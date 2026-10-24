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November Theatrical Releases: धमाकेदार होगा नवंबर, 'रामायण' से 'सीन' तक, दिवाली माह में रिलीज होंगी ये दमदार फिल्में

नवंबर में रिलीज होने वाली फिल्में 2026 ( Film Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: दशहरे वाले महीने (अक्टूबर) को खत्म होने में अब बस एक हफ्ता बचा है. एंटरटेनमेंट के लिहाज से अक्टूबर महीना माइलस्टोन साबित हुआ है, क्योंकि इस महीने की सबसे बड़ी फिल्म जेलर 2 साबित हुई है. जेलर 2 वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. जेलर 2 से पहले दृश्यम 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ था. अब दिवाली वाला महीना नवंबर आ रहा है. नवंबर माह में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े बजट की फिल्म रामायण पार्ट 1 रिलीज होने जा रही है. रामायण के साथ और भी अलग-अलग जोनर की फिल्में रिलीज होंगी. चलिए डालते हैं एक नजर नवंबर में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट पर.

अमित साध स्टारर फिल्म प्रताप भी दिवाली माह में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म में अमित साध एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म ईशा देओल भी होंगी और वह पूनम के रोल में दिखेंगी. सीमा बिस्वास और तिग्मांशु धूलिया भी अहम किरदार में होंगे. यह एक एक्शन-ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक पुलिसवाला खुद कानून के शिकंजे में फंस जाता है.

विराज घेलानी स्टारर फिल्म पार्टी एनिमल्स एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे रवि छाबरिया और विकास विश्वकर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को अली हाजी, खुश मलिक और वीर पांचाल ने लिखा है.

रूरल हॉरर थ्रिलर फिल्म काली खेती भी दिवाली माह में रिलीज होगी. हैरिस इम्तियाज खान ने फिल्म की कहानी लिखी और इस डायरेक्ट भी किया है.

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी मोस्ट अवेटेड माइथोलॉजी फिल्म रामायण पार्ट 1 आगामी 5 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी मां सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण के रोल में होंगे. इस फिल्म का इंतजार देश में बेसब्री से हो रहा है.

• रिलीज की तारीख: 20 नवंबर 2026

• स्टारकास्ट: सनी देओल, रवि किशन, प्रज्ञा जायसवाल

सनी देओल एक बार फिर अपने पुराने और दमदार अंदाज में नजर आने वाले हैं. सूर्या- अंत से आरंभ तक इस दिवाली माह में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही सनी के फैंस को एक्साइटमेंट दे चुका है. यह फिल्म मेडिकल सेक्टर में करप्शन पर बेस्ड है. इसमें सनी अपनी बेटी की मौत के बाद अस्पताल में मच रही लूट का पर्दाफाश करने वाले हैं. हालांकि फिल्म की कहानी को लेकर मेडिकल लाइन में विरोध चल रहा है. इस क्राइम थ्रिलर का निर्देशन एम. पद्माकुमार ने किया है.

• गनमास्टर G9 (Gunmaaster G9)

• रिलीज की तारीख: 27 नवंबर 2026

• स्टारकास्ट: इमरान हाशमी, जेनेलिया डिसूजा, अपारशक्ति खुराना

इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा स्टारर फिल्म गनमास्टर G9 नवंबर के आखिर में रिलीज होगी. इस फिल्म को आशिक बनाया आपने के डायरेक्टर आदित्य दत्त ने बनाया है. लंबे अरसे बाद आदित्य दत्त, इमरान हाशमी और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया की तिकड़ी एक साथ आ रही है. इस तिकड़ी ने फिल्म आशिक बनाया आपने से दर्शकों को अपना दिवाना बना दिया था.

• ये प्रेम मोल लिया (Yeh Prem Mol Liya)

• रिलीज की तारीख: 27 नवंबर 2026

• स्टारकास्ट: आयुष्मान खुराना, शरवरी वाघ अनुपम खेर

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का मजा लेना है तो सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया बेस्ट ऑप्शन है. फिल्म एक दम वेडिंग सीजन में पारिवारिक माहौल सेट करने वाली है. फिल्म में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी. वहीं, अनुपम खेर एक बार फिर फैमिली ड्रामा में अपना शानदार काम दिखाने के लिए तैयार हैं.

मूनवॉक (Moonwalk)

रिलीज की तारीख: 6 नवंबर

स्टारकास्ट: प्रभु देवा और एआर रहमान

इस सीजन की सबसे दिलचस्प रिलीज में से एक 'मूनवॉक' (तमिल) है, जो 6 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी. इस म्यूजिकल फैंटेसी कॉमेडी में प्रभु देवा और ए.आर. रहमान एक साथ आए हैं. इससे पहले भी ये दोनों 'काधलन', 'लव बर्ड्स' और 'मिनसारा कनावु' जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. मनोज एनएस द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रभु देवा ने 'बाबूटी' नाम के एक युवा फिल्म कोरियोग्राफर का किरदार निभाया है. डांस, कॉमेडी और संगीत से भरपूर यह फिल्म परिवारों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है.

मुकुथी अम्मन 2 (Mookuthi Amman 2)

रिलीज की तारीख: 6 नवंबर

स्टारकास्ट: नयनतारा, उर्वशी, योगी बाबू, रेजिना कैसेंड्रा

दिवाली माह में एक और बड़ी रिलीज 'मूकुथी अम्मन 2' (तमिल) है, जो 'महाशक्ति' (हिंदी और तेलुगु) के नाम से भी रिलीज होगी. यह फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी, जिसमें नयनतारा एक बार फिर देवी 'मूकुथी अम्मन' के रूप में नजर आएंगी. 2020 की मूल फिल्म में धार्मिक व्यंग्य के साथ आज के सामाजिक परिवेश को दिखाया गया था, जबकि इसके सीक्वल में पौराणिक थ्रिलर का एक व्यापक रूप देखने को मिलेगा. फिल्म का निर्देशन सुंदर पिचई ने किया है. रेजिना कैसेंड्रा फिल्म में विलेन के रोल में दिखेंगी.

सीन (Scene)

रिलीज की तारीख: 6 नवंबर

स्टारकास्ट: सूर्या, नजरिया नाजिम, नस्लेन गफूर, आनंदराज,जॉन विजय, सिलंबरसन टीआर (कैमियो)

साउथ सुपरस्टार सूर्या भी 6 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म 'सीन' (तमिल) के साथ त्योहारों के सीजन की रेस में शामिल हो रहे हैं. 'आवेशम' के लिए मशहूर जितु माधवन द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में एक्शन, क्राइम और कॉमेडी का मिश्रण है. इसमें सूर्या ने डीएसपी इनबराज का किरदार निभाया है, जो एक अनोखे पुलिस अधिकारी हैं. वे एक ऐसी टीम की कमान संभालते हैं, जो बेंगलुरु में एक बड़े व्यवसायी के 13 साल के बेटे के अपहरण की जांच कर रही है.