ETV Bharat / entertainment

नंदामुरी तारक रामा राव की 30वीं पुण्यतिथि: बालकृष्ण, कल्याणराम समेत अन्य फैमिली ने NTR को दी श्रद्धांजलि

जूनियर एनटीआर के भाई, कल्याणराम, सूरज उगने से पहले एनटीआर घाट पहुंचे, जहां उनके चचेरे भाई और नेता नारा लोकेश भी मौजूद थे. मौके से कई वीडियो सामने आए हैं. वीडियो में कल्याणराम अपने फैंस से घिरे हुए दिख रहे हैं.

एन. टी. रामा राव के परिवार वालों ने रविवार को उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. एनटीआर के बेटे एन. बालकृष्ण, पोते कल्याणराम समेत अन्य लोगों ने हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे एनटीआर घाट पर श्रद्धांजलि दी.

हैदराबाद: एक्टर से नेता बने नंदामुरी तारक रामा राव की आज 30वीं पुण्यतिथि है. उनके बेटे नंदमुरी बालकृष्ण, पोते कल्याणराम नंदामुरी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 18 जनवरी को हैदराबाद में एनटीआर घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. माहौल गमगीन होने के बावजूद, बड़ी संख्या में फैंस इकट्ठा हुए.

सूरज उगने के बाद नंदामुरी तारक रामाराव के बेटे-एक्टर और आंध्र प्रदेश के विधायक नंदामुरी बालकृष्ण भी एनटीआर घाट पहुंचें और अपने पिता, पूर्व मुख्यमंत्री की 30वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी एनटीआर के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया. उन्होंने एक्स हैंडल पर एनटीआर की तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्हें 'युग पुरुष' और तेलुगु आत्म-सम्मान का चैंपियन बताया.

नायडू ने लिखा, 'सृष्टि के कारण, युगांतरकारी व्यक्तित्व, गरीबों के मसीहा, 'अन्नम' नंदामुरी तारक रामाराव गारू की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. सिनेमा जगत में ध्रुव तारे की तरह चमकने वाले और राजनीतिक कुरुक्षेत्र में एक अजेय योद्धा के रूप में उभरने वाले, 'अन्नम' एनटीआर एक वीर और नेक आत्मा थे जिन्होंने पीढ़ियों का इतिहास फिर से लिखा. जिन्होंने तेलुगु लोगों के आत्म-सम्मान को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया, वे हमारे सुबह के स्मरण के योग्य हैं.' सीएम नायडू ने एनटीआर द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी सुधारों और उन्होंने कैसे राज्य को बदला, इसे भी याद किया.

उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा है, 'दो रुपये प्रति किलो चावल, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, पक्के घरों का निर्माण, किसानों के लिए बिजली, स्थानीय स्वशासन के लिए मंडल सिस्टम, महिलाओं और बच्चों के लिए विरासत के अधिकार, और रायलसीमा के लिए सिंचाई और पीने के पानी की परियोजनाओं जैसे अभूतपूर्व कल्याण और विकास कार्यक्रमों के जरिए, उस महान व्यक्ति ने इतिहास का रुख बदल दिया, और हम सभी के लिए प्रेरणा बने. उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उसी पर चलना चाहिए. एक बार फिर, उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में एक अंजुलि जल अर्पित करता हूं.'

बेटी-बीजेपी सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने अपने दिवंगत पिता एनटीआर को उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति में उनकी विरासत को याद किया.

उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि वह शारीरिक रूप से हमारे बीच न हों, लेकिन वह निश्चित रूप से तेलुगु लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. उन्होंने न सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, बल्कि लोगों का दिल भी जीता, सिर्फ हीरो के तौर पर ही नहीं, बल्कि नेगेटिव रोल में भी.

नंदामुरी तारक रामा राव, जिन्हें प्यार से एनटीआर भी कहा जाता है, एक भारतीय एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर और पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने सात साल तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था.