की पहली तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं और कैप्शन में नॉट, लाल दिल और नजर वाले इमोजी के साथ कैप्शन में शादी के वचनों को कहते हुए लिखा है, 'मैंने किया, मैं करता/करती हूं, मैं करूंगा/करूंगी. हमेशा और हमेशा के लिए.'
ईसाई रीति-रिवाज से हुई शादी के लिए, नूपुर ने ऑफ-शोल्डर स्लीव्स और फ्लोरल लेस वाले सफेद गाउन को चुना था. गाउन का सिल्हूट कोमल और रोमांटिक था, जिसे बहते हुए घूंघट ने और भी निखार दिया. उन्होंने मिनिमल मेकअप, मोती और हीरे के स्टड इयररिंग्स और न्यूड लिपस्टिक का चुनाव किया. आधे बाल ऊपर और आधे नीचे बांधे गए थे, जो उनके चेहरे को खूबसूरती से निखार रहे थे.
दूल्हे की बात करें तो स्टेबिन ने अपनी दुल्हन के साथ ट्विंनिंग करते हुए क्रीम कलर टक्सीडो पहना है, जिसमें एक वेस्टकोट, सफेद शर्ट, स्टाइलिश ब्लेजर और फिटेड ट्राउजर शामिल थे. उनके सिग्नेचर चश्मे ने उन्हें एक स्टाइलिश लुक दिया है.