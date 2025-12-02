ETV Bharat / entertainment

NTRNeel का नाइट शेड्यूल जल्द होगा शुरू, कड़ाके की ठंड में शूटिंग करेंगे जूनियर एनटीआर

दिसंबर के पहले हफ्ते से रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा नाइट शेड्यूल शुरू हो रहा है, जो बहुत अहम और सबसे चुनौतीभरा है.

NTR Neel Extreme Night schedule
NTRNeel का नाइट शेड्यूल जल्द होगा शुरू (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 2, 2025 at 3:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : टीम एनटीआर नील अब फिल्म के प्रोडक्शन के उस हिस्से की तैयारी में जुट रही है, जिसे इनसाइडर्स सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल बता रहे हैं. दिसंबर के पहले हफ्ते से यूनिट रामोजी फिल्म सिटी में एक लंबे नाइट शेड्यूल में शिफ्ट होगी, जहां ठंडी सर्द रातों में शूटिंग चलेगी. यह हिस्सा भारत की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही एक्शन फिल्मों में से एक के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

डेवलपमेंट से जुड़े एक सूत्र ने बताया, 'दिसंबर के पहले हफ्ते से रामोजी फिल्म सिटी में एक बड़ा नाइट शेड्यूल शुरू हो रहा है. यह हिस्सा बहुत अहम है और शूट का सबसे चुनौतीभरा भाग माना जा रहा है. टीम हफ्तों से तैयारी कर रही है, क्योंकि ये सीक्वेंस फिल्म की स्केल और एक्शन विज़न की बुनियाद हैं. ठंडी सर्द रातें इस शेड्यूल की मुश्किल और भी बढ़ा देती हैं.

यह अपडेट ऐसे समय पर आया है, जब प्रशांत नील की इस फिल्म के लिए एनटीआर का ट्रांसफॉर्मेशन पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोर चुका है. हाल ही में एक बिहाइंड द सीन्स झलक वायरल हुई, जिसमें NTR प्रशांत नील और सेलिब्रिटी हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हकीम के साथ स्टाइलिंग सेशन में नजर आए. उनका रग्ड दाढ़ी वाला लुक और इंटेंस स्टाइलिंग इस बात का पहला साफ इशारा था कि फिल्म में वह कितना दमदार अवतार दिखाने वाले हैं.

मोमेंटम को और बढ़ाते हुए, एनटीआर के इंटेंस फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो भी जोर-शोर से वायरल हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस हाई-ऑक्टेन एक्शनर के लिए उन्होंने कई किलो वजन कम किया है, जिससे उनका लुक और भी लीन, शार्प और पूरी तरह कॉम्बैट-रेडी दिख रहा है. उनकी डेडिकेशन भी साफ दिखती है, डायनामिक वेट ट्रेनिंग से लेकर स्ट्रेंथ कंडिशनिंग तक, हर सेशन में उन्होंने पूरी मेहनत झोंक दी है. यही वजह है कि फैंस ही नहीं, इंडस्ट्री के लोग भी उनकी इस मेहनत से काफी इम्प्रेस नजर आ रहे हैं.

एनटीआर को मैथ्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म के नंदमुरी कल्याण राम, नवीन येरनेनी, रवि शंकर यालमंचिली और हरी कृष्णा कोसाराजू प्रोड्यूसर्स हैं और इसे ब्लॉकबस्टर मेकर प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं.

जैसे-जैसे फिल्म की शूटिंग इस मुश्किल फेज में प्रवेश कर रही है. एनटीआर नील को लेकर उम्मीदें भी लगातार आसमान छू रही हैं. फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी को भरोसा है कि ये फिल्म एक धमाकेदार और यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस साबित होने वाली है.

ये भी पढ़ें:

मैन ऑफ मासेस जूनियर NTR हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर?, एक्टर को खास बनाती हैं ये बातें

TAGGED:

NTR NEEL FILM
JUNIOR NTR
JUNIOR NTR FILM
एनटीआर नील
NTR NEEL SCHEDULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.